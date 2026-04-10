Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Elon Musk chỉ thẳng 5 ĐIỀU phũ nhưng cực đúng: Làm được 1 cái, bạn đã hơn 80% người xung quanh

Theo Phương Anh | 10-04-2026 - 22:29 PM | Lifestyle

Không nói điều cao siêu, vị tỷ phú này nhấn mạnh những nguyên tắc “phũ” nhưng thực tế và chỉ cần áp dụng, bạn đã có thể vượt lên phần lớn đám đông.

Sinh năm 1971 tại Nam Phi, Elon Musk là tỷ phú giàu nhất thế giới, ông trùm đứng sau hàng loạt công ty công nghệ đình đám như: Tesla, SpaceX hay Neuralink.

Không chỉ nổi tiếng với tham vọng thay đổi thế giới, tỷ phú Elon Musk còn được biết đến với phong cách tư duy thẳng thắn, thực tế, thậm chí có phần “phũ” nhưng lại rất đáng suy ngẫm.

Từ những bài phỏng vấn và chia sẻ của ông, nhiều nguyên tắc tưởng chừng đơn giản lại trở thành kim chỉ nam giúp người bình thường bứt phá nếu thực sự áp dụng.

1. Ngừng dựa dẫm - Không ai có thể học và làm thay bạn

Trong thời đại thông tin, việc không biết không còn là vấn đề, vấn đề là bạn có chịu tự học hay không. Dựa dẫm vào người khác chỉ giúp bạn giải quyết tình huống trước mắt, nhưng không giúp bạn tiến bộ lâu dài.

Thực tế, mọi kỹ năng đều cần trải nghiệm trực tiếp. Bạn không thể viết tốt nếu chưa từng viết, cũng không thể giỏi nếu luôn chờ người khác chỉ đường. Chỉ khi tự mình va chạm và giải quyết vấn đề, bạn mới thực sự nâng cấp bản thân.

2. Đừng mơ lớn ngay - Bắt đầu từ những điều nhỏ mới là chiến lược đúng

Rất nhiều người thất bại không phải vì thiếu năng lực, mà vì đặt mục tiêu quá lớn ngay từ đầu. Khi khoảng cách giữa mục tiêu và thực tế quá xa, họ dễ rơi vào trạng thái trì hoãn rồi bỏ cuộc.

Ngược lại, những người đi xa thường bắt đầu rất nhỏ ví dụ như vài phút, vài giờ mỗi ngày, một hành động đơn giản nhưng đều đặn. Chính sự tích lũy này mới tạo ra thay đổi lớn, giúp bạn xây dựng thói quen bền vững thay vì những nỗ lực bùng nổ rồi nhanh chóng tắt lịm.

3. Luôn cố gắng hơn một chút - bạn đã hơn số đông

Một thực tế ít người muốn thừa nhận là phần lớn mọi người dừng học hỏi sau khi đi làm. Họ chọn sự an toàn, lặp lại những gì quen thuộc và dần tụt lại phía sau mà không nhận ra.

Trong bối cảnh đó, chỉ cần bạn duy trì việc học và cải thiện bản thân, bạn đã vượt qua đa số. Nếu kiên trì trong 3-5 năm, khoảng cách này sẽ ngày càng rõ rệt, đủ để bạn bước vào nhóm dẫn đầu mà không cần phải “thiên tài”.

4. Dám nói “không” - Ranh giới tạo nên giá trị

Không ít người rơi vào tình trạng kiệt sức vì không biết từ chối. Họ sợ mất lòng, sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ nên luôn nhận thêm việc, kể cả khi điều đó không thuộc trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên, việc không có ranh giới rõ ràng lại khiến bạn dễ bị lợi dụng và đánh mất giá trị cá nhân. Khi bạn dám nói “không” đúng lúc, bạn không chỉ bảo vệ thời gian và năng lượng của mình, mà còn khiến người khác tôn trọng bạn hơn.

5. Đừng sống trong suy nghĩ của người khác

Một trong những nguyên nhân lớn khiến nhiều người mệt mỏi là quá quan tâm đến ánh nhìn và đánh giá từ người xung quanh. Họ liên tục tự hỏi người khác nghĩ gì về mình và điều chỉnh hành vi để được chấp nhận.

Nhưng thực tế là bạn không thể làm hài lòng tất cả. Khi bạn chuyển sự tập trung về bản thân, dành năng lượng để cải thiện chính mình, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và hiệu quả hơn rất nhiều.

Những gì tỷ phú Elon Musk chia sẻ không phải là bí quyết thành công nhanh chóng, mà là những nguyên tắc nền tảng ai cũng có thể áp dụng. Điểm chung của chúng là đòi hỏi sự chủ động, kỷ luật và kiên trì.

Nghe thì đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được. Và có lẽ, chính vì vậy mà chỉ cần bạn thực hiện tốt một trong năm điều này, bạn đã đủ để vượt lên phần lớn những người xung quanh.

Theo Phương Anh

Đời sống và Pháp luật

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên