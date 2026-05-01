Vượt tỷ phú Phạm Nhật Vượng, một cái tên vừa chiếm lại "ngôi vương": Cuộc đua vote AGM Awards 2026 chỉ còn 24h sẽ "chốt sổ"

24 giờ cuối cùng luôn là giai đoạn luôn tiềm ẩn những biến động khó lường. Dù một số cái tên đang tạm thời chiếm ưu thế, khoảng cách phiếu bầu vẫn có thể bị thu hẹp nhanh chóng nếu xuất hiện làn sóng bình chọn dồn dập vào giờ chót.

Vingroup tạm dẫn trước "áp đảo" tại hạng mục ĐHĐCĐ ấn tượng

Ở hạng mục "Đại hội đồng cổ đông ấn tượng", Vingroup đang ghi nhận 60.317 lượt bình chọn, tạo lợi thế đáng kể so với Masan Group (34.329 lượt). Tuy nhiên, trong bối cảnh lượng phiếu có thể tăng mạnh ở những giờ cuối, cách biệt này vẫn chưa thể xem là "bất khả xâm phạm".

Hòa Phát (25.781 lượt) tiếp tục bám sát phía sau, trong khi nhóm doanh nghiệp như SSI (21.965), FPT (18.597) và Thế Giới Di Động (17.723) vẫn còn cơ hội cải thiện vị trí nếu tận dụng tốt giai đoạn nước rút.

Nhóm ngân hàng: Khoảng cách lớn nằm trong tay HDBank

HDBank vẫn tiếp tục dẫn đầu với 76.155 lượt bình chọn, nhưng ở phía sau, Techcombank (25.569 lượt) và LPBank (23.650 lượt) vẫn đang duy trì nhịp tăng ổn định. Khi cuộc đua bước vào thời điểm cao trào, bất kỳ chiến dịch kêu gọi nào cũng có thể tạo ra biến số.

Các ngân hàng như SHB (19.662), MB (18.574), Sacombank (18.147), TPBank (17.765), ACB (17.743) và VPBank (17.703) tạo thành nhóm cạnh tranh sít sao, nơi chỉ một cú bứt tốc nhỏ cũng đủ làm thay đổi thứ hạng.

Hạng mục lãnh đạo: Kịch bản đảo chiều vừa xảy ra

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào hạng mục "Lãnh đạo doanh nghiệp gây ấn tượng nhất" khi chứng kiến bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet) đã mạnh mẽ vượt lên trong những giờ vừa qua, hiện đang tạm dẫn đầu với 121.374 lượt bình chọn.

Phía sau, ông Phạm Nhật Vượng (Vingroup) với 104.735 lượt tạm thời tụt xuống vị trí thứ 2 nhưng vẫn bám đuổi sát sao và hoàn toàn có thể rút ngắn khoảng cách trong những giờ cuối.

Bà Đặng Huỳnh Ức My (AgriS) với 78.289 lượt cũng chưa rời khỏi cuộc đua khi dư địa tăng trưởng vẫn còn, đặc biệt nếu dòng phiếu tiếp tục dồn về đại biểu của nhóm lãnh đạo thế hệ mới với tư duy hiện đại.

Tiếp đó, các gương mặt như ông Nguyễn Đăng Quang (29.703 lượt) hay ông Trần Hùng Huy (20.209 lượt)... vẫn âm thầm tích lũy phiếu, sẵn sàng tạo bất ngờ nếu cục diện có biến.

24 giờ cuối: Mọi kịch bản đều có thể xảy ra

Cổng bình chọn sẽ tiếp tục mở đến hết ngày 15/5/2026. Kết quả AGM Awards 2026 được dự kiến công bố vào ngày 25/05/2026, bao gồm tất cả các hạng mục.

Tại 3 hạng mục do nhà đầu tư bình chọn, 24 giờ cuối không chỉ là cuộc đua về con số, mà còn là cuộc so kè về sức ảnh hưởng và khả năng huy động sự ủng hộ từ cộng đồng. Những khoảng cách tưởng chừng an toàn hoàn toàn có thể bị san lấp trong khi các vị trí bám đuổi luôn sẵn sàng bứt lên.

Khi cổng bình chọn chưa đóng lại, cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ. Và chính những lá phiếu cuối cùng có thể là yếu tố quyết định gọi tên người chiến thắng.

AGM Awards 2026 do CafeF phối hợp cùng VIOD tổ chức, tôn vinh các doanh nghiệp có hoạt động tổ chức Đại hội cổ đông minh bạch, hiệu quả và sáng tạo. Giải thưởng ra đời trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần tới mục tiêu nâng hạng, qua đó trở thành một thước đo uy tín giúp nhận diện những doanh nghiệp có nền tảng quản trị tốt và hướng tới chuẩn mực quốc tế. Đồng hành cùng chương trình là các đơn vị tiêu biểu trên thị trường như AgriS, LPBank, SHB, Vingroup, Techcombank... và nhiều doanh nghiệp uy tín khác, góp phần thúc đẩy sự minh bạch và phát triển bền vững. của cộng đồng doanh nghiệp niêm yết. Xem thêm tư liệu về AGM Awards hoặc liên hệ Ms Linh (CafeF): 0847 611 565



