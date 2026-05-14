Lời khuyên cho tất cả những ai hay sử dụng điện thoại trước khi ngủ

Xiao Liu (Trung Quốc) là một người nghiện điện thoại, cô thường xuyên sử dụng thiết bị trong bóng tối trước khi ngủ. Một ngày nọ, khi đang lướt điện thoại, mắt cô bất ngờ tối sầm lại.

Ban đầu, Xiao Liu nghĩ chỉ là do mệt mỏi. Tuy nhiên, sau khi nghỉ ngơi, thị lực vẫn không hồi phục. Kết quả thăm khám cho thấy cô bị tắc nghẽn động mạch võng mạc trung tâm – thường được gọi là “đột quỵ mắt”. Nguyên nhân chính được xác định là thói quen sử dụng điện thoại quá lâu trong môi trường thiếu sáng.

Câu chuyện đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu việc dùng điện thoại trước khi ngủ có thực sự nguy hiểm như nhiều tin đồn, thậm chí liên quan đến ung thư?

Dùng điện thoại ban đêm có làm tăng nguy cơ ung thư?

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí CANCER theo dõi hơn 464.000 người trong suốt 12,8 năm cho thấy: việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm có thể liên quan đến nguy cơ ung thư tuyến giáp cao hơn. Cụ thể, nhóm có mức phơi nhiễm ánh sáng ban đêm cao nhất có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 55% so với nhóm thấp nhất, và mối liên hệ này rõ rệt hơn ở nữ giới.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây chỉ là nghiên cứu quan sát. Mối quan hệ nhân quả giữa ánh sáng ban đêm và ung thư vẫn chưa được chứng minh rõ ràng, và cần thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu để xác nhận.

Trong khi đó, quan điểm cho rằng “để điện thoại cạnh gối gây ung thư não do bức xạ” hiện chưa có cơ sở khoa học vững chắc. Một số nghiên cứu từng đề cập đến khả năng này, nhưng chưa đủ mạnh để khẳng định quan hệ nhân quả. Bức xạ từ điện thoại hiện chỉ được xếp vào nhóm “có thể gây ung thư”.

Dù vậy, một mối liên hệ rõ ràng hơn đã được ghi nhận: tiếp xúc ánh sáng ban đêm kéo dài dễ gây thức khuya, làm rối loạn đồng hồ sinh học, từ đó ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và gián tiếp làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

5 hệ lụy sức khỏe khi dùng điện thoại trước khi ngủ

Khảo sát của Báo Thanh niên Trung Quốc cho thấy 84,8% người trẻ có thói quen dùng điện thoại trước khi ngủ, trong đó gần 70% gặp vấn đề về giấc ngủ.

Thói quen này, nếu kéo dài, có thể gây ra nhiều hệ lụy:

-Suy giảm thị lực, thậm chí “đột quỵ mắt” Sử dụng điện thoại trong thời gian dài khiến mắt phải điều tiết liên tục, dễ dẫn đến mỏi mắt, giảm thị lực. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, có thể gây tắc mạch võng mạc.

-Tăng nguy cơ suy giảm trí nhớ Ánh sáng từ màn hình làm ức chế tiết melatonin – hormone điều hòa giấc ngủ. Việc thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến não bộ và làm tăng nguy cơ mắc Alzheimer.

-Lão hóa da sớm Ánh sáng xanh có thể xuyên sâu vào da, gây tổn thương oxy hóa, phá vỡ collagen và thúc đẩy hình thành sắc tố melanin, khiến da nhanh lão hóa.

-Giấc ngủ kém chất lượng Khoảng 70% các trường hợp thức khuya có liên quan đến việc sử dụng điện thoại. Nhiều người càng dùng càng tỉnh táo, dẫn đến mất ngủ kéo dài.

-Tổn thương cột sống cổ Tư thế nằm dùng điện thoại, đặc biệt là nằm nghiêng hoặc nằm sấp, tạo áp lực lớn lên cổ, lâu dài có thể dẫn đến thoái hóa đốt sống cổ.

Trong bối cảnh hiện đại, việc “cai” điện thoại hoàn toàn là rất khó. Tuy nhiên, có thể giảm thiểu tác động tiêu cực bằng một số điều chỉnh:

-Giữ tư thế đúng: Nên nằm ngửa khi dùng điện thoại để giảm áp lực lên cổ và mắt. Tránh nằm nghiêng hoặc nằm sấp.

-Tránh sử dụng trước giờ ngủ 30 phút: Khoảng thời gian này giúp cơ thể thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ hơn.

-Giảm độ sáng màn hình: Điều chỉnh ánh sáng thấp, không để màn hình chiếu thẳng vào mắt; nên giữ góc khoảng 45 độ.

-Luôn bật đèn khi sử dụng: Không dùng điện thoại trong bóng tối hoàn toàn để tránh chênh lệch ánh sáng lớn gây hại cho mắt.

-Áp dụng quy tắc 20-20-20: Sau mỗi 20 phút nhìn màn hình, nghỉ 20 giây và nhìn xa để mắt được thư giãn.

Điện thoại thông minh là một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, sử dụng đúng cách mới là yếu tố quyết định để bảo vệ sức khỏe về lâu dài.

Theo Aboluowang