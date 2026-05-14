Phát hiện người đàn ông kiếm 232 tỷ đồng/năm nhờ nuôi “vàng sống”

Hồ Diên Hòa là một công nhân đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Năm 2005, khi đang làm việc tại thành phố Trịnh Châu, anh tình cờ nhìn thấy một tấm biển quảng cáo ven đường với nội dung “làm giàu từ ve sầu vàng”. Thông tin này khiến anh vô cùng bất ngờ. Sinh ra ở vùng quê Sơn Đông, Hồ Diên Hòa vốn quá quen với loài côn trùng này, nhưng chưa từng nghĩ chúng có thể trở thành một nghề hái ra tiền.

Dù ban đầu còn do dự, sự tò mò nhanh chóng khiến người đàn ông này quyết tâm khởi nghiệp. Thời điểm đó, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp xanh ở nông thôn và khuyến khích người dân khởi nghiệp để nâng cao thu nhập. Chính sách này càng tiếp thêm động lực cho Hồ Diên Hòa bước vào lĩnh vực còn rất mới mẻ này.

Nghĩ là làm, Hồ Diên Hòa quyết định bỏ công việc hiện tại để gia nhập một công ty công nghệ nông nghiệp, nơi anh có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về ngành nuôi ve sầu vàng cũng như học hỏi các kỹ thuật nhân giống. Sau khi nắm được phương pháp nuôi cơ bản, anh trở về quê nhà Sơn Đông để bắt đầu khởi nghiệp.

Ban đầu, ý tưởng của anh không nhận được sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè. Nhiều người cho rằng việc nuôi ve sầu vàng là điều viển vông, thậm chí có người còn chế giễu: “Nếu dễ làm giàu như vậy thì chúng tôi đã nuôi từ lâu rồi”.

Bỏ ngoài tai những lời hoài nghi, Hồ Diên Hòa âm thầm triển khai kế hoạch của mình. Anh thuê một khu rừng địa phương để làm nơi nuôi ve sầu vàng, sau đó chôn những cành cây có chứa trứng ve xuống dưới các gốc lê với hy vọng vài năm sau sẽ thu được lứa ve đầu tiên.

Tuy nhiên, nghề này đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn. Ve sầu vàng có chu kỳ sinh trưởng kéo dài khoảng 3 năm mới trưởng thành hoàn toàn. Trong thời gian chờ đợi, Hồ Diên Hòa thường xuyên đến khu nuôi để theo dõi tình hình. Đến năm thứ hai, biến cố bất ngờ xảy ra khi đàn ve chết hàng loạt mà không rõ nguyên nhân. Thất bại này khiến anh chán nản, nhưng không bỏ cuộc.

Năm 2007, Hồ Diên Hòa nghỉ hẳn công việc ở công ty công nghệ để tập trung toàn thời gian cho việc nghiên cứu và nuôi ve sầu vàng. Anh mời nhiều chuyên gia nông nghiệp đến kiểm tra khu nuôi nhằm tìm ra nguyên nhân.

Sau quá trình khảo sát, các chuyên gia phát hiện đất ở khu vực nuôi quá cứng, khiến ve non bị ngạt và không thể đào lên mặt đất sau khi nở. Để khắc phục, Hồ Diên Hòa mua nhiều chậu lớn, phủ một lớp cát mịn dày khoảng 10 cm để ấp ấu trùng trước khi đưa chúng trở lại môi trường tự nhiên.

Phương pháp này nhanh chóng mang lại hiệu quả. Tỷ lệ sống sót của ve sầu tăng đáng kể. Với 5 mẫu đất nuôi trồng, Hồ Diên Hòa kiếm được khoảng 60.000 NDT (hơn 232 triệu đồng) sau vụ thu hoạch đầu tiên. Dù khoản lợi nhuận chưa quá lớn, thành công bước đầu giúp anh càng tin tưởng vào hướng đi đã chọn. Từ đó, người đàn ông này bắt đầu nghĩ đến việc mở rộng quy mô sản xuất.

Sau nhiều lần khảo sát, Hồ Diên Hòa nhắm tới các vùng trồng lê rộng lớn ở huyện Dương Tín để phát triển mô hình nuôi ve kết hợp canh tác cây ăn quả. Theo anh, mô hình này không chỉ giúp tăng lợi nhuận mà còn tạo thêm nguồn thu cho nông dân địa phương.

Tuy nhiên, một lần nữa anh lại vấp phải sự nghi ngại. Theo đó, người dân ở đây lo sợ ve sầu vàng sẽ hút nhựa cây, làm ảnh hưởng đến năng suất vườn lê. Để thuyết phục họ, Hồ Diên Hòa trực tiếp giải thích rằng ve sầu vàng không gây hại nghiêm trọng cho cây trồng. Anh thậm chí còn viết cam kết bồi thường nếu mô hình gây thiệt hại.

Sự chân thành của anh cuối cùng đã thuyết phục được các hộ dân. Nhiều người đồng ý hợp tác, cùng thành lập hợp tác xã nuôi ve sầu vàng. Kết quả vượt ngoài mong đợi. Chỉ sau vài năm, mô hình nuôi ve kết hợp trồng lê đã mang lại cho người đàn ông này doanh thu lớn. Thấy hiệu quả rõ rệt, ngày càng nhiều hộ dân trong vùng đã tham gia hợp tác xã để mở rộng diện tích nuôi trồng.

Khi thông tin về nghề nuôi ve sầu vàng lan rộng, hợp tác xã của Hồ Diên Hòa càng nhanh chóng phát triển mạnh. Thị trường tiêu thụ cũng mở rộng sang nhiều địa phương như Quảng Đông, Phúc Kiến và các tỉnh khác của Trung Quốc. Ve sầu vàng được cung cấp cho ngành thực phẩm và Đông y với số lượng lớn.

Hiện hợp tác xã của người đàn ông này có hơn 1.000 hộ tham gia, diện tích nuôi trồng vượt 8.000 mẫu, doanh thu hàng năm đạt khoảng 60 triệu NDT (hơn 232 tỷ đồng).

Không chỉ giúp bản thân đổi đời, mô hình của Hồ Diên Hòa còn tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn nông dân địa phương. Từ một công nhân bình thường, anh trở thành gương mặt tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp nông thôn ở Sơn Đông, được nhiều người trẻ tại Trung Quốc học hỏi.

(Theo Sohu)