Phát hiện 10 thói quen tưởng tốt hóa ra đang bào mòn sức khỏe: Ai cũng từng tin càng làm càng khỏe

Trong kỷ nguyên thông tin bùng nổ, chúng ta thường bị vây quanh bởi vô vàn những lời khuyên sức khỏe ngắn gọn và dễ nhớ. Tuy nhiên, chính sự đơn giản hóa quá mức này có thể vô tình biến những khái niệm khoa học trở thành những hiểu lầm tai hại, dẫn đến tâm lý làm quá mức và làm sai.

Thực tế, sức khỏe không vận hành theo những công thức rập khuôn. Nhiều người trong chúng ta vẫn đang miệt mài theo đuổi những thói quen được gắn mác "lành mạnh" nhưng lại thực hiện sai cách hoặc quá mức, khiến lợi bất cập hại. Dưới đây là 10 sai lầm phổ biến nhất mà hầu hết chúng ta đều từng tin rằng càng làm sẽ càng khỏe:

1. Uống nước ép hoặc ăn trái cây vô tội vạ

Ảnh minh họa

Nhiều người lầm tưởng trái cây có thể ăn không giới hạn, nhưng thực tế chúng chứa lượng đường fructose rất cao. Khi nạp quá nhiều fructose, gan phải làm việc quá tải để chuyển hóa, dễ dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ hoặc tăng axit uric. Đặc biệt, nước ép đã bị loại bỏ chất xơ sẽ khiến đường huyết tăng vọt nhanh hơn, gây áp lực lớn lên hệ thống chuyển hóa của cơ thể.

2. Đi bộ và tập thể dục ngay sau khi ăn no giúp dễ tiêu

Thói quen vận động mạnh ngay sau bữa ăn vì mục đích "tiêu cơm" thực chất lại gây hại cho dạ dày. Khi ăn no, cơ thể cần dồn máu về cơ quan nội tạng để xử lý thức ăn, nhưng việc tập luyện sẽ ép máu phải di chuyển ngược lại đến các cơ bắp. Sự xung đột này không chỉ làm giảm hiệu quả tiêu hóa mà còn dễ dẫn đến các cơn đau thắt, viêm loét dạ dày hoặc trào ngược thực quản.

Ảnh minh họa

3. Càng ăn ít hoặc nhịn ăn, giảm cân càng nhanh

Nhịn ăn khắc nghiệt khiến cơ thể rơi vào trạng thái "sinh tồn", buộc phải hạ thấp mức trao đổi chất để tiết kiệm năng lượng. Lúc này, cơ thể sẽ ưu tiên đốt cháy cơ bắp và nước thay vì mỡ thừa, dẫn đến tình trạng suy nhược, rụng tóc. Hậu quả là bạn sẽ tăng cân nhanh chóng ngay khi ăn uống bình thường trở lại do bộ máy chuyển hóa đã bị đình trệ.

4. Nước lọc uống càng nhiều thì càng khỏe

Thói quen uống quá nhiều nước bất chấp nhu cầu, ví dụ nạp dồn dập từ 4 đến 7 lít nước trong thời gian ngắn, có thể gây ra tình trạng ngộ độc nước hoặc hạ natri máu. Khi nồng độ điện giải bị pha loãng quá mức, thận phải làm việc liên tục để đào thải, gây áp lực lên hệ bài tiết. Thay vì giúp thanh lọc, thói quen này thường khiến cơ thể mệt mỏi, chóng mặt và rối loạn chức năng của các cơ quan nội tạng.

5. Lầm tưởng gầy đồng nghĩa với khỏe mạnh

Cân nặng thấp không đồng nghĩa với việc bạn sở hữu một cơ thể khỏe mạnh vì chỉ số BMI không phản ánh được tỷ lệ mỡ và cơ. Thực tế lâm sàng cho thấy nhiều người gầy vẫn bị "béo phì tiềm ẩn" với lượng mỡ nội tạng bao quanh tim, gan ở mức báo động. Những người này thường có khối lượng cơ bắp thấp và sức đề kháng yếu, vẫn đối mặt với nguy cơ cao về tiểu đường và tim mạch.

