Thứ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo: Sinh viên ngành học này của trường ĐH Thăng Long đào tạo tại NIC sẽ được trả lương gấp 2 lần khi làm việc tại Samsung

Hôm nay (14/5), Trường Đại học Thăng Long tổ chức Lễ khai trương AI Lab tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Hòa Lạc , đồng thời triển khai chương trình tham quan trải nghiệm thực tế dành cho 80 sinh viên Khoa Công nghệ thông tin.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thăng Long Trương Ngọc Kim

Sự kiện có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, lãnh đạo Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cùng đại diện doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế, lãnh đạo Trường Đại học Thăng Long cùng các đại biểu, đối tác và khách mời liên quan.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng khẳng định vị thế là một trong những công nghệ nền tảng của quá trình chuyển đổi số toàn cầu, việc đầu tư xây dựng không gian học tập, thực hành và nghiên cứu chuyên sâu về AI có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với các cơ sở giáo dục đại học.

Với trường Đại học Thăng Long, AI Lab tại NIC Hòa Lạc không đơn thuần là một phòng chức năng mới, mà là một bước đi mang tính chiến lược nhằm nâng cao năng lực đào tạo ứng dụng, thúc đẩy nghiên cứu gắn liền với thực tiễn và mở rộng kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Dự án cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần tiên phong, đổi mới của Trường Đại học Thăng Long trong việc tham gia sâu vào lĩnh vực AI nói riêng và các công nghệ chiến lược, công nghệ cao nói chung.

Cũng trong buổi tham dự các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tại NIC Hoà Lạc, trao đổi với Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Na Ki Hong, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm chỉ đạo: "Sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo Trường Đại học Thăng Long được đào tạo tại NIC mà vào làm việc tại Samsung trả lương gấp đôi".

Việc đặt AI Lab ngay trong khuôn viên NIC Hòa Lạc cho phép Trường Đại học Thăng Long tiếp cận và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động tại đây - nơi quy tụ sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, Meta, Google... Đây là nền tảng quan trọng để nhà trường từng bước nâng tầm chất lượng đào tạo nhân lực tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Sự kiện đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động của Trường Đại học Thăng Long trong khu Công nghệ cao Hòa Lạc, tăng cường kết nối với các đối tác chiến lược trong hệ sinh thái như Viettel, FPT, VNPT,... qua đó đồng hành cùng định hướng phát triển Hòa Lạc trở thành cụm đổi mới sáng tạo hàng đầu trong nước và khu vực theo tầm nhìn dài hạn của thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Trương Nhật Hoa – Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long khẳng định: "Trường Đại học Thăng Long mang AI Lab đến không gian của NIC Hòa Lạc với một mục tiêu rất rõ ràng: sinh viên phải được học và làm trên những bài toán thật của doanh nghiệp. Mọi nghiên cứu, thực hành tại đây đều hướng tới việc tạo ra sản phẩm thực tế, qua đó cung cấp nguồn nhân lực AI có năng lực thực chiến, đáp ứng đúng thị trường công nghệ hiện nay."

AI Lab được bố trí tại tầng 2, NIC Hòa Lạc. Không gian này được định hướng phục vụ đồng thời nhiều mục tiêu như tổ chức học phần thực hành, triển khai các hoạt động trải nghiệm công nghệ, kết nối chuyên gia - doanh nghiệp - sinh viên, hỗ trợ phát triển các ý tưởng nghiên cứu ứng dụng và tạo môi trường học tập có tính tương tác cao cho người học.

Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Xuân Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia đánh giá cao quyết tâm của Trường Đại học Thăng Long trong việc tham gia sâu vào hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ cao thời gian qua. Ông đồng thời bày tỏ tin tưởng việc Nhà trường triển khai AI Lab tại NIC Hòa Lạc sẽ góp phần quan trọng hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Theo ông Võ Xuân Hoài, AI Lab sẽ đóng vai trò là cầu nối thiết thực giữa giáo dục đại học, nghiên cứu ứng dụng và nhu cầu thực tiễn của thị trường nhằm phát triển nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo chất lượng cao. NIC cam kết tạo điều kiện thuận lợi để AI Lab hoạt động hiệu quả, với kỳ vọng đây sẽ trở thành mô hình tiêu biểu cho sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, cơ quan đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ.

Về mặt ý nghĩa, việc đưa AI Lab vào vận hành tại NIC Hòa Lạc thể hiện định hướng của Trường Đại học Thăng Long trong việc đưa người học tiếp cận sớm hơn với môi trường công nghệ, tăng cường chất lượng đào tạo theo hướng thực hành, đồng thời hình thành thêm các điểm chạm hợp tác giữa Nhà trường với các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức đổi mới sáng tạo. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nhà trường từng bước phát triển các hoạt động đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và các chương trình trải nghiệm dành cho sinh viên trong lĩnh vực công nghệ số.