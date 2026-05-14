Công an điều tra gấp giao dịch 425.600.000 đồng từ tài khoản của người phụ nữ SN 1973

Minh Ánh | 14-05-2026 - 12:19 PM | Sống

Phòng An ninh mạng & Phòng chống tội phạm sử dụng CNC, Công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân xác minh làm rõ số tiền hơn 400 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 07/05/2026, Phòng An ninh mạng & PCTP sử dụng Công nghệ cao tiếp nhận trình báo từ chị N. T.T. X, sinh năm 1973, trú tại TDP Đông Côi, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh trong tình trạng vô cùng lo lắng. Chị X trình báo, do sơ xuất lúc thao tác chuyển tiền, chị đã chuyển nhầm số tiền 425.600.000đ vào tài khoản của người lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận nội dung trình báo, Phòng An ninh mạng & PCTP sử dụng Công nghệ cao, đã tiến hành rà soát, xác minh, xác định được chủ tài khoản nhận được số tiền trên là anh Nguyễn Sinh Hùng, sinh năm 2002, trú tại xã Tân Kỳ, thành phố Hải Phòng.

Phòng An ninh mạng & PCTP sử dụng Công nghệ cao đã phối hợp với Công an xã Tân Kỳ, nhanh chóng liên hệ, làm việc với anh Nguyễn Sinh Hùng. Quá trình làm việc, hai bên đã hiểu rõ sự việc và thống nhất phương án giải quyết. Dưới sự chứng kiến của Phòng An ninh mạng & PCTP sử dụng Công nghệ cao và Công an xã Tân Kỳ, anh Nguyễn Sinh Hùng đã trả lại toàn bộ số tiền 425.600.000đ cho chị N. T. T. X.

Tại Cơ quan Công an, chị X rất xúc động, bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an thành phố Hải Phòng đã hỗ trợ giúp đỡ chị nhanh chóng nhận lại số tiền trong thời gian ngắn.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Bắc Ninh, khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, để tránh những sai sót đáng tiếc. Đồng thời, khi nhận được tiền chuyển nhầm, người dân không nên tự ý chuyển trả cho người lạ khi chưa được xác minh, mà cần liên hệ với Ngân hàng hoặc Cơ quan Công an gần nhất đề được hỗ trợ, xử lý thao đúng quy định pháp luật.

Công an tỉnh Bắc Ninh﻿

Minh Ánh

