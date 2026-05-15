Tin vui từ khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng

Hàng loạt ưu đãi hè được tung ra khiến nhiều người chú ý.

Khu du lịch Đại Nam tiếp tục thu hút sự chú ý khi đơn vị này công bố loạt chương trình ưu đãi và hoạt động trải nghiệm hấp dẫn trong mùa hè 2026, trong đó có nhiều chính sách dành cho học sinh, gia đình và du khách tham quan. Thông tin mới được xem là tín hiệu tích cực đối với hoạt động du lịch – giải trí tại điểm đến nổi tiếng này.

Cụ thể,﻿ Khu du lịch Đại Nam vừa thông báo chương trình khuyến mãi hè áp dụng từ ngày 1/6/2026 đến 31/8/2026, với nhiều quyền lợi dành cho du khách. Trong đó, học sinh giỏi mang giấy khen có thể nhận vé trải nghiệm trượt tuyết và chọn thêm một trong hai dịch vụ miễn phí là biển hoặc vườn thú. Đây là chính sách thu hút sự quan tâm lớn từ các gia đình có con em trong độ tuổi đi học.

Bên cạnh đó, Đại Nam cũng giới thiệu các combo ưu đãi như combo biển + vườn thú, kèm thêm vé trượt tuyết hoặc vé xem phim 4D. Với khu trò chơi, khu du lịch đưa ra nhiều gói combo dành cho người lớn và trẻ em, giúp du khách dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu vui chơi và ngân sách...

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) và bà Nguyễn Phương Hằng sáng lập. Dự án được khởi công từ năm 1999, trải qua gần một thập kỷ xây dựng với tổng mức đầu tư được công bố khoảng 6.000 tỷ đồng, chính thức mở cửa đón khách từ năm 2008.

Đại Nam hiện có diện tích khoảng 450–700 ha, được thiết kế theo mô hình quần thể kết hợp biển nhân tạo, hồ, sông, núi, vườn thú, khu vui chơi giải trí và công trình tâm linh như Kim Điện (Đền thờ Đại Nam) và dãy núi Bảo Sơn, từng được giới thiệu là một trong những khu du lịch quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

PV

Nhịp sống thị trường

Không phải Rolex, đây là thương hiệu đồng hồ mà người giàu "có tiền chưa chắc mua được": Đỗ Mỹ Linh hay vợ đại gia Minh Nhựa cũng thích mê

Bên trong căn nhà khang trang ở quê của Trần Bích Hạnh - vợ cầu thủ Văn Thanh: Gia thế khủng cỡ nào?

Quý tử nhà Elon Musk diện áo lụa, cầm túi rồng lon ton ở Bắc Kinh

Điều gì sẽ xảy ra khi tài xế nhấn nút Start/Stop khi ô tô đang chạy?

Cô gái trẻ chi 14 triệu đồng cải tạo ban công 6m² thành "khu vườn trên cao": Nhìn xong chỉ muốn về nhà làm lại ngay

Tỷ phú Elon Musk dùng điện thoại gì?

