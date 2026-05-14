Phát hiện người đàn ông kiếm hơn 7,7 tỷ đồng/năm nhờ bán bóng bay

Từ Đăng Dũng sinh năm 1989, bắt đầu sự nghiệp từ vị trí công nhân dây chuyền lắp ráp rồi dần trở thành kỹ sư điện tử. Anh Từ từng nghĩ cuộc đời mình sẽ gắn bó với ngành kỹ thuật cho đến khi tình cờ xem một chương trình truyền hình vào năm 2013.

Trong chương trình đó, một khách mời mặc bộ trang phục được tạo hình hoàn toàn bằng bóng bay. Hình ảnh ấy khiến Từ Đăng Dũng bị cuốn hút. “Tôi nhận ra bóng bay có khả năng tạo hình rất lớn, chi phí khởi nghiệp lại không cao”, anh kể.

Từ Đăng Dũng quyết định rẽ hướng, dùng toàn bộ 30.000 NDT (116 triệu đồng) tiền tiết kiệm để học nghề. Sau một tháng, anh trở về quê mở cửa hàng chuyên trang trí tiệc bằng bóng bay.

Từ Đăng Dũng và các tác phẩm ấn tượng từ bóng bay

Thời gian đầu, không ít người tỏ ra hoài nghi. “Bóng bay mà cũng thành nghề được sao?”, “Có thể kiếm sống chỉ bằng việc thổi bóng bay à?” - đó là những câu hỏi anh thường nghe từ người thân, bạn bè.

Dù vậy, anh vẫn kiên trì phát tờ rơi, tự tìm đến các công ty tổ chức đám cưới để chào dịch vụ. Dần dần, những đơn hàng đầu tiên xuất hiện.

Sau khi chuyển lên thành phố năm 2015, anh tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực trang trí trung tâm thương mại, sự kiện quy mô lớn và triển lãm nghệ thuật bằng bóng bay. Khách hàng không chỉ đến từ địa phương mà còn tìm đến thông qua truyền miệng.

Năm 2017 trở thành bước ngoặt lớn với Từ Đăng Dũng khi anh được mời tham gia các chương trình của CCTV. Sau khi chương trình phát sóng, lượng đơn đặt hàng tăng mạnh từ khắp nơi trên cả nước. Theo anh Từ, thu nhập năm đó vượt quá 1 triệu NDT (3,8 tỷ đồng), thậm chí có năm đạt khoảng 2 triệu NDT (7,7 tỷ đồng).

Một trong những dự án lớn nhất mà anh từng thực hiện là triển lãm nghệ thuật bóng bay cho một dự án bất động sản. Từ khâu thiết kế đến thi công chỉ kéo dài nửa tháng nhưng giá trị hợp đồng lên tới 600.000 NDT (2,3 tỷ đồng).

Theo Từ Đăng Dũng, điểm mấu chốt quyết định giá trị thương mại của nghệ thuật bóng bay nằm ở “tuổi thọ” của sản phẩm.

Thông thường, các mô hình bóng bay dễ bị xẹp hoặc biến dạng chỉ sau vài ngày. Tuy nhiên, anh đã tự nghiên cứu nhiều phương pháp nhằm kéo dài thời gian sử dụng. Anh tính toán lượng hơi phù hợp cho từng loại bóng và cách buộc nút sao cho không làm hỏng phần cao su dễ rò khí. Nhờ kỹ thuật này, bóng bay có thể giữ trạng thái ổn định ít nhất một tuần.

Từ Đăng Dũng tiếp tục thử nghiệm cách chồng nhiều lớp bóng bay lên nhau. Khi lớp ngoài bị vỡ, lớp bên trong vẫn giữ được hình dáng tổng thể, giúp kéo dài thời gian sử dụng lên tới nửa tháng. Ngoài ra, anh Từ còn áp dụng phương pháp bơm keo vào bên trong bóng bay. Lớp keo này tạo thành màng bảo vệ bên trong bóng bay, giúp kéo dài tuổi thọ lên tới một tháng.

Không dừng lại ở đó, anh còn thử phủ vật liệu lên bề mặt bóng để tăng khả năng chống nắng, chống gió ngoài trời. “Những tác phẩm bóng bay cỡ lớn hiện nay của chúng tôi có thể giữ nguyên trạng thái trong khoảng 3 tháng”, anh cho biết.

Bước vào xưởng sáng tạo của Từ Đăng Dũng, người ta có thể bắt gặp đủ loại mô hình bóng bay khổng lồ như robot biến hình, rồng vàng, Thần Tài hay thầy trò Đường Tăng.

Theo anh, nghệ thuật bóng bay hiện nay không còn đơn thuần là nghề thủ công mà đã trở thành lĩnh vực sáng tạo đòi hỏi khả năng thiết kế và đổi mới liên tục. Để hiện thực hóa những ý tưởng phức tạp, anh còn tự học phần mềm thiết kế nhằm dựng khung mô hình trước khi thi công bằng bóng bay thật.

Khi danh tiếng ngày càng vươn xa, nhiều người tìm đến xin học nghề. Từ Đăng Dũng bắt đầu quay video hướng dẫn, mở các khóa đào tạo trực tuyến và trực tiếp. Đến nay, anh cho biết đã đào tạo hơn 4.000 người theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật tạo hình bóng bay.

“Nhiều người cho rằng thổi bóng bay chỉ là kỹ năng tầm thường. Nhưng chính nghề ‘tầm thường’ này đã giúp tôi nuôi sống bản thân và tạo cơ hội cho rất nhiều người khác” , anh nói.

Theo Toutiao