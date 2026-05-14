Tận thấy loài chim vô cùng quý hiếm xuất hiện ở Hà Nội
Theo Hiếu Duy 14-05-2026 - 09:55 AM |
Sự xuất hiện liên tiếp của nhiều loài chim quý hiếm có tên trong Sách Đỏ giữa lòng Hà Nội thời gian gần đây khiến nhiều người yêu thiên nhiên bất ngờ. Từ loài Khướu ria mép cực hiếm đến “sứ giả” Thiên đường trắng thướt tha, những vị khách đặc biệt này đã tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc giữa đô thị đông đúc.
Được xếp vào nhóm sắp nguy cấp (VU) trong Sách Đỏ IUCN, chim đuôi cụt bụng đỏ (Fairy Pitta) là một trong những loài chim di cư hiếm gặp nhất tại Việt Nam. Với bộ lông pha trộn nhiều gam màu rực rỡ cùng phần bụng đỏ đặc trưng, loài chim này luôn được xem là “giấc mơ” của giới săn ảnh chim hoang dã.
Mùa di cư cuối tháng 4, loài chim này bất ngờ xuất hiện tại khu vực vườn Bách Thảo và một khu dân cư nhiều cây xanh ở phường Cầu Giấy (Hà Nội), nhanh chóng thu hút đông đảo người yêu thiên nhiên tìm đến quan sát và ghi hình.
Do thường sống dưới tán rừng rậm và cực kỳ nhạy tiếng động, việc tiếp cận đuôi cụt bụng đỏ không hề dễ dàng. Các nhiếp ảnh gia phải giữ khoảng cách xa, hạn chế di chuyển và chờ đúng khoảnh khắc chim bước ra vùng có ánh sáng đẹp để bấm máy.
Một trong những phát hiện gây bất ngờ nhất với giới chuyên môn mùa này là sự xuất hiện của loài Khướu ria mép (Eastern Moustached Laughingthrush). Loài chim này gây ấn tượng với đôi mắt trắng xanh nổi bật cùng hai dải lông đen chạy dọc hai bên má như bộ ria mép đặc trưng. Ngoại hình lạ mắt khiến nhiều người ví chúng như “nhân vật hoạt hình” giữa rừng cây Hà Nội.
Theo các nhà nghiên cứu, Khướu ria mép có vùng phân bố chủ yếu ở Trung Quốc. Tại Việt Nam, loài này chỉ từng được ghi nhận ở khu vực rất nhỏ gần biên giới Cao Bằng. Việc loài chim này xuất hiện giữa lòng Hà Nội được đánh giá là hiện tượng hiếm gặp về mặt sinh học.
Theo nhiếp ảnh gia Trần Hồng (Hà Nội), sự xuất hiện của cá thể Khướu ria mép tại Hà Nội có thể xuất phát từ việc nhiều người dân nuôi chim cảnh đã bắt đầu nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt sau khi các quy định pháp luật liên quan đến nuôi nhốt, buôn bán động vật hoang dã được siết chặt hơn. “Nhiều người trước đây nuôi chim rừng làm cảnh, nhưng khi hiểu rõ quy định pháp luật cũng như ý nghĩa của việc bảo tồn thiên nhiên, họ đã chủ động thả chim về môi trường tự nhiên”, anh Trần Hồng chia sẻ.
Bên cạnh các loài chim di cư hiếm gặp, sự xuất hiện của chim Thiên đường đuôi phướn trắng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 hằng năm cũng trở thành khoảnh khắc được nhiều tay máy chờ đợi. Ảnh: Xuân Nguyên.
Khác với cá thể màu nâu đỏ thường thấy, chim đực trưởng thành mang bộ lông trắng được xem là cực kỳ hiếm. Dáng bay mềm mại cùng chiếc đuôi dài thướt tha khiến loài chim này được giới chơi ảnh ví như “bóng ma trắng” giữa rừng xanh.. Ảnh: Trần Hồng - Xuân Nguyên.
Hà Nội thời gian gần đây còn ghi nhận sự xuất hiện của đàn chim giẻ cùi mỏ đỏ về làm tổ giữa khu dân cư, thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu thiên nhiên. Hàng ngày có hàng chục người dân và du khách đến ngắm chim, đồng thời ghi lại những khoảnh khắc thú vị.
Không chỉ có các loài quý hiếm, hệ sinh thái tại Hà Nội còn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài chim đẹp và độc đáo như chim ưng, bách thanh, chào mào, đớp ruồi…
Các loài chim quý hiếm xuất hiện tại Hà Nội thời gian qua phần lớn đều là chim di cư hoang dã, có tên trong Sách Đỏ và không thể nuôi nhốt. Theo giới quan sát chim, vào cuối mùa di cư quay trở lại phương Bắc, nhiều cá thể như chim Thiên đường trắng đã phát triển bộ đuôi dài thướt tha đẹp nhất trong năm. Tuy nhiên, chúng thường chỉ dừng chân rất ngắn trước khi tiếp tục hành trình, hiếm khi lưu lại lâu như thời điểm đầu mùa di cư.
