Trường THPT lấy điểm cao nhất khu Thanh Xuân, Hà Nội đang đập đi xây lại, học sinh sắp tới sẽ được học trường mới cực xịn!

Theo Thanh Hương | 14-05-2026 - 20:43 PM | Sống

Ngôi trường này đã chính thức đi vào quá trình thi công cải tạo, xây dựng.

Nằm tại số 1 đường Ngụy Như Kon Tum, THPT Nhân Chính là ngôi trường có điểm chuẩn đầu vào cao nhất khu vực quận Thanh Xuân (cũ) và thường xuyên góp mặt trong top 10 trường lấy điểm đầu vào cao nhất Hà Nội. Để thi đỗ ngôi trường này, học sinh phải có năng lực học tập thật sự tốt, điểm thi 3 môn trung bình từ 8 điểm trở lên.

THPT Nhân Chính

Năm 2021, UBND quận Thanh Xuân (cũ) đã phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp trường THPT Nhân Chính. Mục tiêu xây dựng ngôi trường trở thành trường THPT đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất trong công tác dạy và học, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu trong thời hội nhập kinh tế quốc tế. Được biết, tổng đầu tư dự án lên tới 162 tỷ đồng.

Mới đây, trường THPT Nhân Chính đã chính thức đi vào quá trình thi công cải tạo, xây dựng. Học sinh của trường hiện di chuyển sang khu học tạm nằm trong khuôn viên Công viên Thanh Xuân (phía mặt đường Hoàng Ngân), gần khu vực Hồ Thanh Xuân để tiếp tục việc học.

Hình ảnh phối cảnh ngôi trường mới. Nguồn ảnh: Facebook THPT Nhân Chính

Những hình ảnh phối cảnh ngôi trường mới đầy khang trang, bề thế cũng được THPT Nhân Chính đăng tải trên trang fanpage của nhà trường.

Được biết trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay, THPT Nhân Chính tiếp tục ghi nhận mức tỷ lệ chọi cao: 1/2,61.

3 loại rau "vàng" bán đầy ở chợ Việt nên ăn nhiều vào mùa hè: Giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch cực tốt

Thanh niên 20 tuổi đau lưng âm ỉ suốt 6 tháng, bác sĩ chỉ rõ căn bệnh mạn tính nguy hiểm: Chủ quan dễ chịu khổ cả đời

Uống cà phê hàng ngày có gây hại cho thận hay không?

20:17 , 14/05/2026
Phát hiện người đàn ông kiếm hơn 7,7 tỷ đồng/năm nhờ bán bóng bay

19:25 , 14/05/2026
Thứ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo: Sinh viên ngành học này của trường ĐH Thăng Long đào tạo tại NIC sẽ được trả lương gấp 2 lần khi làm việc tại Samsung

18:52 , 14/05/2026
Soái ca "mặc vest chiên cơm" kiếm 200 triệu VNĐ/tháng: bí quyết không chỉ nằm ở "chiêu" marketing độc lạ

18:50 , 14/05/2026

