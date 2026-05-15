Cô gái trẻ chi 14 triệu đồng cải tạo ban công 6m² thành “khu vườn trên cao”: Nhìn xong chỉ muốn về nhà làm lại ngay

"Ban công chỉ để phơi quần áo thôi sao?".

Đó là câu hỏi mà một cô gái trẻ sống tại Quảng Đông (Trung Quốc) tự đặt ra khi nhìn góc ban công 6m² của mình ngày càng biến thành nơi chất đồ lộn xộn. Thay vì tiếp tục bỏ mặc khoảng không này, cô quyết định dành khoảng 4.000 nhân dân tệ (gần 14 triệu đồng) để cải tạo toàn bộ ban công thành một "khu vườn trên cao" – nơi có cây xanh, bể cá, góc đọc sách và không gian thư giãn đúng nghĩa.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là cô không thuê thiết kế chuyên nghiệp, cũng không đập phá hay sửa chữa quá cầu kỳ. Chỉ với những lựa chọn thông minh và một chút gu thẩm mỹ, cô gái đã biến góc nhỏ vốn bị xem là "phần thừa" của căn hộ thành nơi đáng sống nhất trong nhà.

Bắt đầu từ việc đóng cửa sổ: Chi tiết nhỏ nhưng thay đổi cả không gian

Theo chia sẻ, điều khiến cô đau đầu nhất trước khi cải tạo là phần cửa sổ ban công. Cửa kính trượt thông thường khá bí và cản gió, còn loại kính sát đất lại khiến cô lo lắng về độ an toàn. Sau nhiều lần tìm hiểu, cô quyết định dùng cửa sổ gấp có thể mở hoàn toàn sang hai bên.

Phần trên sử dụng kính cường lực mỏng để lấy sáng, phần dưới dùng kính dày hơn nhằm tăng khả năng chịu lực và chống gió. Khi mở ra, ban công gần như biến thành một không gian bán ngoài trời, đón được nắng và gió tự nhiên. Khi đóng lại, nơi đây vẫn đủ kín để ngồi ngắm mưa mà không sợ nước tạt vào nhà.

"Đóng ban công không có nghĩa là biến nó thành một căn phòng kín. Tôi muốn nó vẫn có cảm giác gần gũi với thiên nhiên", cô chia sẻ.

Không đập phá tốn kém: Giữ nguyên sàn cũ để tiết kiệm cả chục triệu

Điểm đáng học hỏi nhất trong quá trình cải tạo có lẽ nằm ở tư duy "không cần thay mới mọi thứ".

Thay vì làm trần thạch cao đắt đỏ, cô chọn các tấm ốp giả gỗ màu sáng với chi phí chưa tới 1 triệu đồng. Loại vật liệu này chống ẩm tốt, dễ lắp đặt và tạo cảm giác gần gũi như một khu nghỉ dưỡng mini.

Phần sàn gạch cũ cũng được giữ nguyên hoàn toàn. Theo cô, gạch men vừa bền, dễ vệ sinh lại phù hợp với việc trồng cây vì có thể thường xuyên tiếp xúc với nước. Chỉ riêng việc không thay sàn đã giúp tiết kiệm được một khoản lớn chi phí sửa chữa.

Không gian nhờ vậy vẫn có sự mộc mạc, đời thường nhưng lại rất dễ chịu – kiểu đẹp không phô trương mà càng nhìn càng muốn ngồi lâu.

Chọn cây theo tiêu chí "dễ sống", không chạy theo cây đắt tiền

Không phải người có kinh nghiệm làm vườn, cô gái trẻ thừa nhận mình từng làm chết khá nhiều cây trước đó. Sau vài lần thất bại, cô thay đổi cách chọn cây: ưu tiên loại dễ chăm, hợp khí hậu và tạo hiệu ứng thị giác tốt.

Một số loại cây xuất hiện trên ban công gồm:

- Hoa giấy: chịu nắng tốt, ít phải tưới, khi nở tạo cảm giác rất nổi bật

- Cây thiên điểu: lá lớn, tạo cảm giác nhiệt đới dù không có hoa

- Hoa hồng và cẩm tú cầu: cần chăm kỹ hơn nhưng đem lại cảm giác "đáng công" khi nở rộ

Cô cho rằng việc chọn cây cũng giống chọn bạn đồng hành: không cần hiếm hay đắt, chỉ cần phù hợp để có thể gắn bó lâu dài.

Sau vài tháng, ban công nhỏ đã phủ kín nhiều tầng cây xanh khác nhau. Buổi sáng có nắng xuyên qua lá, buổi tối bật đèn dây lên lại mang cảm giác như một quán cà phê ngoài trời.

Góc thư giãn "đắt giá" nhất lại là những món đồ rất bình dân

Toàn bộ phần nội thất mềm của ban công chỉ tiêu tốn chưa tới 3 triệu đồng nhưng lại là thứ tạo nên "linh hồn" cho không gian này.

Cô đặt một bể cá nhỏ nuôi cá koi để tạo chuyển động và âm thanh nhẹ nhàng. Một chiếc bàn gỗ dài vừa dùng làm bàn làm việc, vừa là nơi uống trà và đọc sách. Góc nghỉ ngơi là ghế mây dài đặt cạnh cây xanh – nơi cô thường nằm nghe nhạc hoặc chợp mắt vào cuối tuần.

Ngoài ra còn có đèn dây, khung treo cây và vài món decor nhỏ giúp ban công trở nên ấm áp hơn vào buổi tối.

Không gian này nhanh chóng trở thành nơi cô dành nhiều thời gian nhất trong ngày.

Buổi sáng ngồi uống cà phê cạnh ánh nắng chiếu qua cửa kính. Buổi chiều chăm cây, ngắm bóng lá đổ trên tường. Buổi tối bật đèn vàng, đọc vài trang sách giữa tiếng gió và tiếng côn trùng.

"Tôi từng nghĩ cuộc sống lý tưởng phải ở đâu rất xa. Nhưng rồi nhận ra, chỉ cần có một góc nhỏ khiến mình muốn quay về mỗi ngày cũng đã đủ hạnh phúc", cô gái chia sẻ.

Ban công nhỏ nhưng phản ánh một xu hướng sống rất lớn

Những năm gần đây, ngày càng nhiều người trẻ chọn đầu tư vào các "góc chữa lành" trong nhà thay vì chạy theo những món đồ đắt đỏ hoặc các cuộc cải tạo hào nhoáng.

Một ban công có cây xanh, ánh sáng, chỗ ngồi nghỉ ngơi và cảm giác dễ thở đôi khi lại giá trị hơn rất nhiều so với những món nội thất chỉ để "check-in".

Và có lẽ điều đáng học nhất từ cô gái này không nằm ở cách trang trí, mà là tư duy sống: Không cần nhà quá rộng hay chi quá nhiều tiền, chỉ cần biết mình muốn sống như thế nào.