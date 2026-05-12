Hành trình khám phá hệ thống phong thủy cổ gần 1.200 năm tuổi

Mới đây, trong đại lễ tưởng niệm 1192 năm Sinh Thần của Đại Sư Dương Quân Tùng - người được xem là "ông tổ" phong thủy phương Đông, đoàn đại diện duy nhất đến từ Việt Nam đã thu hút sự chú ý của nhiều đoàn nghiên cứu quốc tế bởi cách tiếp cận đầy khác biệt tại "thánh địa" này.

Vì sao Tam Liêu được xem là "thánh địa" phong thủy phương Đông?

Nằm giữa vùng núi tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), Tam Liêu là một ngôi làng nhỏ đã tồn tại hơn 1.200 năm. Với nhiều người nghiên cứu văn hóa phương Đông, nơi đây được xem như "cái nôi" của phong thủy.

Điều khiến Tam Liêu trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở tuổi đời hàng nghìn năm, mà còn bởi đây từng là nơi đào tạo và quy tụ nhiều bậc thầy nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Theo các tài liệu địa phương, nơi đây từng có 24 Quốc sư và 72 đại danh sư, là những người tham gia lựa chọn vị trí, quy hoạch hoặc xây dựng nhiều công trình được người Trung Quốc xem là kiệt tác như Tử Cấm Thành hay Thập Tam Lăng.

Chính vị thế đặc biệt đó khiến Tam Liêu từ lâu trở thành cái tên rất nổi tiếng trong giới nghiên cứu phong thủy phương Đông. Nhiều người trong giới vẫn truyền tai nhau câu nói:

"Phong thủy thế giới ở Trung Quốc, phong thủy Trung Quốc ở Tam Liêu."

Câu nói này cho thấy Tam Liêu được xem là nơi có ảnh hưởng rất lớn đối với lịch sử phong thủy phương Đông. Vì vậy, nhiều người còn gọi đây là "đệ nhất làng phong thủy".

Hằng năm, nơi đây thu hút hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới tìm đến để nghiên cứu văn hóa cổ phương Đông, tham gia các hoạt động học thuật và khảo sát thực tế tại những công trình tồn tại hàng nghìn năm.

Người có ảnh hưởng lớn nhất tại Tam Liêu là Đại sư Dương Quân Tùng, nhân vật sống vào cuối thời Đường và được nhiều người xem là "ông tổ" của phong thủy phương Đông. Những tri thức do ngài để lại đến nay vẫn được nghiên cứu và lưu truyền trong cộng đồng phong thủy châu Á.

Điều khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ về phong thủy

Trong hàng nghìn người tham dự đại lễ năm nay, đoàn đại diện duy nhất đến từ Việt Nam đã nhận được sự chú ý của nhiều đoàn nghiên cứu quốc tế. Đoàn do Master Phùng Phương dẫn đầu, đại diện cho Phong Thủy Phùng Gia.

Đoàn Việt Nam tại Đại lễ do Master Phùng Phương dẫn đầu

Master Phùng Phương thuộc thế hệ truyền thừa thứ 39 của dòng Dương Công, trường phái phong thủy gắn liền với Tam Liêu suốt gần 12 thế kỷ.

Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn Việt Nam tham gia nhiều nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa của đại lễ. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý hơn cả lại là cách đoàn Việt Nam học phong thủy tại Tam Liêu.

Nếu nhiều người nghĩ học phong thủy chỉ là đọc sách, xem hướng nhà hay nghe những lời truyền miệng trên mạng, thì hành trình tại Tam Liêu lại cho thấy một góc nhìn hoàn toàn khác.

Suốt nhiều ngày tại Giang Tây, đoàn Việt Nam gần như dành phần lớn thời gian để leo núi, đi bộ đường dài và khảo sát thực địa tại các khu vực nằm sâu trong vùng núi Tam Liêu. Có những địa điểm phải mất hàng giờ di chuyển mới có thể tiếp cận.

Theo Master Phùng Phương, trong giới nghiên cứu phong thủy cổ tồn tại một quan niệm gọi là "Tiều phu cước". Hiểu đơn giản, muốn hiểu đúng thì phải trực tiếp đi thực địa, quan sát thế núi, dòng nước và cách người xưa lựa chọn vị trí xây dựng, thay vì chỉ học qua sách vở hay internet.

