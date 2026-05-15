Không phải Rolex, đây là thương hiệu đồng hồ mà người giàu "có tiền chưa chắc mua được": Đỗ Mỹ Linh hay vợ đại gia Minh Nhựa cũng thích mê

Trong bối cảnh hiện nay, ranh giới giữa giàu thực sự và “giàu hình thức” ngày càng trở nên mờ nhạt. Siêu xe có thể thuê, căn hộ hạng sang có thể mượn, thậm chí du thuyền cũng có thể sở hữu theo hình thức trả góp. Điều này khiến việc phân biệt ai là người thực sự có tiềm lực tài chính trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Chính vì vậy, những món đồ xa xỉ có tính độc bản và cực kỳ giới hạn bắt đầu đóng vai trò như “mật mã nhận diện” mới trong giới siêu giàu. Trong số đó, đồng hồ Richard Mille nổi lên như một biểu tượng đặc biệt. Không chỉ nổi tiếng bởi thiết kế khác biệt, thương hiệu này còn duy trì số lượng sản xuất cực kỳ hạn chế, khiến mỗi chiếc gần như trở thành một tác phẩm sưu tầm.

Giá trị không nằm ở sự hào nhoáng

Giá trị của các mẫu đồng hồ Richard Mille, đặc biệt là dòng Tourbillon, thường dao động từ khoảng 500.000 USD đến vài triệu USD. Mức giá này không chỉ phản ánh vật liệu hay công nghệ chế tác, mà còn thể hiện sự khan hiếm và tay nghề thủ công đỉnh cao. Trên thực tế, chỉ một số ít nghệ nhân hàng đầu thế giới mới đủ khả năng tham gia vào quá trình chế tác những cỗ máy thời gian phức tạp này.

Trong một thế giới mà vẻ hào nhoáng có thể được “dàn dựng”, những giá trị thật ngày càng cần đến những dấu hiệu tinh tế hơn để nhận diện. Và với giới siêu giàu, đôi khi, một chiếc đồng hồ trên cổ tay lại nói lên nhiều điều hơn bất kỳ tài sản phô trương nào khác.

Khi đứng trước lựa chọn giữa việc tối ưu chi phí hay đẩy giới hạn hiệu năng lên mức cao nhất, Richard Mille thẳng thắn thừa nhận ông luôn nghiêng về phương án thứ hai. Triết lý này đã trở thành nền tảng trong toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm của thương hiệu, nơi mỗi chiếc đồng hồ không chỉ là công cụ đo thời gian mà còn là kết tinh của công nghệ và kỹ thuật đỉnh cao.

Dù chỉ xuất hiện từ đầu thế kỷ XXI, Richard Mille nhanh chóng chinh phục giới sưu tầm và những người yêu nghệ thuật chế tác tinh xảo. Một trong những khách hàng đầu tiên của hãng là cựu Quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos I. Sau đó, thương hiệu tiếp tục gây tiếng vang khi tay vợt Rafael Nadal đeo mẫu RM 27 thi đấu tại Mỹ Mở rộng năm 2010. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, bởi Richard Mille là một trong số ít nhà sản xuất tạo ra đồng hồ thể thao mà vận động viên có thể sử dụng trực tiếp trong thi đấu chuyên nghiệp.

Một câu chuyện đáng nhớ khác gắn liền với thương hiệu là tai nạn của tay đua Công thức 1 Felipe Massa tại Hungarian Grand Prix. Điều đáng chú ý là sau cú va chạm nghiêm trọng, cả Massa và chiếc RM 006 Carbon anh đeo đều không chịu hư hại đáng kể, qua đó góp phần củng cố danh tiếng về độ bền vượt trội của dòng sản phẩm này.

Khác với nhiều món đồ xa xỉ thiên về vẻ ngoài hào nhoáng, đồng hồ Richard Mille lại gây ấn tượng bởi thiết kế thiên về công năng. Thậm chí, một số mẫu có giá trị cao nhất lại sử dụng các vật liệu như titanium hoặc hợp kim công nghệ cao, vốn là những chất liệu thường thấy trong ngành hàng không vũ trụ, thay vì kim loại quý truyền thống.

Tham vọng của Richard Mille là định hình một chuẩn mực mới cho đồng hồ cao cấp, nơi sản phẩm không chỉ đẹp mà còn đạt hiệu năng tương đương những chiếc xe đua hiện đại. Sự thoải mái khi đeo, trọng lượng siêu nhẹ cùng độ bền vượt trội chính là ba trụ cột trong chiến lược đổi mới mà thương hiệu này theo đuổi, nhằm tạo ra một cuộc cách mạng thực sự trong ngành chế tác đồng hồ cao cấp.

