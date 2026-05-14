Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng cây thiên lý

Cây thiên lý là loại cây quen thuộc với nhiều gia đình Việt nhờ vừa cho bóng mát, vừa có hoa thơm và có thể dùng chế biến nhiều món ăn. Những giàn thiên lý xanh mướt phủ trước sân hay ban công thường tạo cảm giác rất dịu mắt, đặc biệt vào mùa cây ra hoa. Mùi thơm nhẹ của hoa thiên lý cũng là lý do khiến nhiều người thích trồng loại cây này quanh nhà thay vì chỉ trồng ngoài vườn.

Tuy nhiên, thiên lý là loại cây leo phát triển khá nhanh nên nếu trồng không đúng cách, cây dễ bị rối dây, ít hoa hoặc nhanh xuống sức sau một thời gian. Ngoài ra, nhiều gia đình trồng thiên lý nhưng lại để cây leo quá dày khiến không gian trở nên bí và dễ xuất hiện côn trùng hơn.

Nếu đang trồng loại cây này tại nhà, chị em có thể lưu ý vài điều dưới đây để giàn thiên lý xanh tốt và dễ chăm sóc hơn.

1. Không nên để giàn thiên lý leo quá rậm

Thiên lý phát triển khá nhanh, đặc biệt vào mùa mưa hoặc thời tiết nóng ẩm. Nếu để dây leo phủ quá dày mà không tỉa bớt, giàn cây dễ bí, thiếu thoáng khí và xuất hiện sâu hoặc lá úa nhiều hơn. Nhiều người có kinh nghiệm thường tỉa bớt những phần dây già, lá vàng hoặc nhánh mọc quá rối để cây tập trung nuôi hoa tốt hơn. Giàn cây thoáng cũng giúp không gian quanh nhà nhìn gọn và dễ chịu hơn hẳn.

2. Thiên lý rất cần ánh sáng để ra hoa đẹp

Một sai lầm khá phổ biến là trồng thiên lý ở vị trí quá râm mát hoặc bị che nắng gần như cả ngày. Dù cây vẫn sống, leo nhanh và cho nhiều lá, nhưng nếu thiếu ánh sáng tự nhiên, thiên lý thường ra rất ít hoa, hoa nhỏ và mùi thơm cũng không rõ như bình thường. Nhiều người trồng lâu năm cho rằng thiên lý càng có nắng sáng ổn định thì cây càng khỏe và ra hoa đều hơn. Vì vậy, các vị trí như sân trước, ban công thoáng hoặc nơi có ánh nắng nhẹ vài tiếng mỗi ngày thường được ưu tiên hơn hẳn. Ngoài việc giúp cây ra nhiều hoa, ánh sáng tự nhiên còn giúp giàn thiên lý khô thoáng hơn, hạn chế tình trạng lá úa, sâu hoặc dây leo bị ẩm bí sau mưa.

3. Không nên tưới quá nhiều nước vào buổi tối

Thiên lý thích độ ẩm nhưng không hợp tình trạng đất quá ướt kéo dài. Nếu tưới quá nhiều vào buổi tối, đặc biệt lúc thời tiết bí nóng, phần gốc dễ bị ẩm lâu và xuất hiện nấm hoặc sâu bệnh. Vì vậy, nhiều người thường chọn tưới vào sáng sớm hoặc chiều muộn với lượng nước vừa phải thay vì tưới liên tục nhiều lần trong ngày.

4. Nên kiểm tra giàn leo định kỳ

Vì thiên lý là cây leo nên phần giàn đỡ rất quan trọng. Nếu để dây leo quá nặng trong thời gian dài, giàn yếu có thể bị nghiêng hoặc xuống cấp mà nhiều người không để ý. Ngoài việc giúp cây phát triển gọn hơn, việc kiểm tra và cố định lại giàn định kỳ cũng giúp không gian quanh nhà trông an toàn và thẩm mỹ hơn, nhất là với những giàn thiên lý đặt ở ban công hoặc sân thượng.

5. Đừng hái hoa quá dày trong một lần

Nhiều gia đình có thói quen hái gần hết hoa mỗi đợt vì cây ra khá nhiều. Tuy nhiên, việc thu hoạch quá dày liên tục đôi khi khiến cây nhanh mất sức và giảm lượng hoa ở những đợt sau. Thông thường, nhiều người sẽ hái vừa phải và kết hợp chăm thêm phân hữu cơ hoặc cắt tỉa nhẹ để cây tiếp tục ra hoa đều và giữ được độ xanh tốt lâu hơn.