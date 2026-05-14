Lời khuyên khi mua dưa hấu

Mỗi khi hè đến, dưa hấu lại trở thành một trong những loại trái cây được yêu thích nhất nhờ vị ngọt mát, mọng nước và cực kỳ dễ ăn. Không chỉ có thể ăn trực tiếp, dưa hấu còn được dùng để ép nước, làm sinh tố, salad hay kết hợp trong nhiều món tráng miệng giải nhiệt. Đây cũng là thời điểm dưa hấu vào chính vụ nên nguồn hàng dồi dào, giá cả khá "mềm", xuất hiện khắp từ chợ dân sinh đến siêu thị. Dù là loại quả quen thuộc nhưng chọn mua dưa hấu không phải quá dễ dàng, vì không phải quả nào nhìn to đẹp cũng ngon ngọt. Nhiều người từng gặp cảnh bổ dưa ra bị nhạt, bở, ít nước hoặc chín ép. Vì vậy, muốn mua được quả dưa ngon, đừng chọn theo cảm tính mà nên nhớ một vài mẹo nhỏ dưới đây.

1. Ưu tiên quả có phần cuống còn tươi vừa phải

Nhiều người thường nghĩ cuống càng xanh càng tốt, nhưng thực tế không hẳn vậy. Một quả dưa hấu ngon thường có cuống hơi héo nhẹ, xoăn tự nhiên chứng tỏ đã đủ thời gian chín trên cây rồi mới được thu hoạch. Nếu cuống xanh mướt bất thường, rất có thể dưa bị hái non. Ngược lại, cuống khô quắt hoàn toàn thì dưa có thể đã để lâu, dễ bị xốp hoặc mất độ ngọt. Ngoài ra, phần cuống và núm dưa nên còn chắc, không mềm nhũn hay có dấu hiệu thâm úng. Đây là chi tiết nhỏ nhưng giúp đánh giá độ tươi khá hiệu quả.

2. Nhìn đốm vàng dưới đáy để đoán độ chín

Mặt dưới của quả dưa thường có một mảng màu vàng nhạt hoặc vàng kem, đây là vị trí quả tiếp xúc với mặt đất trong quá trình phát triển. Đốm vàng càng đậm, chứng tỏ dưa đã nằm trên ruộng đủ lâu để chín tự nhiên và tích đường tốt hơn. Nếu phần này quá trắng hoặc xanh nhạt, khả năng cao quả bị thu hoạch sớm nên ăn sẽ nhạt và ít thơm. Tuy nhiên cũng không nên chọn quả có đốm vàng quá sậm kèm dấu hiệu mềm nhũn vì có thể đã chín quá mức.

3. Gõ nghe tiếng “bộp bộp” là dấu hiệu đáng tham khảo

Đây là mẹo quen thuộc nhưng vẫn rất hữu ích. Khi dùng tay gõ nhẹ vào vỏ dưa, quả ngon thường phát ra âm thanh trầm, vang vừa phải kiểu “bộp bộp”. Điều này cho thấy phần ruột bên trong chắc, mọng nước. Nếu tiếng quá đanh và rỗng, dưa có thể còn non. Ngược lại, tiếng bị ục hoặc quá trầm đôi khi là dấu hiệu dưa bị bở hoặc chín quá. Ban đầu có thể hơi khó phân biệt, nhưng nếu để ý vài lần sẽ dễ nhận ra sự khác nhau.

4. Không phải dưa càng to càng ngon

Nhiều người có thói quen chọn quả lớn vì nghĩ sẽ ngọt và đáng tiền hơn. Thực tế, kích thước không quyết định chất lượng. Một quả dưa ngon nên có hình dáng cân đối, cầm chắc tay so với kích thước. Điều này chứng tỏ dưa nhiều nước và đặc ruột. Dưa méo mó, chỗ phình chỗ lõm thường phát triển không đều nên độ ngọt cũng dễ bị chênh lệch. Ngoài ra, những quả quá nhẹ tay đôi khi đã bị xốp ruột hoặc thiếu nước.

5. Quan sát vỏ dưa kỹ trước khi mua

Vỏ dưa ngon thường có màu xanh đậm rõ nét, các đường sọc đều màu và bề mặt hơi lì thay vì bóng loáng. Nhiều người bán lâu năm cho rằng dưa có lớp vỏ quá bóng thường chưa đạt độ chín hoàn hảo. Bên cạnh đó, nên tránh các quả có vết nứt, trầy xước lớn hoặc chảy nước vì dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Một số quả nhìn bên ngoài vẫn đẹp nhưng phần nứt nhỏ có thể khiến ruột bên trong nhanh hỏng hơn bình thường.

Một số lưu ý khác

Vào mùa hè, nhiều nơi bán dưa bổ đôi hoặc cắt sẵn để khách dễ quan sát ruột. Cách này khá tiện nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh nếu không được bảo quản kỹ. Dưa sau khi cắt tiếp xúc trực tiếp với không khí, bụi bẩn và côn trùng nên dễ nhiễm khuẩn, nhất là khi để ngoài trời lâu. Nếu mua dưa cắt sẵn, nên chọn nơi bảo quản trong tủ mát, có bọc kín và phần ruột vẫn còn tươi, không chảy nước hay đổi màu.

Dưa hấu chứa nhiều nước, vitamin C và chất chống oxy hóa nên thích hợp để giải nhiệt ngày hè. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều cùng lúc, đặc biệt vào buổi tối muộn vì có thể gây đầy bụng hoặc tiểu đêm. Dưa cũng ngon hơn khi được làm mát vừa phải thay vì để quá lạnh. Ngoài ra, sau khi cắt, dưa nên được bảo quản trong hộp kín hoặc bọc màng thực phẩm rồi để trong tủ lạnh và dùng sớm trong 1 đến 2 ngày để giữ độ tươi ngon.