Danh tính ông ngoại U80 cặm cụi giúp cháu giải đề toán: Profile "ấn tượng"

Hình ảnh cụ ông lặng lẽ ngồi bên bàn học, cặm cụi giải từng đề Toán cho cháu đang viral khắp mạng xã hội. Những bức ảnh được chia sẻ đúng vào thời điểm nhiều gia đình đang căng mình cùng con ôn luyện cho kỳ thi cuối năm khiến người xem không khỏi bật cười, thích thú và cảm thấy đồng cảm. Một sĩ tử bước vào kỳ thi có thể khiến nhịp sống của cả một gia đình nhiều thế hệ thay đổi theo.

Chia sẻ khoảnh khắc cụ ông giải đề toán cho cháu, người đăng tải còn bật mí thêm thông tin cụ ông là cựu sinh viên khoa Toán trường Đại học Vinh và ông đang giải đề các đề Toán thi vào 10 trường cấp 3 Đông Sơn 1 (Thanh Hóa).

Chị Hoàng Thị Hằng (sinh năm 1983, phường Đông Sơn, Thanh Hóa) - con gái út của cụ ông, đã có những chia sẻ cụ thể xung quanh khoảnh khắc viral mạng xã hội trên Tri Thức - Znews. Theo lời chị Hằng chia sẻ, thì vào ngày 9/5, ông Hoàng Xuân Mính (SN 1948, sống tại xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa) đến thăm gia đình chị.

Con trai cả của chị Hằng chuẩn bị thi lên cấp 3, đặt mục tiêu là trường THPT Đông Sơn 1. Đúng ngày ông ngoại đến chơi, nam sinh lớp 9 được cô giáo giao khá nhiều bài tập môn Toán và một trong số đó đã làm khó cậu. Thấy vậy, ông ngoại đã nhanh chóng ngồi vào bàn học, hướng dẫn, gợi mở giúp cháu tìm ra cách giải.

Thông tin thêm trên Tri Thức - Znews, chị Hằng cho biết bố chị là cựu sinh viên khoa Toán của Đại học Vinh. Sau khi ra trường, ông có nhiều năm giảng dạy bộ môn này, thậm chí còn từng nằm trong tổ ra đề cho các cuộc thi cuối kỳ hay thi chuyển cấp ở địa phương. Chị Hằng còn tự hào cho biết con trai chị hiện cũng bày tỏ niềm yêu thích với môn Toán, phần nhiều nhờ sự chỉ dạy của ông ngoại.