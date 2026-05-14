Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng rau húng quế

Húng quế là loại rau thơm quen thuộc trong nhiều bữa ăn của người Việt, đặc biệt khi ăn cùng bún, phở hay các món cuốn. Không chỉ dễ trồng, cây còn có mùi thơm đặc trưng nên nhiều gia đình thích đặt vài chậu nhỏ ở ban công, sân thượng hoặc góc bếp để tiện hái dùng mỗi ngày. Tuy nhiên, húng quế là loại cây phát triển khá nhanh nên nếu chăm không đúng cách, cây dễ bị già lá, thân cao khẳng khiu hoặc nhanh mất mùi thơm. Nhiều người trồng một thời gian thấy cây không còn xanh tốt như ban đầu dù vẫn tưới nước đều đặn mỗi ngày.

Dưới đây là vài lưu ý nhỏ giúp húng quế dễ sống, thơm lâu và ra lá đều hơn.

1. Đừng tưới quá nhiều nước mỗi ngày

Nhiều người nghĩ rau thơm càng tưới nhiều càng xanh, nhưng với húng quế, đất quá ẩm liên tục lại dễ khiến rễ bí và úng. Đặc biệt vào những ngày mưa hoặc thời tiết nồm, việc tưới quá tay thường làm lá nhanh vàng hơn. Thông thường, chỉ cần giữ đất đủ ẩm và thoát nước tốt là cây đã phát triển khá ổn định.

2. Húng quế càng được cắt tỉa đúng cách càng nhanh ra lá mới

Một sai lầm khá phổ biến là chỉ hái lá lẻ tẻ ở phần dưới thân cây. Điều này dễ khiến cây mọc cao, ít nhánh và nhìn thưa dần theo thời gian. Nhiều người có kinh nghiệm thường ngắt phần ngọn hoặc cắt nhẹ các nhánh non để cây phân nhánh nhiều hơn. Cách này giúp bụi húng quế nhìn dày, xanh và cho lá đều hơn hẳn.

3. Không nên để cây thiếu nắng quá lâu

Húng quế là loại cây khá thích ánh sáng. Nếu đặt ở nơi quá tối hoặc bí gió, cây thường yếu, lá mỏng và mùi thơm cũng nhạt hơn. Vì vậy, nhiều gia đình thường ưu tiên đặt chậu ở ban công, cửa sổ hoặc nơi có nắng nhẹ vài tiếng mỗi ngày để cây khỏe và thơm rõ hơn.

4. Khi cây bắt đầu ra hoa, nên chú ý cắt bớt

Nhiều người thích để hoa húng quế mọc tự nhiên vì nhìn khá đẹp, nhưng nếu để quá lâu, cây thường tập trung nuôi hoa thay vì ra lá mới. Do đó, nhiều người trồng lâu năm thường cắt bớt phần hoa khi vừa nhú để cây tiếp tục cho lá non và giữ được độ xanh tốt lâu hơn.

5. Không nên trồng quá dày trong một chậu nhỏ

Húng quế phát triển khá nhanh nên nếu trồng quá nhiều cây sát nhau, phần gốc dễ bí và lá cũng khó nhận đủ ánh sáng. Khi cây có khoảng cách vừa phải, không khí lưu thông tốt hơn và lá thường xanh khỏe hơn hẳn.

6. Nên thu hoạch vừa phải thay vì hái sạch một lần

Một số gia đình có thói quen cắt gần hết lá khi cần dùng nhiều, nhưng điều này dễ khiến cây mất sức và chậm hồi lại. Thông thường, nhiều người sẽ hái xen kẽ từng nhánh để cây tiếp tục ra lá mới đều hơn, đồng thời giữ được bụi húng quế xanh đẹp lâu dài.