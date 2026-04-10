Việt Nam có 1 ca khúc nổi tiếng toàn cầu đạt tỷ lượt xem, khiến G-DRAGON và BTS nhún nhảy theo

Bài hát Việt gây sốt toàn cầu

Bản hit Không Sao Cả của rapper 7dnight (Ngô Tuấn Đạt) là một hiện tượng “vô tiền khoáng hậu” của nhạc Việt trên bản đồ âm nhạc thế giới giai đoạn cuối năm 2024 - đầu năm 2025. Từ một phần trình diễn trong chương trình Rap Việt mùa 4, ca khúc đã vượt ra khỏi khuôn khổ cuộc thi để trở thành một “viral sound” toàn cầu.

Đoạn nhạc dài khoảng 30 giây nhanh chóng cán mốc 1 tỷ lượt xem trên nền tảng TikTok. Thành tích này giúp ca khúc trở thành một trong số rất ít sản phẩm âm nhạc Việt đạt được độ lan tỏa mang tính đại chúng toàn cầu trên nền tảng video ngắn. Không dừng lại ở đó, bài hát còn vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng TikTok Billboard Top 50 toàn cầu - một cột mốc hiếm hoi đối với nhạc Việt. Trên nền tảng Spotify, Không Sao Cả từng đứng Top 1 Viral 50 tại Hàn Quốc, vượt qua nhiều bản hit nội địa, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ tại một trong những thị trường âm nhạc khó tính nhất châu Á.

Điểm khiến khán giả Việt tự hào hơn cả chính là việc hàng loạt nghệ sĩ quốc tế đã tham gia “đu trend” ca khúc này. G-DRAGON trực tiếp nhắc đến và bắt trend trong show Good Day phát sóng đầu năm 2025. Thành viên DK của SEVENTEEN không chỉ thực hiện dance challenge mà còn cùng nhóm nhảy đoạn nhạc này ngay trên sân khấu concert tại Jakarta trước 40 nghìn khán giả.

Karina của aespa thu hút hàng triệu lượt tương tác với video nhảy theo giai điệu “Gwèn-chá-nà”. Sunoo (ENHYPEN) cũng là một trong những idol hưởng ứng sớm nhất. Bên cạnh đó, nhiều nhóm nhạc như ATEEZ, LE SSERAFIM, NCT, ZEROBASEONE hay NMIXX cũng sử dụng nhạc nền hoặc thực hiện vũ đạo liên quan. Mới đây nhất, BTS ngân nga giai điệu và cùng nhún nhảy đoạn điệp khúc “Gwenchana” trên sóng 1 buổi phỏng vấn quảng bá album ARIRANG. Không chỉ thần tượng, trend Gwenchana còn khiến tài tử Jung Il Woo hay cặp đôi Thái Lan Gemini Norawit - Fourth Nattawat “fomo” theo. Chỉ 1 đoạn nhạc, nhưng những ngôi sao hot nhất Kpop đều biết và nhớ trend.

Thành công của Không Sao Cả đến từ sự hội tụ của nhiều yếu tố. Trước hết là câu hook “Gwenchana” (không sao đâu) - một cụm từ tiếng Hàn vốn phổ biến trên mạng xã hội, giúp bài hát dễ dàng vượt qua rào cản ngôn ngữ. Giai điệu upbeat, tiết tấu nhanh phù hợp với video ngắn cũng là chất xúc tác quan trọng cho các trào lưu dance challenge.

Bên cạnh đó, âm thanh “ding ding ding ding” vui tai cũng dễ để chế meme, trở thành nhạc nền cho đa dạng content trên các nền tảng video ngắn. Chính sự đơn giản, bắt tai đã giúp đoạn điệp khúc của Không Sao Cả viral.

7dnight - tên thật Ngô Tuấn Đạt (sinh năm 1998, quê Nghi Lộc, Nghệ An) là một trong những nghệ sĩ có hành trình đặc biệt nhất của rap Việt. Nghệ danh của anh mang nhiều ý nghĩa: số “7” tượng trưng cho 7 ngón tay (bàn tay trái chỉ có 2 ngón do di chứng chất độc da cam), chữ “d” là Đạt, còn “night” gắn với thói quen sáng tác vào ban đêm khi còn làm công nhân.

Sau khi tốt nghiệp THPT, vì hoàn cảnh khó khăn, Đạt sang Hàn Quốc làm việc trong ngành cơ khí suốt khoảng 7 năm. Những ngày làm việc kéo dài 12-14 tiếng, cộng thêm việc bị phân biệt đối xử vì khiếm khuyết cơ thể, khiến anh tìm đến rap như một cách giải tỏa. Anh từng chia sẻ phải tranh thủ viết lời trong nhà vệ sinh vì không có thời gian rảnh.

Bước ngoặt đến khi anh trở về Việt Nam, tham gia Rap Việt mùa 4 trong đội của BigDaddy. Tại vòng Bứt phá, 7dnight trình diễn Không Sao Cả với câu hook “Gwèn-chá-nà đing đíng đing đình đing” - yếu tố sau đó trở thành hiện tượng toàn cầu.

Dù sở hữu bản hit tỷ view, thực tế 7dnight vẫn chưa thể bước vào hàng ngũ rapper mainstream có sức ảnh hưởng bền vững. Một trong những nguyên nhân lớn là “lời nguyền one-hit wonder”. Ca khúc viral chủ yếu nhờ đoạn hook ngắn và yếu tố meme. Phiên bản đầy đủ ca khúc này lại không mấy nổi bật khi được 7dnight trình diễn ở vòng Chung kết Rap Việt. Suốt thời gian gây bão, chủ yếu người ta chỉ nghe 30 giây phân đoạn viral, thậm chí có người còn nhầm tưởng đây là sound nước ngoài. Không ít khán giả quốc tế ban đầu lầm tưởng đây là ca khúc Kpop vì phần lời pha tiếng Hàn.

Trong suốt cuộc thi, 7dnight cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều về kỹ thuật rap. So với các thí sinh như Robber hay Mason Nguyễn, anh bị cho là chưa thực sự nổi bật về flow hay lyric. Việc tiến sâu đến Chung kết khiến không ít khán giả tranh cãi.

Sau hiệu ứng Không Sao Cả, các sản phẩm tiếp theo như Mah Girl, Bảnh Zé,... đều chưa tạo được sức bật tương tự. Lượt xem dừng ở mức 1 triệu đến vài trăm nghìn trên YouTube và chưa viral MXH, thành tích khiêm tốn so với hit tỷ view trước đó.

Tính đến giai đoạn 2025 - đầu 2026, 7dnight vẫn hoạt động âm nhạc, chủ yếu ra nhạc, biểu diễn tại các sự kiện nhỏ, club. Chuyện tình cảm của 7dnight với Em Xinh Saabirose cũng được dân tình chú ý. Nam rapper được khán giả yêu mến bởi nghị lực và sự chân thành, nhưng để trở thành một rapper có vị thế vững chắc trong dòng chảy mainstream, 7dnight cần nhiều hơn một đoạn nhạc viral - đó là những sản phẩm thể hiện rõ rệt năng lực rap và bản sắc nghệ thuật lâu dài.