Cảnh báo đến những người thích ăn dưa hấu: 5 sai lầm biến ngon thành "độc", có thể gây tử vong

Dưa hấu không chỉ là thức quả giải nhiệt mà còn là "kho báu" dinh dưỡng với hàm lượng nước chiếm tới 94%, giàu protein, chất xơ và các loại vitamin thiết yếu. Đặc biệt, sự hiện diện của citrulline và lycopene giúp loại quả này mang lại lợi ích tuyệt vời cho tim mạch, kháng viêm và làm đẹp da tóc. Thế nhưng, đằng sau những giá trị vàng đó lại là những ranh giới sinh tử mong manh nếu người dùng chủ quan trong cách ăn và bảo quản.

Y tá Tan Dunci thuộc Khoa Độc chất lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc), người được mệnh danh là "mẹ đỡ đầu của phòng chống độc tố" đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ khi ăn dưa hấu sai cách. Thậm chí, bà nhấn mạnh rằng thực tế có không ít ca tử vong sau khi ăn dưa hấu. Nếu không muốn rơi vào ngu hiểm, biến món ngon thành món "độc", bà nhắc nhở 5 việc tuyệt đối không làm khi ăn dưa hấu:

1. Dùng thìa múc dưa hấu nhưng không ăn hết ngay

Thói quen dùng thìa múc dưa hấu ăn trực tiếp là sai lầm nghiêm trọng, thậm chí dễ dẫn đến nguy cơ tử vong. Việc này vô tình đưa nước bọt và vi khuẩn từ khoang miệng vào sâu trong thịt quả. Khi bạn không ăn hết phát một mà để lại ăn nhiều lần, vi khuẩn sẽ có thời gian nhân bản với tốc độ chóng mặt ngay trên miếng dưa.

Đáng sợ nhất là sự bùng phát của vi khuẩn Listeria monocytogenes, loại vi sinh vật có thể gây nhiễm trùng huyết và viêm màng não. Nếu cất phần dưa đã nhiễm khuẩn này vào tủ lạnh, vi khuẩn Listeria còn phát triển mạnh hơn do chúng cực kỳ ưa chuộng môi trường nhiệt độ thấp. Thực tế đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân nhập viện nguy kịch chỉ vì ăn dưa hấu đã nhiễm khuẩn nước bọt qua đêm.

2. Kết hợp dưa hấu với các thực phẩm đại kỵ

Việc ăn dưa hấu cùng lúc với các thực phẩm xung khắc có thể kích hoạt những phản ứng hóa học kịch độc đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ví dụ như:

- Chuối: Bởi chuối chứa lượng kali rất cao giống như dưa hấu nên khi ăn chung sẽ khiến nồng độ kali máu tăng vọt gây rối loạn nhịp tim. Với người suy thận thì sự kết hợp dưa hấu và chuối có thể làm tim ngừng đập đột ngột và tử vong ngay tức khắc.

- Hải sản: Do chứa nhiều protein và canxi khi gặp vitamin C trong dưa hấu sẽ tạo thành hợp chất khó hấp thụ dễ gây sỏi thận hoặc ngộ độc nếu ăn nhiều, lặp lại thường xuyên.

- Thịt dê hay thịt cừu: Chúng có tính nóng xung khắc hoàn toàn với tính lạnh của dưa hấu làm suy tổn dương khí và gây đau dạ dày cấp.

3. Ăn dưa ngay khi bóc màng bọc thực phẩm hoặc chưa rửa vỏ

Vỏ dưa hấu bám đầy vi khuẩn và nấm mốc trong quá trình vận chuyển nên nếu bổ ngay mà không rửa sạch, lưỡi dao sẽ kéo theo mầm bệnh thâm nhập thẳng vào phần thịt quả giàu đường nước. Điều này khiến dưa bị nhiễm khuẩn tức thì từ ngoài vào trong và dễ gây ngộ độc cấp tính.

Tương tự, dưa cắt sẵn bọc màng nhựa thường dính vi khuẩn từ dụng cụ hoặc tay người bán, chưa kể nguy cơ nhiễm hóa chất làm dẻo từ lớp màng bọc cũ ẩm kín. Khi mua về, bạn tuyệt đối không nên ăn ngay mà cần dùng dao sạch gọt bỏ một lớp mỏng trên bề mặt tiếp xúc để loại bỏ tối đa vi khuẩn và hóa chất bám dính.

4. Uống quá nhiều nước ép dưa hấu

Dù dưa hấu là nguồn cung cấp vitamin và chất xơ dồi dào nhưng các chuyên gia cảnh báo đây là loại trái cây có hàm lượng đường rất cao. Việc lạm dụng nước ép hoặc ăn quá mức cần thiết sẽ tạo ra gánh nặng đường khổng lồ cho cơ thể, làm tăng đột biến đường huyết và dẫn đến nguy cơ béo phì hoặc gan nhiễm mỡ.

Đặc biệt các loại nước ép đóng chai thường chứa hàm lượng đường cao vượt mức cho phép khiến cơ thể khó kiểm soát cân nặng. Để đảm bảo an toàn, bạn nên giới hạn lượng tiêu thụ không quá hai phần mỗi ngày, với mỗi phần chỉ tương đương kích thước một quả bóng chày hoặc khoảng 80% bát cơm thông thường.

5. Ăn dưa hấu có dấu hiệu hư hỏng, để lâu trong tủ lạnh

Tiếc rẻ những miếng dưa đã có dấu hiệu hỏng hóc là con đường ngắn nhất dẫn đến bàn mổ cấp cứu. Khi thấy thịt dưa mềm nhũn, chảy nhớt, có vị chua nhẹ hoặc xuất hiện các vết dập nát, thâm đen thì tuyệt đối phải vứt bỏ vì đây là dấu hiệu vi khuẩn và độc tố nấm mốc đã xâm nhập sâu vào lõi quả. Các phần dập nát chính là cửa ngõ cho vi sinh vật tấn công nhanh hơn bình thường, biến miếng dưa thành ổ bệnh gây ngộ độc gan và hệ tiêu hóa.

Đặc biệt dưa hấu sau khi cắt ra chỉ nên sử dụng trong vòng hai ngày dù được bảo quản lạnh. Sau thời gian này, dù vẻ ngoài trông vẫn tươi ngon nhưng nguy cơ nhiễm khuẩn từ môi trường tủ lạnh và sự biến chất của các chất dinh dưỡng đã ở mức báo động. Việc tích trữ dưa hấu cắt sẵn quá nhiều ngày không chỉ làm mất đi vị ngon mà còn tiềm ẩn hiểm họa nhiễm trùng đường ruột nghiêm trọng.