29-08-2025 - 05:50 AM

Chỉ với một chậu húng quế nhỏ đặt nơi cửa sổ, bạn vừa có rau thơm tươi để nấu ăn, vừa có “lá chắn tự nhiên” chống lại lũ nhện kéo vào nhà khi tiết trời sang thu.

Không phải ngẫu nhiên mà húng quế luôn nằm trong danh sách những loại cây được khuyên nên trồng tại nhà. Ngoài công dụng ẩm thực quen thuộc, húng quế còn ẩn chứa một “sức mạnh” bất ngờ: Đuổi nhện và nhiều loại côn trùng khác, đặc biệt hữu ích khi tiết trời chuyển sang se lạnh từ tháng 9 ở Anh.

Theo chuyên gia của PlantIn, thời điểm cuối hè – đầu thu là mùa cao điểm nhện xuất hiện trong nhà. Lý do là loài nhện đực bắt đầu tìm bạn tình, nên bạn sẽ thấy chúng “lảng vảng” nhiều hơn trong phòng khách, góc bếp hay thậm chí là phòng ngủ. Dù có bịt kín các khe hở, cửa ra vào, cửa sổ thì việc ngăn chúng xâm nhập gần như bất khả thi. Giải pháp hiệu quả nhất chính là... mùi hương.

Các hộ gia đình ở Anh được khuyến khích đặt húng quế ở cửa sổ vào thứ Hai- Ảnh 1.

Trong số các mùi khiến nhện sợ hãi, húng quế được xem là “vũ khí tự nhiên” dễ áp dụng nhất. Chỉ cần đặt một chậu nhỏ ở bậu cửa sổ, cạnh ban công hay gần lối đi, hương thơm nồng đặc trưng sẽ đủ sức khiến nhện phải tránh xa. Thậm chí, nếu không có húng quế, bạn cũng có thể thay thế bằng các loại hương liệu tự nhiên khác như bạc hà, oải hương, khuynh diệp hoặc tía tô chanh – tất cả đều có khả năng xua đuổi nhện và nhiều loại côn trùng hiệu quả.

Không chỉ dừng lại ở việc “xua khách không mời”, húng quế còn là loại cây dễ trồng và cực kỳ thân thiện với gia đình. Bạn có thể gieo hạt hoặc mua sẵn cây con, đặt ở chỗ nhiều nắng – từ góc bếp đến bậu cửa sổ phòng khách. Chỉ cần tưới nước đều đặn, cây phát triển nhanh, lá xanh mướt và có thể dùng ngay cho các món ăn thường ngày.

Các chuyên gia khẳng định: “Húng quế không chỉ mang lại hương vị tươi mới cho món ăn, mà mùi hương mạnh mẽ của nó còn đủ khiến bất kỳ con nhện nào cũng phải quay đầu bỏ chạy. Bạn sẽ vừa có nguồn gia vị sạch ngay trong tầm tay, vừa có một không gian sống sạch sẽ, ít côn trùng làm phiền”.

Có thể thấy, đôi khi để bảo vệ ngôi nhà khỏi sự phiền toái của nhện, bạn không cần tới hóa chất hay biện pháp phức tạp. Chỉ cần một chậu húng quế xanh mướt nơi cửa sổ, không gian sống của bạn vừa thêm sinh khí, vừa trở nên an toàn và dễ chịu hơn rất nhiều.

Ông bà đúc rút: Cửa chính cửa sổ đối nhau, của cải thất thoát, gia đình suy bại, thực hư thế nào?

