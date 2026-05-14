Uống cà phê hàng ngày có gây hại cho thận hay không?

Theo GoodRx, thận có nhiệm vụ lọc chất thải và nước dư thừa khỏi máu, tạo nước tiểu, đồng thời giúp duy trì cân bằng nước, muối, khoáng chất, điều hòa huyết áp và góp phần bảo vệ sức khỏe xương. Vì vậy, bất kỳ đồ uống nào được dùng hàng ngày, trong đó có cà phê, đều khiến nhiều người băn khoăn.

Thường xuyên uống cà phê có thực sự gây hại cho thận?

Cà phê và thận có mối liên hệ phức tạp hơn nhiều người nghĩ. Với đa số người khỏe mạnh, uống cà phê vừa phải không được xem là gây hại cho thận. GoodRx thông tin, nhiều nghiên cứu ghi nhận cà phê có thể mang lại một số lợi ích cho thận, như giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính, tăng cường chức năng thận, giảm nguy cơ sỏi thận và giảm tỷ lệ tử vong ở người mắc bệnh thận mạn tính. Lợi ích này đến từ các chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm, từ đó hỗ trợ bảo vệ tế bào thận.

Theo thông tin từ trang web My Kidney Disease Team, ở người có thận khỏe mạnh, cà phê không gây tổn thương thận. Một số nghiên cứu thậm chí ghi nhận người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính thấp hơn so với người không uống. Tuy nhiên, tác động này có thể khác nhau tùy từng người, nhất là khi đã có bệnh nền hoặc vấn đề sức khỏe đi kèm.

Uống có chừng mực là điều mấu chốt

Điểm cần lưu ý là các nghiên cứu về cà phê và thận không hoàn toàn thống nhất. GoodRx dẫn một nghiên cứu cho thấy đồ uống chứa caffeine như cà phê, trà và nước ngọt có gas liên quan đến chức năng thận kém hơn ở người lớn tuổi. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu khác lại ghi nhận tác dụng bảo vệ thận.

Một lý do được nhắc tới là sự khác biệt về gene. Một số người chuyển hóa caffeine chậm hơn, nghĩa là cơ thể mất nhiều thời gian hơn để phân giải caffeine. Với nhóm này, uống hơn 3 tách cà phê mỗi ngày có thể liên quan đến huyết áp cao và chức năng thận kém hơn.

The Kidney & Hypertension Center khuyến nghị, với đa số người trưởng thành khỏe mạnh, uống khoảng 1 - 3 tách cà phê mỗi ngày thường được xem là an toàn. Tuy nhiên, uống quá nhiều, nhất là trên 4 - 5 tách/ngày, có thể đáng lo hơn nếu người uống đang bị tăng huyết áp hoặc bệnh thận mạn tính.

Uống cà phê thế nào để không ảnh hưởng tới thận?

Cà phê đen.

Cà phê đen nhìn chung có lượng kali thấp trong khẩu phần thông thường. Tuy nhiên, nếu uống nhiều hoặc thêm sữa, kem, lượng kali có thể tăng lên. Điều này đặc biệt đáng chú ý với người mắc bệnh thận tiến triển, vốn có thể cần kiểm soát kali để tránh rối loạn nhịp tim.

Không chỉ cà phê, “đồ thêm vào” mới đáng lưu ý. Đường, siro, kem béo, kem đánh bông, caramel mặn hoặc topping nhiều năng lượng có thể làm tăng nguy cơ tăng cân, tăng huyết áp, tăng cholesterol, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến tim mạch và thận.

Theo GoodRx, uống cà phê không được xem là nguyên nhân gây sỏi thận nếu cơ thể được cung cấp đủ nước. Một số nghiên cứu còn cho thấy cà phê có thể làm giảm nguy cơ sỏi thận.

Dù vậy, người uống vẫn cần duy trì thói quen uống nước phù hợp. Nhu cầu nước tùy thuộc vào thể trạng, mức vận động, khí hậu và bệnh lý kèm theo. Nếu đang có bệnh thận, tăng huyết áp, phải hạn chế dịch hoặc dùng thuốc điều trị, cách an toàn nhất là hỏi ý kiến bác sĩ.