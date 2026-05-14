Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 66 triệu đồng từ tài khoản của Nguyễn Thị Xuân Lan SN 1980

Nguyên An | 14-05-2026 - 23:25 PM | Sống

Nhận được thông tin báo cáo từ người dân, Công an xã Đức Lập (Lâm Đồng) lập tức vào cuộc xử lý.

Ngày 11/5/2026, Công an xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời hỗ trợ một người dân trên địa bàn nhận lại số tiền 66 triệu đồng do chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người khác.

Theo thông tin từ Công an xã Đức Lập, khoảng 13 giờ cùng ngày, đơn vị tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Xuân Lan (SN 1980, trú tại thôn Đức Vinh, xã Đức Lập) về việc trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 66 triệu đồng vào một tài khoản lạ. Đây là khoản tiền lớn của gia đình nên sau khi phát hiện sự việc, chị Lan vô cùng lo lắng và nhanh chóng đến cơ quan Công an trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để tìm lại số tiền đã chuyển nhầm.

Tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Công an xã Đức Lập đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị chức năng và ngân hàng liên quan tiến hành rà soát dữ liệu giao dịch, xác minh thông tin tài khoản nhận tiền. Với tinh thần trách nhiệm cao cùng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định chủ tài khoản nhận số tiền trên là chị T.T.T.H, thường trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi được Công an xã Đức Lập liên hệ và thông báo cụ thể về vụ việc, chị T.T.T.H đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh thông tin. Sau khi nắm rõ sự việc, chị H chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm hoàn trả lại toàn bộ số tiền 66 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Xuân Lan.

Chị Nguyễn Thị Xuân Lan cùng cán bộ Công an xã Đức Lập sau khi nhận lại được toàn bộ số tiền chuyển nhầm

Việc trao trả số tiền được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định và dưới sự hỗ trợ của lực lượng Công an. Nhận lại được tài sản tưởng chừng có nguy cơ thất lạc, chị Nguyễn Thị Xuân Lan không giấu được sự xúc động và vui mừng. Chị cho biết bản thân rất biết ơn sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đức Lập cũng như sự thiện chí, trung thực của chị T.T.T.H trong việc phối hợp giải quyết vụ việc.

Sau sự việc, chị Lan đã viết thư cảm ơn gửi tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đức Lập và chị T.T.T.H. Trong thư, chị bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng Công an cơ sở khi nhanh chóng hỗ trợ người dân trong lúc gặp khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Xuân Lan viết thư cảm ơn Công an xã Đức Lập

Sự việc chị Nguyễn Thị Xuân Lan nhận lại được toàn bộ số tiền 66 triệu đồng không chỉ là niềm vui của cá nhân người bị chuyển nhầm mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, gần dân, vì Nhân dân phục vụ. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho tinh thần trung thực, trách nhiệm của người dân trong việc phối hợp cùng cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc phát sinh trong đời sống xã hội.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng﻿

Nguyên An

