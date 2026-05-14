Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh tính ông ngoại U80 cặm cụi giúp cháu giải đề toán: Profile "ấn tượng"

Theo Hương Trà | 14-05-2026 - 20:58 PM | Sống

Hình ảnh cụ ông ngồi bàn học giải đề toán cho cháu đang viral khắp mạng xã hội và khiến dân mạng không khỏi tò mò về danh tính.

Hình ảnh cụ ông lặng lẽ ngồi bên bàn học, cặm cụi giải từng đề Toán cho cháu đang viral khắp mạng xã hội. Những bức ảnh được chia sẻ đúng vào thời điểm nhiều gia đình đang căng mình cùng con ôn luyện cho kỳ thi cuối năm khiến người xem không khỏi bật cười, thích thú và cảm thấy đồng cảm. Một sĩ tử bước vào kỳ thi có thể khiến nhịp sống của cả một gia đình nhiều thế hệ thay đổi theo.

Chia sẻ khoảnh khắc cụ ông giải đề toán cho cháu, người đăng tải còn bật mí thêm thông tin cụ ông là cựu sinh viên khoa Toán trường Đại học Vinh và ông đang giải đề các đề Toán thi vào 10 trường cấp 3 Đông Sơn 1 (Thanh Hóa).

Hình ảnh cụ ông ngồi giải đề toán cho cháu đang viral khắp mạng xã hội.

Chị Hoàng Thị Hằng (sinh năm 1983, phường Đông Sơn, Thanh Hóa) - con gái út của cụ ông, đã có những chia sẻ cụ thể xung quanh khoảnh khắc viral mạng xã hội trên Tri Thức - Znews. Theo lời chị Hằng chia sẻ, thì vào ngày 9/5, ông Hoàng Xuân Mính (SN 1948, sống tại xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa) đến thăm gia đình chị.

Con trai cả của chị Hằng chuẩn bị thi lên cấp 3, đặt mục tiêu là trường THPT Đông Sơn 1. Đúng ngày ông ngoại đến chơi, nam sinh lớp 9 được cô giáo giao khá nhiều bài tập môn Toán và một trong số đó đã làm khó cậu. Thấy vậy, ông ngoại đã nhanh chóng ngồi vào bàn học, hướng dẫn, gợi mở giúp cháu tìm ra cách giải.

Thông tin thêm trên Tri Thức - Znews, chị Hằng cho biết bố chị là cựu sinh viên khoa Toán của Đại học Vinh. Sau khi ra trường, ông có nhiều năm giảng dạy bộ môn này, thậm chí còn từng nằm trong tổ ra đề cho các cuộc thi cuối kỳ hay thi chuyển cấp ở địa phương. Chị Hằng còn tự hào cho biết con trai chị hiện cũng bày tỏ niềm yêu thích với môn Toán, phần nhiều nhờ sự chỉ dạy của ông ngoại.

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 loại rau “vàng” bán đầy ở chợ Việt nên ăn nhiều vào mùa hè: Giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch cực tốt

3 loại rau “vàng” bán đầy ở chợ Việt nên ăn nhiều vào mùa hè: Giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch cực tốt Nổi bật

Thanh niên 20 tuổi đau lưng âm ỉ suốt 6 tháng, bác sĩ chỉ rõ căn bệnh mạn tính nguy hiểm: Chủ quan dễ chịu khổ cả đời

Thanh niên 20 tuổi đau lưng âm ỉ suốt 6 tháng, bác sĩ chỉ rõ căn bệnh mạn tính nguy hiểm: Chủ quan dễ chịu khổ cả đời Nổi bật

Trường THPT lấy điểm cao nhất khu Thanh Xuân, Hà Nội đang đập đi xây lại, học sinh sắp tới sẽ được học trường mới cực xịn!

Trường THPT lấy điểm cao nhất khu Thanh Xuân, Hà Nội đang đập đi xây lại, học sinh sắp tới sẽ được học trường mới cực xịn!

20:43 , 14/05/2026
Uống cà phê hàng ngày có gây hại cho thận hay không?

Uống cà phê hàng ngày có gây hại cho thận hay không?

20:17 , 14/05/2026
Phát hiện người đàn ông kiếm hơn 7,7 tỷ đồng/năm nhờ bán bóng bay

Phát hiện người đàn ông kiếm hơn 7,7 tỷ đồng/năm nhờ bán bóng bay

19:25 , 14/05/2026
Thứ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo: Sinh viên ngành học này của trường ĐH Thăng Long đào tạo tại NIC sẽ được trả lương gấp 2 lần khi làm việc tại Samsung

Thứ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo: Sinh viên ngành học này của trường ĐH Thăng Long đào tạo tại NIC sẽ được trả lương gấp 2 lần khi làm việc tại Samsung

18:52 , 14/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên