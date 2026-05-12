Nhìn mâm bánh xèo chủ nhà mang ra đãi nam shipper, hàng vạn người thắc mắc: “Anh đã làm gì mà được cưng chiều đến vậy?”

Trong muôn vàn những câu chuyện xoay quanh nghề giao hàng, không ít tình huống dù chỉ diễn ra vỏn vẹn vài chục giây nhưng lại thể hiện sự tận tâm với công việc và sự tử tế giữa người với người. Mới đây, một đoạn clip ngắn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội ghi lại cảnh giao hàng dễ thương tại miền Tây đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ nhiều người vì lý do như vậy Thay vì chỉ thực hiện một giao dịch thông thường rồi vội vã rời đi, anh đã được gia chủ mời vào tận trong nhà để cùng thưởng thức món bánh xèo vừa mới chế biến xong.

Đáng chú ý, vị khách này không phải mời lời một lần, mà phải tha thiết năn nỉ đến mấy bận thì anh shipper mới chịu bước vào. Sự rụt rè, ngại ngùng của anh khi tháo mũ bước qua bậc thềm khiến nhiều người xem cảm thấy vừa buồn cười vừa thương.

Vừa vào đến nhà, nam shipper bật ra câu đùa hồn nhiên: "Vô ăn chắc trừ tiền hàng quá?" Câu hỏi vừa dứt, nữ chủ nhà cười xòa, nhanh nhảu chấn an: "Yên tâm không có trừ đâu cưng, người miền Tây không có vậy đâu!" Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đủ sức xóa tan mọi ngại ngùng, khiến bầu không khí lập tức trở nên rộn tiếng cười và bất kỳ ai xem clip cũng không thể nhịn được nụ cười theo.

Hành động "đãi bánh xèo" cho một người khách lạ, không hẹn trước, không quen biết cho thấy sự cởi mở và lòng tốt không tính toán vốn là nét đẹp quen thuộc của người dân vùng sông nước. Dù chỉ là món ăn dân dã, mộc mạc, người miền Tây vẫn đặt hết tâm huyết và sự khéo léo vào từng chiếc bánh để đãi khách, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, với nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ trước hành động giản dị nhưng ý nghĩa của gia chủ. Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng thi nhau để lại những lời khen ngợi có cánh dành cho sự hào sảng này:

Nhìn anh shipper cười tít mắt mà thấy thương ghê, đi làm mệt gặp được cô chủ nhà thế này ấm lòng thực sự

Đúng chất người miền Tây quê tui, có gì ăn nấy, thấy khách đến nhà đúng lúc cơm nước là kéo vào ăn chung cho bằng được

Hôm qua tui cũng đi giao hàng rát cả mặt, xem clip này tự nhiên thấy yêu nghề hơn hẳn, cuộc đời vẫn còn nhiều người dễ thương quá

Không ít người chia sẻ rằng đây chính là hình ảnh đẹp nhất họ thấy trong ngày, một shipper mệt mỏi giữa trưa nắng, được mời ngồi xuống ăn bữa cơm như người nhà. Còn bạn, trong những ngày rong ruổi làm việc vất vả ngược xuôi, bạn đã bao giờ may mắn gặp được những người chủ nhà ấm áp và đáng yêu đến thế này chưa?