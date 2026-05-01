Trước khi thành lập VinSurgical, bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã nhập từ Mỹ những siêu robot phẫu thuật nào? Có loại lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Ngày 13/5 vừa qua, Tập đoàn Vingroup chính thức thành lập CTCP VinSurgical - doanh nghiệp sẽ chuyên phát triển robot phẫu thuật, thiết bị y tế thông minh.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, đòi hỏi năng lực nghiên cứu, vận hành và dữ liệu thực tế trong y khoa. Thực tế, trước khi VinSurgical ra đời, hệ thống y tế Vinmec thuộc Vingroup đã nhập và đưa vào vận hành một số robot phẫu thuật tiên tiến bậc nhất.

Robot Da Vinci - giải quyết hạn chế của phẫu thuật mổ hở và nội soi cổ điển

Một trong những robot phẫu thuật nổi bật tại Vinmec là Da Vinci thế hệ Si của hãng Intuitive Surgical (Mỹ). Robot gồm 4 cánh tay mô phỏng gần như động tác bàn tay người, camera 3D HD phóng đại 15 lần, giúp bác sĩ phẫu thuật với độ chính xác cao, vết mổ nhỏ. Nhờ thế, bệnh nhân ít đau, ít mất máu, phục hồi nhanh và có thể xuất viện chỉ sau 2-4 ngày thay vì 7-10 ngày như thông thường.

Robot Da Vinci có 4 cánh tay linh hoạt cho phép thực hiện nhiều thao tác phức tạp mà các phương pháp phẫu thuật nội soi khác khó hoặc không thực hiện được.

Robot cũng giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn xuống chỉ còn 2-3%, gần như là bằng không nên có thể sử dụng cho hầu hết các trường hợp phải điều trị bằng phương pháp nội soi, đặc biệt trong điều trị ung thư.

Robot Da Vinci hiện được Vinmec ứng dụng trong nhiều kỹ thuật như

- Nội soi robot cắt túi mật;

- Điều trị trào ngược dạ dày thực quản

- Nội soi robot cắt thận

- Nội soi robot cắt tử cung toàn bộ

- Điều trị ung thư buồng trứng

- Bóc u xơ tử cung

Phẫu thuật bằng Robot Da Vinci cho hình ảnh chất lượng chính xác cao với hệ thống màn hình hiển thị 3D quan sát rõ toàn bộ vùng được giải phẫu bên trong cơ thể với độ phân giải cao, phóng đại gấp 10 lần so với thông thường

Robot định vị thần kinh AutoGuide - hỗ trợ điều trị động kinh

Trong lĩnh vực thần kinh, hồi tháng 7/2025, bệnh viện Vinmec Central Park gây chú ý khi đưa robot định vị thần kinh AutoGuide vào điều trị động kinh kháng trị.

Trong ca mổ, robot Autoguide đóng vai trò như một hệ thống dẫn đường thông minh, giúp bác sĩ định vị và đưa điện cực vào não bộ một cách chính xác, nhanh chóng, hạn chế tối đa xâm lấn. Đây là một công nghệ chưa từng được triển khai trước đây tại Việt Nam. Cánh tay robot được lập trình sẵn, đảm bảo điện cực đi đúng vị trí cần khảo sát mà không ảnh hưởng đến các vùng chức năng.

Vết mổ nhỏ chỉ vài milimet, giúp giảm đau, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và rút ngắn thời gian phẫu thuật. Trước đây, việc định vị đặt điện cực chủ yếu dựa vào tay nghề và kinh nghiệm của bác sĩ. Với Autoguide, phẫu thuật đạt được độ chính xác cao trong những ca bệnh phức tạp.

Nhờ định vị chính xác từ robot, ca phẫu thuật an toàn, hạn chế mất máu, thời gian can thiệp ngắn, không để lại di chứng thần kinh.

Robot CORI - hỗ trợ phẫu thuật thay khớp gối

Trong lĩnh vực ngoại chấn thương chỉnh hình, vào tháng 4 vừa qua, Vinmec đã chính thức sở hữu Robot CORI có xuất xứ từ Mỹ, thuộc thế hệ robot phẫu thuật chỉnh hình hiện đại, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Robot CORI tích hợp trí tuệ nhân tạo AI đóng vai trò như “trợ lý” thông minh giúp bác sĩ thực hiện ca mổ đạt độ chính xác cao.

Hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ phẫu thuật viên trong toàn bộ quy trình, từ lập kế hoạch đến thực hiện cắt xương và đặt khớp nhân tạo với độ chính xác cao.

Công nghệ này vận hành dựa trên dữ liệu giải phẫu và đặc điểm vận động riêng của từng bệnh nhân, qua đó cho phép cá thể hóa tối ưu quá trình điều trị.

Một trong những điểm nổi bật của robot CORI là khả năng thu nhận dữ liệu giải phẫu trực tiếp ngay trong phòng mổ và tái tạo mô hình khớp gối 3D theo thời gian thực. Nhờ đó, người bệnh không cần chụp CT trước phẫu thuật, giúp tiết kiệm chi phí cận lâm sàng đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị cho ca mổ.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật thay khớp gối toàn phần cho bệnh nhân cùng robot CORI

Như vậy có thể thấy, việc Vinmec đã triển khai nhiều hệ thống robot ở các chuyên khoa khác nhau cho thấy Vingroup không phải bắt đầu từ con số 0 khi bước vào lĩnh vực robot phẫu thuật. Trước khi thành lập VinSurgical, Vinmec đã có quá trình tiếp cận, vận hành và ứng dụng robot y tế trong môi trường điều trị thực tế, từ ngoại khoa, chỉnh hình cho tới thần kinh.