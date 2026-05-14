Lời khuyên cho những ai ngủ trưa hơn 30 phút/ngày

Ngủ trưa từ lâu được xem là thói quen tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể phục hồi năng lượng sau buổi sáng làm việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng nếu ngủ trưa sai cách, đặc biệt ở người trên 50 tuổi, thói quen này có thể gây tác động tiêu cực, thậm chí ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Ngủ trưa sai cách có thể gây ảnh hưởng tuổi thọ?

Trường hợp của ông Lý (60 tuổi) là một ví dụ điển hình. Sau khi nghỉ hưu, ông duy trì lối sống khá kỷ luật. Mỗi ngày, ngay sau bữa trưa, ông thường nằm dài trên ghế sofa để chợp mắt. Ông tin rằng ngủ trưa là điều cần thiết, nếu bỏ qua sẽ gây hại cho cơ thể. Thói quen này đã theo ông suốt hơn 10 năm, từ khi còn đi làm đến lúc về hưu, trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày.

Trước đây, mỗi lần ngủ trưa từ một đến hai tiếng, ông đều cảm thấy tỉnh táo và dễ chịu hơn. Nhưng gần đây, tình trạng lại khác hẳn. Sau khi thức dậy, ông thường xuyên bị chóng mặt, tay chân rã rời, thậm chí có lúc còn buồn nôn. Ban đầu, ông cho rằng đó là dấu hiệu tuổi tác nên không quá lo lắng. Tuy nhiên, khi tình trạng kéo dài, ông bắt đầu nghi ngờ chính thói quen của mình.

Ông tự hỏi liệu việc ngủ trưa có thực sự tốt như mình vẫn nghĩ, hay chính nó đang gây ảnh hưởng ngược lại đến sức khỏe.

Nhận thấy những biểu hiện bất thường của cha, con gái ông đã khuyên ông đi kiểm tra. Sau khi thăm khám và tìm hiểu thói quen sinh hoạt, bác sĩ cho rằng nguyên nhân có thể đến từ việc ngủ trưa không hợp lý.

Theo tư vấn của bác sĩ, ngủ trưa đúng cách có lợi cho cơ thể, nhưng ngủ quá lâu hoặc ngủ ngay sau khi ăn lại dễ gây phản tác dụng. Đặc biệt, với người lớn tuổi, giấc ngủ trưa kéo dài có thể làm rối loạn nhịp sinh học, ảnh hưởng đến hệ tim mạch và khiến cơ thể mệt mỏi hơn sau khi thức dậy.

Bác sĩ khuyến nghị thời gian ngủ trưa lý tưởng chỉ nên khoảng 20-30 phút. Ngoài ra, không nên nằm ngủ ngay sau bữa ăn, mà nên dành một khoảng thời gian ngắn để cơ thể tiêu hóa trước khi nghỉ ngơi.

Sau khi trở về nhà, ông Lý quyết định thay đổi thói quen lâu năm của mình. Thay vì nằm xuống ngay sau khi ăn, ông dành khoảng 30 phút để nghỉ ngơi nhẹ nhàng, sau đó mới chợp mắt trong thời gian ngắn hơn.

Ban đầu, ông cảm thấy không quen, thậm chí hơi khó chịu vì giấc ngủ ngắn. Tuy nhiên, sau một thời gian kiên trì, cơ thể dần thích nghi. Ông nhận thấy bản thân không còn chóng mặt sau khi ngủ trưa, tinh thần tỉnh táo hơn vào buổi chiều và đặc biệt là giấc ngủ ban đêm trở nên sâu hơn.

Có thể thấy, ngủ trưa không phải cứ càng nhiều càng tốt. Điều quan trọng là phải ngủ đúng cách và phù hợp với thể trạng, đặc biệt khi tuổi tác ngày càng cao. Một thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt cũng có thể tạo ra khác biệt lớn đối với sức khỏe lâu dài.

3 điều cần tránh khi ngủ trưa để không gây hại sức khỏe

Ngủ trưa từ lâu được xem là thói quen tốt giúp cơ thể phục hồi năng lượng, đặc biệt với người trung niên và cao tuổi. Tuy nhiên, nếu thực hiện sai cách, giấc ngủ này không những không mang lại lợi ích mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe. Dưới đây là những sai lầm phổ biến cần tránh, nhất là với người trên 50 tuổi.

Tránh ngủ trưa ở tư thế nằm sấp

Tư thế ngủ cũng là yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Nhiều người, đặc biệt là dân văn phòng, có thói quen gục đầu xuống bàn để ngủ trưa. Dù tiện lợi, tư thế này lại gây ra không ít vấn đề.

Nằm sấp khiến lồng ngực bị ép, làm hạn chế hô hấp, dễ gây cảm giác khó thở hoặc tức ngực. Đồng thời, tư thế này còn tạo áp lực lên cổ và cột sống, về lâu dài có thể dẫn đến đau mỏi vai gáy, thậm chí làm trầm trọng thêm các bệnh lý xương khớp.

Đối với người lớn tuổi, những ảnh hưởng này càng rõ rệt hơn khi hệ xương khớp đã bắt đầu suy yếu. Vì vậy, tư thế ngủ trưa phù hợp nhất là nằm ngửa hoặc ngả lưng trên ghế, giúp cơ thể được thả lỏng hoàn toàn và hô hấp diễn ra tự nhiên.

Không nên nằm ngủ ngay sau khi ăn

Một thói quen phổ biến ở nhiều người lớn tuổi là ăn xong liền nằm nghỉ. Tuy nhiên, đây lại là điều cần tránh. Sau bữa ăn, hệ tiêu hóa cần tập trung hoạt động và đòi hỏi lượng máu lớn để xử lý thức ăn.

Nếu nằm xuống ngay lập tức, quá trình tiêu hóa sẽ bị ảnh hưởng, dễ gây đầy bụng, khó tiêu, thậm chí làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày – thực quản. Về lâu dài, thói quen này còn có thể tác động xấu đến hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Ngoài ra, việc ngủ ngay sau khi ăn cũng khiến năng lượng dư thừa dễ tích tụ thành mỡ, làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì.

Để đảm bảo an toàn, nên dành ít nhất 20–30 phút sau bữa trưa để đi lại nhẹ nhàng hoặc nghỉ ngơi trước khi chợp mắt. Với những người có hệ tiêu hóa yếu, khoảng thời gian này có thể kéo dài hơn để cơ thể thích nghi tốt hơn.

Tránh ngủ trưa quá lâu

Không ít người cho rằng ngủ càng nhiều càng tốt, đặc biệt khi đã lớn tuổi. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Một giấc ngủ trưa kéo dài có thể khiến tuần hoàn máu chậm lại, gây biến động huyết áp, đặc biệt nguy hiểm với những người có tiền sử tim mạch hoặc cao huyết áp.

Bên cạnh đó, ngủ quá lâu vào ban ngày còn làm rối loạn đồng hồ sinh học, khiến buổi tối khó ngủ, ngủ không sâu hoặc dễ tỉnh giấc giữa đêm. Lâu dần, điều này có thể dẫn đến tình trạng mất ngủ kéo dài và ảnh hưởng đến tinh thần.

Các chuyên gia khuyến nghị rằng, giấc ngủ trưa lý tưởng chỉ nên kéo dài khoảng 20-30 phút. Đây là khoảng thời gian vừa đủ để cơ thể “sạc lại năng lượng” mà không gây cảm giác mệt mỏi hay uể oải sau khi thức dậy.

(Tổng hợp)