Hàng loạt cái tên đình đám sở hữu

Một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn riêng của Richard Mille nằm ở triết lý chế tác chịu ảnh hưởng rõ nét từ ngành công nghiệp siêu xe. Thay vì đi theo lối mòn truyền thống, thương hiệu này thường xuyên bắt tay với các kỹ sư công nghệ cao để nghiên cứu vật liệu mới, đồng thời tối ưu hóa trọng lượng sản phẩm. Nhờ đó, nhiều mẫu đồng hồ đạt đến độ nhẹ ấn tượng nhưng vẫn đảm bảo độ bền vượt trội.

Không dừng lại ở thiết kế, Richard Mille còn phá vỡ quan niệm lâu đời rằng đồng hồ cơ học cao cấp chỉ phù hợp với những hoạt động nhẹ nhàng. Hãng đã chứng minh điều ngược lại khi phát triển những cỗ máy thời gian có thể đồng hành cùng người đeo trong các môn thể thao cường độ cao – điều từng bị xem là gần như không thể.

Một trong những minh chứng rõ ràng nhất là sự hợp tác với Rafael Nadal. Tay vợt này thường xuyên đeo đồng hồ Richard Mille ngay trong các trận đấu chuyên nghiệp – điều hiếm thấy trong làng quần vợt, nơi đồng hồ cơ học thông thường khó có thể chịu được cường độ vận động mạnh. Đáng chú ý, mẫu RM 27-03 Tourbillon được thiết kế riêng cho Nadal chỉ nặng khoảng 30 gram nhưng vẫn có khả năng chống chịu va đập cực lớn, qua đó góp phần định hình hình ảnh thương hiệu gắn liền với thể thao đỉnh cao.

Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Meta, cũng có cho mình một trong những bộ sưu tập đồng hồ đắt giá hàng đầu thế giới. Trong đó, chiếc đồng hồ “siêu hiếm” Patek Philippe Annual Calendar Chronograph 5961R, đính kim cương và có giá khoảng 166.000 USD (tương đương hơn 4 tỷ VNĐ), đã thu hút nhiều sự chú ý.

Trong giới đua xe Công thức 1, Richard Mille cũng là cái tên quen thuộc trên cổ tay nhiều tay đua. Charles Leclerc thường xuyên xuất hiện cùng thương hiệu này tại các sự kiện lớn, trong khi Felipe Massa là một trong những đại sứ tiên phong, góp phần khẳng định độ bền của sản phẩm trong môi trường khắc nghiệt.

Không chỉ phủ sóng trong thể thao, Richard Mille còn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực giải trí và thời trang. Những tên tuổi như Pharrell Williams, Jay-Z hay Drake đều được biết đến là các tín đồ của thương hiệu này. Trong lĩnh vực bóng đá, Cristiano Ronaldo cũng được cho là sở hữu nhiều mẫu Richard Mille hiếm trong bộ sưu tập cá nhân.

Tại Hollywood, thương hiệu này thường xuyên xuất hiện cùng các ngôi sao như Sylvester Stallone, Jackie Chan hay Margot Robbie. Với nhiều người nổi tiếng, Richard Mille dần trở thành biểu tượng mới của sự thành đạt, thay thế cho các dòng đồng hồ cổ điển lâu đời.

Tại Việt Nam, sức hút của thương hiệu này cũng không hề kém cạnh. Đỗ Mỹ Linh từng gây chú ý khi xuất hiện cùng mẫu RM 07-01 Ladies Rose Gold Onyx Snow Diamond Set trong một sự kiện năm 2022. Thiết kế này sử dụng vỏ vàng hồng 18K, mặt số đá được nạm kim cương thủ công, với mức giá khoảng 350.000 USD (tương đương hơn 9 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Mina Phạm - vợ doanh nhân Minh “Nhựa” - cũng sở hữu bộ sưu tập Richard Mille đáng chú ý. Cô từng xuất hiện với mẫu RM 74-01, có giá dao động từ 400.000 đến 550.000 USD. Ngoài ra, nhiều phiên bản giới hạn khác như RM 71-02 Automatic Tourbillon Talisman hay RM 07-01 Automatic Winding Coloured Ceramics cũng góp mặt trong bộ sưu tập của cô.

Có thể thấy, từ sân đấu thể thao đến thảm đỏ hay giới thượng lưu, Richard Mille không chỉ là một chiếc đồng hồ, mà còn là biểu tượng cho công nghệ, hiệu năng và đẳng cấp của những người sở hữu.

(Tổng hợp)﻿