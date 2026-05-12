Cảnh báo y tế khẩn cấp tại hàng loạt bãi biển nổi tiếng: Người dân bơi lội có thể gây hại sức khoẻ

Tình trạng ô nhiễm tại các bãi biển Nam California (Mỹ) đang chạm mức báo động đỏ khi các quan chức y tế liên tiếp đưa ra những cảnh báo khẩn cấp. Theo các báo cáo mới nhất, mỗi ngày có tới 30 triệu gallon (khoảng 113,5 triệu lít) nước thải chưa qua xử lý đổ thẳng từ Tijuana (Mexico) vào Thái Bình Dương, tạo nên một cuộc khủng hoảng môi trường xuyên biên giới chưa từng có.

Cảnh báo y tế khẩn cấp tại các bãi biển du lịch

Cơ quan chức năng đã buộc phải đóng cửa hàng loạt bãi biển nổi tiếng do nồng độ vi khuẩn vượt ngưỡng an toàn. Tại Coronado, một cộng đồng ven biển sầm uất gần San Diego, các biển cảnh báo đã được dựng lên dọc theo bờ biển để ngăn chặn người dân và du khách tiếp xúc với nước.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng việc bơi lội hoặc tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước này có thể dẫn đến nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng. Những người phơi nhiễm có nguy cơ cao mắc các bệnh về đường tiêu hóa, sốt và nhiễm trùng da. Đặc biệt, trẻ em được ghi nhận là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với sự gia tăng các triệu chứng hen suyễn và phát ban da.

Mối nguy hại từ không khí và mùi hôi kéo dài

Không chỉ dừng lại ở ô nhiễm nguồn nước, chất lượng không khí tại các khu vực ven biển cũng đang bị suy giảm nghiêm trọng. Khí Hydrogen sulfide, một loại khí đặc trưng phát sinh từ nước thải, đang lan tỏa vào các khu dân cư. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), loại khí này không chỉ gây mùi hôi thối khó chịu mà còn kích ứng mắt, hệ hô hấp, gây đau đầu và các vấn đề về hơi thở kéo dài.

Trên các diễn đàn trực tiếp như Reddit, cư dân tại các căn hộ ven biển bày tỏ sự phẫn nộ khi mùi nước thải nồng nặc xâm nhập vào không gian sống suốt nhiều tháng qua mà không có dấu hiệu cải thiện. Ngay cả những khu vực cao cấp như khách sạn lịch sử Hotel del Coronado cũng không tránh khỏi cảnh phải đóng cửa các khu vực bãi biển do điều kiện vệ sinh không đảm bảo.

Hệ lụy đến an ninh và phản ứng từ chính phủ Mỹ

Sự cố ô nhiễm này không chỉ là vấn đề môi trường đơn thuần mà đã được nâng tầm thành mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Các lãnh đạo địa phương cho biết dòng chảy độc hại này đã làm gián đoạn các hoạt động huấn luyện quân sự quan trọng, bao gồm cả các bài tập của lực lượng đặc nhiệm Navy SEAL tại Căn cứ Đổ bộ Hải quân Coronado.

Trước tình hình này, Tổng thống Donald Trump đã chính thức lên tiếng kêu gọi phía Mexico phải có biện pháp quyết liệt để xử lý dứt điểm dòng nước thải chưa qua xử lý đổ vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Ông mô tả đây là một mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của các cộng đồng dân cư và yêu cầu một giải pháp bền vững để bảo vệ sức khỏe công chúng cũng như nền kinh tế du lịch đang bị tổn hại nặng nề.

Hiện tại, ngoài khu vực biên giới phía Nam, các điểm nóng ô nhiễm khác như sông Potomac cũng đang được theo dõi chặt chẽ sau những sự cố rò rỉ nước thải lớn, cho thấy thách thức về hạ tầng xử lý nước thải đang là bài toán nan giải đối với nhiều địa phương.

Nguồn: Fox News