Chính vì vậy, nhiều thành viên trong đoàn đã trực tiếp khảo sát các địa danh nổi tiếng như Mỹ Nữ Soi Gương, nhà thờ tổ Dương Công, Yến Khánh Đường hay Tướng Quân Trì, những nơi được xem là các "án lệ thực tế" tồn tại hàng trăm năm trong giới nghiên cứu phong thủy phương Đông.

Đoàn Phùng Gia tại nhà thờ Dương Công

Điều khiến nhiều người bất ngờ là việc nghiên cứu phong thủy thực tế không chỉ đòi hỏi kiến thức, mà còn yêu cầu thể lực để liên tục di chuyển, leo núi và quan sát địa hình ngoài thực địa.

Master Hưng Nguyễn - thành viên đoàn Phùng Gia, cũng là một chuyên gia nghiên cứu phong thủy cổ phương Đông tại Việt Nam, cho biết:

"Có những nơi muốn tiếp cận phải leo núi hàng giờ. Muốn hiểu cách người xưa chọn đất và xây dựng công trình thì không có cách nào khác ngoài việc tự mình đi đến tận nơi."

Với nhiều thành viên trong đoàn, chính những ngày liên tục "bám núi" tại Tam Liêu đã giúp họ thay đổi suy nghĩ trước đây về phong thủy. Học viên Lưu Văn Ban, kể về khoảnh khắc đáng nhớ:

"Trước đây mình nghĩ phong thủy khá mơ hồ. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy các dòng nước, địa hình và các công trình cổ tồn tại hàng trăm năm ngoài thực tế, mình mới hiểu vì sao những tri thức này được lưu truyền suốt gần 1.200 năm," anh chia sẻ.

Anh Lưu Văn Ban (áo khoác xanh) tại Từ đường Tăng Thị

Hành trình kết nối tri thức cổ phương Đông với đời sống hiện đại

Sau hành trình tại Tam Liêu, điều nhiều thành viên trong đoàn nhắc đến không phải là những câu chuyện huyền bí, mà là chiều sâu của một hệ thống kiến thức đã được nghiên cứu, lưu giữ và truyền thừa liên tục suốt gần 1.200 năm.

Theo đại diện Phùng Gia, chuyến đi giúp nhiều học viên hiểu rằng phong thủy cổ phương Đông không đơn thuần là những quan niệm truyền miệng, mà là kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ về cách lựa chọn nơi ở, tổ chức không gian sống và thích nghi với tự nhiên.

Đơn vị này cho biết phong thủy chính phái là hệ thống kiến thức được bảo lưu và truyền thừa bài bản qua gần 40 thế hệ của dòng Dương Công Tăng Thị. Đặc biệt, những kiến thức này không chỉ được ghi lại trong tài liệu cổ, mà còn được minh chứng qua hàng loạt công trình, địa thế và kiến trúc đã tồn tại hàng trăm năm ngoài thực tế tại Tam Liêu. Đây cũng là lý do nhiều người xem nơi đây như một "bảo tàng sống" của phong thủy phương Đông.

Master Phùng Phương cho rằng giá trị lớn nhất của chuyến đi không nằm ở lý thuyết, mà ở việc trực tiếp quan sát cách người xưa ứng dụng các tri thức về địa hình và môi trường sống vào thực tế.

"Tôi muốn học viên hiểu rằng sách vở hiện nay không thiếu. Nhưng nếu không trực tiếp đi thực địa và quan sát những gì tiền nhân để lại, chúng ta sẽ rất khó hiểu hết giá trị thật sự của các tri thức cổ phương Đông," ông chia sẻ.

Master Phùng Phương giao lưu học thuật phong thủy cùng với các học giả

Hành trình tại Tam Liêu cũng là bước tiếp nối cho định hướng mà Phùng Gia đang theo đuổi: Đưa những giá trị phong thủy chính thống đến gần hơn với người Việt theo hướng dễ hiểu, thực tế và phù hợp với đời sống hiện đại.

Giữa nhịp sống hiện đại, hành trình tại Tam Liêu không chỉ là chuyến đi nghiên cứu, mà còn cho thấy cách những tri thức cổ phương Đông vẫn đang được tiếp nối, kiểm chứng và lưu truyền qua thời gian.

