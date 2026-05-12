Ăn chân giò heo thường xuyên, cơ thể người mắc ung thư có thể thay đổi ra sao?

Những ngày gần đây, chân giò heo bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn sức khỏe, đặc biệt trong cộng đồng người bệnh và người thân chăm sóc bệnh nhân ung thư. Một bên cho rằng đây là món ăn giàu dinh dưỡng, hỗ trợ phục hồi thể trạng. Bên còn lại lại lo ngại hàm lượng chất béo cao có thể gây hại.

Thực tế, tranh cãi này không phải không có cơ sở. Bởi chân giò heo là thực phẩm có cấu trúc dinh dưỡng khá “đặc biệt” - vừa chứa collagen, protein, khoáng chất, nhưng đồng thời cũng giàu chất béo. Điều quan trọng không nằm ở việc “ăn hay không”, mà là ăn như thế nào, với liều lượng bao nhiêu và trong bối cảnh sức khỏe ra sao.

Bổ sung protein, hỗ trợ duy trì thể trạng

Một trong những lợi ích rõ ràng nhất của chân giò heo là cung cấp protein - yếu tố quan trọng giúp duy trì khối cơ và thể trạng. Dù hàm lượng protein không quá cao so với thịt nạc, nhưng phần collagen dồi dào trong chân giò khi vào cơ thể sẽ phân giải thành các axit amin cần thiết.

Với những bệnh nhân ung thư đang trong giai đoạn mệt mỏi, chán ăn hoặc sụt cân, việc bổ sung thực phẩm giàu năng lượng và protein như chân giò có thể giúp cải thiện phần nào tình trạng suy kiệt.

Theo TS. Lê Thị Hải - nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, từng chia sẻ trên báo VnExpress: Người bệnh ung thư cần chế độ ăn giàu năng lượng, đa dạng thực phẩm. Một số món như chân giò có thể bổ sung dinh dưỡng, nhưng cần kiểm soát tần suất và khẩu phần.

Tác động đến da và quá trình phục hồi mô

Chân giò heo từ lâu được nhiều người tin rằng có tác dụng “làm đẹp da”. Điều này không hoàn toàn sai, nhưng cũng không nên kỳ vọng quá mức. Collagen trong thực phẩm sau khi tiêu hóa không trực tiếp “đi đến da”, mà tham gia vào quá trình tổng hợp protein chung của cơ thể.

Tuy vậy, trong giai đoạn phục hồi - khi nhu cầu axit amin tăng cao - việc bổ sung nguồn dinh dưỡng này có thể hỗ trợ gián tiếp cho quá trình tái tạo mô. Một số người có thể nhận thấy da ít khô hơn hoặc vết thương hồi phục tốt hơn sau một thời gian ăn uống hợp lý.

Bài toán năng lượng: Lợi hay hại tùy từng người

Điểm cần lưu ý nhất chính là hàm lượng chất béo cao trong chân giò heo. Đây vừa là lợi thế, vừa là rủi ro.

Với bệnh nhân đang sụt cân, thiếu năng lượng, việc bổ sung chất béo hợp lý có thể giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi và cân bằng năng lượng. Tuy nhiên, với những người đã có vấn đề về mỡ máu, thừa cân hoặc chuyển hóa kém, việc ăn thường xuyên lại có thể gây tác dụng ngược.

Các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy, nếu tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo trong thời gian dài mà không kiểm soát, chỉ số cholesterol LDL có thể tăng đáng kể sau vài tuần.

Ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa

Một thay đổi khác mà nhiều người có thể nhận thấy là phản ứng của hệ tiêu hóa. Do chứa cả chất béo và protein, chân giò heo có thể khiến một số người cảm thấy dễ tiêu hơn, nhưng cũng có người bị đầy bụng, khó chịu.

Điều này phụ thuộc vào cơ địa từng người. Với bệnh nhân ung thư, hệ tiêu hóa thường nhạy cảm hơn, nên việc ăn với lượng vừa phải, kết hợp rau xanh và thực phẩm dễ tiêu là rất quan trọng.

Yếu tố tâm lý - điều ít ai để ý

Ngoài dinh dưỡng, chân giò heo còn mang lại một yếu tố quan trọng khác: cảm giác “ăn ngon miệng”. Với người bệnh phải duy trì chế độ ăn kiêng kéo dài, việc có những món ăn quen thuộc, đậm vị có thể giúp cải thiện tinh thần và tăng khả năng duy trì chế độ ăn.

Nhiều nghiên cứu hành vi cho thấy, những người có chế độ ăn linh hoạt, không quá khắt khe, thường duy trì được thói quen ăn uống lành mạnh lâu dài hơn.

Ăn thế nào để không phản tác dụng?

Các chuyên gia khuyến nghị, chân giò heo chỉ nên đóng vai trò là một phần trong chế độ ăn, không phải thực phẩm chính. Tần suất hợp lý là 1 - 2 lần/tuần, kết hợp với rau xanh, ngũ cốc và các nguồn protein khác như cá, thịt nạc, đậu.

Ngoài ra, cách chế biến cũng rất quan trọng. Nên ưu tiên luộc, hầm, hạn chế chiên rán nhiều dầu mỡ để tránh làm tăng lượng chất béo không cần thiết.

Chân giò heo không phải “thần dược” cho người mắc ung thư, nhưng cũng không phải thực phẩm cần loại bỏ hoàn toàn. Nếu sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với thể trạng, nó có thể mang lại một số lợi ích nhất định.

Điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng một chế độ ăn cân bằng, đa dạng và theo dõi phản ứng của cơ thể. Bởi trong dinh dưỡng, không có thực phẩm nào tốt tuyệt đối - chỉ có cách ăn đúng hay sai mà thôi.