6. Thói quen ăn càng ít muối hoặc cắt bỏ hoàn toàn muối

Muối (natri) là yếu tố sống còn để duy trì cân bằng chất lỏng và dẫn truyền xung thần kinh. Ăn thừa muối gây nhiều bệnh nhưng thiếu muối cũng hại chẳng kém. Để đảm bảo sức khỏe, người trưởng thành cần duy trì lượng muối tối thiểu khoảng 5g mỗi ngày (tương đương 1 thìa cà phê). Việc cắt bỏ muối hoàn toàn có thể dẫn đến hạ natri máu, gây ra các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động của hệ thần kinh.

Ảnh minh họa

7. Tập luyện cường độ cao cuối ngày hoặc cuối tuần để bù cho những ngày ngồi lì

Thói quen ngồi lì một chỗ nhiều giờ sau đó vận động bù là sai lầm, không thể bù đắp nổi các tổn thương. Cơ thể cực kỳ nhạy cảm với các kích thích đột ngột sau một thời gian dài ít vận động, đặc biệt là hệ tim mạch và xương khớp. Việc dồn ép bài tập nặng vào cuối tuần khiến tim phổi bị quá tải, đồng thời các dây chằng và khớp dễ bị chấn thương. Vận động nhẹ nhàng mỗi ngày mang lại lợi ích bảo vệ sức khỏe tốt hơn nhiều so với việc "ép xác" cường độ cao trong một thời điểm duy nhất.

8. Dùng dầu thực vật "không giới hạn" vì nghĩ tốt hơn mỡ động vật

Dầu thực vật tuy không chứa nhiều chất béo bão hòa như mỡ nhưng vẫn là nguồn calo đậm đặc (khoảng 9 calo mỗi gam), dễ gây tăng cân nếu dùng quá tay. Nhiều gia đình có thói quen dùng nhiều dầu để món ăn thơm ngon hơn, vô tình nạp dư thừa năng lượng vượt xa mức khuyến nghị. Ngoài ra, việc đun nóng dầu thực vật ở nhiệt độ cao lâu ngày còn sản sinh ra các chất oxy hóa độc hại gây viêm nhiễm tế bào. Mỡ động vật khi ăn ở lượng ít, xen kẽ còn tốt cho sức khỏe dù nhiều người không biết.

9. Người già thì không nên vận động vì sợ hại xương

Nhiều người cao tuổi từ bỏ vận động vì sợ chấn thương, nhưng thực tế việc ít hoạt động mới chính là nguyên nhân gây suy giảm chức năng nhanh nhất. Tập luyện phù hợp giúp cải thiện mật độ xương, duy trì sức mạnh cơ bắp và giúp người già giữ thăng bằng tốt hơn để tránh té ngã. Chìa khóa không nằm ở cường độ cao mà là sự vận động bền bỉ, nhẹ nhàng để duy trì nhịp độ ổn định cho các cơ quan.

10. Ngủ bù vào cuối tuần để phục hồi do thiếu ngủ

Ảnh minh họa

Giấc ngủ không phải là một "khoản nợ" có thể trả góp. Việc ngủ bù vào cuối tuần không thể thay thế cho giấc ngủ sâu hằng đêm. Thói quen này làm xáo trộn nhịp sinh học, khiến đồng hồ sinh học bị rối loạn, dẫn đến tình trạng mệt mỏi kéo dài vào đầu tuần sau. Việc ngủ quá nhiều vào cuối tuần thực chất còn gây ra cảm giác đờ đẫn, khó tập trung và ảnh hưởng đến sự ổn định của các hormone.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Tips and Tricks, ETtoday