Tỷ phú Elon Musk dùng điện thoại gì?

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tháp tùng Tổng thống Donald Trump tới Trung Quốc vào ngày 14/5, tỷ phú Elon Musk trở thành tâm điểm sự chú ý.

Tại buổi đại tiệc chiêu đãi, một video ghi lại cảnh vị tỷ phú này tương tác với các khách mời đã vô tình tiết lộ thiết bị di động mà ông đang sử dụng.

Tỷ phú Elon Musk sử dụng chiếc iPhone 17 Pro Max trong bữa tiệc tại Bắc Kinh

Sau khi chụp hình với CEO Xiaomi Lôi Quân, Elon Musk ngồi lại một mình và rút smartphone ra sử dụng. Từ hình ảnh này, có thể thấy CEO của Tesla đang sử dụng chiếc iPhone 17 Pro Max phiên bản màu Xanh Đậm (Deep Blue).

Sự lựa chọn này hoàn toàn trùng khớp với những hình ảnh rò rỉ gần đây về thiết bị cá nhân của vị tỷ phú.

Elon Musk cầm chiếc iPhone 17 Pro Max đi vào tòa án liên bang hồi cuối tháng 4

Trước đó, vào cuối tháng 4, Elon Musk bị bắt gặp khi đang tiến vào tòa án liên bang tại California để tham dự phiên điều trần cho vụ kiện giữa ông và OpenAI. Trong khung hình này, vị tỷ phú cầm trên tay thiết bị được xác định là iPhone 17 Pro Max phiên bản màu Xanh Đậm.

Hiện nay, mọi động tĩnh về các vị tỷ phú đang có mặt tại Trung Quốc đều được công chúng theo dõi sát sao.

Cũng trong bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước của Trung Quốc dành cho các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ vào tối qua, khoảnh khắc Lôi Quân CEO Xiaomi, chủ động tiến tới selfie với tỷ phú Elon Musk đã nhanh chóng "gây bão" toàn cầu.

CEO Lôi Quân chụp selfie cùng Elon Musk

"Người hâm mộ thường tiếp cận Musk để xin chụp ảnh cùng, ông ấy liên tục làm những khuôn mặt hài hước. Đây sẽ là người đầu tiên sở hữu khối tài sản 1.000 tỷ USD, ông ấy xứng đáng được như vậy", Eric Daugherty, phóng viên trong đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Trung Quốc, cho biết trong bài đăng trên X ngày 14/5.

Video đăng kèm cho thấy tỷ phú Elon Musk đang ngồi bên bàn tiệc sau quốc yến. Sau đó, ông Lôi Quân đến gần và chụp ảnh cùng, còn Musk làm điệu bộ nháy mắt và tươi cười. Mẫu smartphone được Lôi Quân sử dụng là Xiaomi 17 dòng Pro ra mắt cuối năm 2025.

Người hâm mộ tại Trung Quốc viết "Elon Musk vừa kích hoạt chế độ meme ở Bắc Kinh"

Lôi Quân và Elon Musk có mối quan hệ quen biết nhiều năm. Từ năm 2013, Lôi Quân đã đến thăm Musk hai lần tại Mỹ và chụp ảnh cùng ông. Chủ tịch Xiaomi cũng là một trong những chủ sở hữu xe Tesla đầu tiên tại Trung Quốc.

Được biết, với sự tham gia vào phút chót của CEO Nvidia Jensen Huang, đã có 17 lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành công nghệ, tài chính, hàng không vũ trụ và bán dẫn Mỹ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc ngày 12-14/5. Tổng tài sản cá nhân của nhóm doanh nhân đạt mức 1.070 tỷ USD, theo dữ liệu từ Forbes và hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ do Quiver Quantitative tổng hợp. Họ trở thành đoàn đại biểu giàu có nhất từng đến thăm Trung Quốc.