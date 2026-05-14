FIFA bất ngờ so sánh Đình Bắc với Beckham

Mới đây, trang fanpage Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi đăng tải hình ảnh so sánh thú vị giữa tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc và huyền thoại lừng lẫy của Manchester United - David Beckham.

Đình Bắc thích thú khi được đứng chung hình với huyền thoại

Sự trùng hợp từ số áo đến biệt danh, điểm nhấn của sự so sánh này nằm ở chiếc áo số 7 mà cả hai cùng đảm nhiệm. Nếu David Beckham từ lâu đã đóng đinh với thương hiệu "DB7" toàn cầu, thì Đình Bắc cũng đang dần tạo nên dấu ấn riêng với tên viết tắt "ĐB7".

Học hỏi kỹ năng sút phạt đẳng cấp. Không dừng lại ở vẻ ngoài hay số áo, FIFA còn nhắc đến sự tương đồng trong kỹ năng sút phạt. Trong khi Beckham là "phù thủy" của những đường cong với 65 bàn thắng từ chấm đá phạt, thì Đình Bắc cũng đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc ở khả năng này. Minh chứng rõ nét nhất chính là siêu phẩm đá phạt trực tiếp vào lưới U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á 2026, một bàn thắng khiến giới chuyên môn phải ngả mũ.

Ở tuổi 22, Đình Bắc đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng nể cùng các cấp độ đội tuyển như: Vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games và mới đây là tấm HCĐ U23 châu Á. Việc được FIFA đưa lên bàn cân so sánh với một biểu tượng lớn như David Beckham là sự khích lệ tinh thần rất lớn.

Dù mọi sự so sánh đều có phần khập khiễng, nhưng đây là minh chứng cho thấy những nỗ lực của Đình Bắc đang được thế giới ghi nhận, hứa hẹn anh sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.