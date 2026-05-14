Tin vui: Không phát hiện hành vi đặc biệt nguy hiểm trong gần 500 lượt vi phạm

Theo Trang Anh | 14-05-2026 - 14:56 PM | Sống

Gần 500 trường hợp vi phạm bị ghi nhận từ 7 đội CSGT, trong đó vi phạm tốc độ tiếp tục chiếm tỷ lệ cao.

Thông tin từ Cục CSGT ngày 14/5 cho biết, ngày 13/5/2026, các Đội CSGT đường bộ cao tốc thuộc Phòng 6 đã phân công cán bộ ghi nhận hình ảnh phương tiện vi phạm trên các tuyến cao tốc. Qua công tác tuần tra, kiểm soát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện 496 trường hợp vi phạm.

Theo thống kê từ Cục CSGT gần 500 trường hợp vi phạm bị ghi nhận, trong đó vi phạm tốc độ tiếp tục chiếm tỷ lệ cao. Trong số các trường hợp vi phạm có 47 xe khách, 105 xe tải, 278 xe con, 66 xe container.

Đáng chú ý, trong ngày 13/5/2026 lực lượng CSGT không phát hiện trường hợp lùi xe trên đường cao tốc. Theo Cục, đây là tín hiệu tích cực đối với nhóm hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đã dừng, lập biên bản 103 trường hợp, trừ điểm GPLX 41 trường hợp. Đồng thời, dự kiến gửi thông báo vi phạm đối với 393 trường hợp.

Cục CSGT thống kê các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Vi phạm tốc độ 311 trường hợp; Không tuân thủ quy định khi vào, ra đường cao tốc 66 trường hợp; Tránh, vượt không đúng quy định: 35 trường hợp; Đi không đúng phần đường, làn đường: 31 trường hợp; Chuyển làn không đúng quy định: 11 trường hợp; Không bật tín hiệu báo hiệu khi dừng, đỗ xe trên cao tốc: 10 trường hợp; Không thắt dây an toàn: 06 trường hợp; Dừng, đỗ xe trên cao tốc và các hành vi vi phạm khác: 25 trường hợp.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định khi lưu thông trên đường cao tốc; tuyệt đối không phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai làn, dừng đỗ trái quy định nhằm bảo đảm an toàn cho chính mình và người tham gia giao thông khác.

