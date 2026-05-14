Nữ ca sĩ Việt hàng đầu Việt Nam nói thẳng về 1 NSND: "Buổi học 2 tiếng thì u chửi mất tiếng rưỡi"

Theo Hoa Bay | 14-05-2026 - 22:06 PM | Lifestyle

“Có lúc u chửi em khóc rồi mà, khóc đầy ra ấy", nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam chia sẻ.

Mới đây, Văn Mai Hương xuất hiện trong chương trình Studio 3 phát sóng trên VTV và có nhiều chia sẻ gây chú ý về hành trình đến với âm nhạc của mình. Đặc biệt, nữ ca sĩ nhắc tới người thầy đầu tiên – Hà Thủy – với những kỷ niệm vừa nghiêm khắc vừa đáng nhớ thời còn đi học.

Giọng ca sinh năm 1994 cho biết tính cách của cô hiện tại có nhiều điểm giống NSND Hà Thủy, nhất là sự nghiêm túc khi làm nghề. Văn Mai Hương kể trong suốt những năm theo học, cô gần như không nghỉ buổi nào dù trời mưa hay lúc ốm sốt.

Nữ ca sĩ hài hước kể lại: "Môn học duy nhất mà tôi không nghỉ một buổi nào trong suốt những năm học của tôi ngày nắng cũng như ngày mưa hay là ốm sốt... tôi đều đi học hết. Một buổi học của mình có hai tiếng thôi nhưng mà u chửi là mất đâu đó một tiếng rưỡi. Còn mình học có 30 phút thôi".

Văn mai Hương và NSND Hà Thủy.

Theo Văn Mai Hương, thời điểm mới bước chân vào trường nhạc, cô gần như là “tờ giấy trắng”, chưa có nhiều kiến thức thanh nhạc cơ bản. Chính vì vậy, những lời góp ý thẳng thắn, thậm chí nghiêm khắc của NSND Hà Thủy từng khiến cô bật khóc không ít lần.

“Có lúc u chửi em khóc rồi mà, khóc đầy ra ấy. Ngày xưa em mới đi học thì em đâu biết hát đâu, em còn chả biết hát giả thanh”, nữ ca sĩ nói.

Chia sẻ chân thành của Văn Mai Hương khiến nhiều người thấy cô may mắn vì tìm được người thầy tốt, giúp cô trở thành một trong những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam hiện tại. Văn Mai Hương cũng rất biết ơn thầy mình, theo NSND Hà Thủy kể trong chương trình, nữ ca sĩ thường "ting ting" tặng quà thầy ngày 20/11 và đến tận nhà để tặng hoa. Nghệ sĩ Hà Thủy cũng rất trân trọng, bà giữ và trưng các lãng hoa của Văn Mai Hương rất lâu trong nhà mình.

Văn Mai Hương sinh năm 1994 tại Hà Nội. Sự nghiệp âm nhạc của cô bắt đầu khởi sắc từ năm 15 tuổi với giải tư cuộc thi Tiếng ca học đường 2009. Đến năm 2010, cô trở thành hiện tượng âm nhạc khi giành ngôi vị Á quân Vietnam Idol khi mới 16 tuổi. Ngay sau cuộc thi, cô nhanh chóng khẳng định vị thế trong làng nhạc Việt bằng hàng loạt bản hit đình đám như Nếu như anh đến, Ngày chung đôi, Chuyện tình nhà thơ, Đại minh tinh, Mưa tháng sáu... Suốt hơn một thập kỷ hoạt động bền bỉ, cô liên tục gặt hái nhiều giải thưởng lớn.

NSND Hà Thủy tên đầy đủ là Phạm Thị Hà Thủy, sinh năm 1960 tại thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Bà từng là một ca sĩ tài năng của dòng nhạc cổ điển và nhạc nhẹ, từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá.

Trong vai trò giảng dạy, bà mang quân hàm Đại tá và từng giữ chức vụ Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc. Bà được mệnh danh là Phù thủy đào tạo ngôi sao nhờ phương pháp sư phạm nghiêm khắc, kết hợp giữa nghệ thuật và tính kỷ luật quân đội. Bà chính là người đứng sau bệ phóng và rèn giũa những giọng ca hàng đầu Việt Nam như Hồ Quỳnh Hương, Hương Tràm, Văn Mai Hương, Hoàng Quyên... Với những cống hiến to lớn cho nền âm nhạc và giáo dục nước nhà, bà đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2023.

