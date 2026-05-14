Số 7kg, 10kg trên máy giặt là khối lượng quần áo khô hay ướt? Nhiều gia đình dùng cả chục năm vẫn hiểu sai

Máy giặt là thiết bị quen thuộc trong hầu hết gia đình hiện đại. Tuy nhiên, một thông số xuất hiện trên mọi sản phẩm như 7kg, 8kg hay 10kg lại đang bị rất nhiều người hiểu nhầm. Không ít người cho rằng đây là khối lượng quần áo ướt mà máy có thể giặt trong một lần, thậm chí cố nhồi càng nhiều đồ càng tốt để “tận dụng công suất”. Thực tế, cách sử dụng này không chỉ làm giảm hiệu quả giặt sạch mà còn có thể khiến máy nhanh xuống cấp.

Con số “kg” trên máy giặt thực sự có ý nghĩa gì?

Theo các chuyên gia và thông tin đăng tải trên Global Weighing News, ký hiệu “kg” trên máy giặt không phải trọng lượng của máy, cũng không phải khối lượng quần áo sau khi ngấm nước. Đây là mức tải trọng tối đa của quần áo khô mà máy có thể xử lý hiệu quả trong một chu trình giặt.

Nói cách khác, nếu máy giặt được ghi 10kg, điều đó có nghĩa thiết bị được thiết kế để giặt tối đa 10kg quần áo ở trạng thái khô. Sau khi máy cấp nước, quần áo sẽ hút nước và nặng hơn rất nhiều, nhưng phần tải trọng tăng thêm này đã được nhà sản xuất tính toán sẵn trong thiết kế kỹ thuật.

Điều người dùng cần quan tâm không phải quần áo nặng bao nhiêu khi ướt, mà là tổng khối lượng quần áo trước khi cho vào máy có vượt quá mức quy định hay không.

Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người vẫn hiểu sai thông số này. Một số gia đình có thói quen nhồi kín lồng giặt vì nghĩ rằng máy vẫn quay được thì chưa quá tải. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều máy giặt nhanh hỏng dù mới sử dụng vài năm.

Vì sao không nên giặt đúng “kịch mức” như số ghi trên máy?

Các chuyên gia cho biết, dù máy giặt ghi 7kg, 8kg hay 10kg, người dùng cũng không nên cho đầy đúng mức tải trọng tối đa trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Lý do là quần áo cần có không gian để đảo, va đập và ma sát với nước cùng bột giặt thì mới có thể làm sạch hiệu quả. Nếu lồng giặt bị nhồi quá chặt, quần áo sẽ khó xoay chuyển, dẫn đến tình trạng giặt không sạch, cặn bẩn còn bám lại hoặc xà phòng không được xả hết.

Theo khuyến nghị, mức lý tưởng chỉ nên vào khoảng 80% tải trọng tối đa của máy. Điều này đồng nghĩa:

- Máy giặt 7kg chỉ nên giặt khoảng 5,5-6kg quần áo khô.

- Máy 8kg phù hợp với khoảng 6,5-7kg đồ.

- Máy 10kg nên duy trì ở mức khoảng 8-9kg để đảm bảo hiệu quả vận hành tốt nhất.

Việc cố “nhồi đủ kg” có thể khiến động cơ phải hoạt động trong tình trạng quá tải liên tục. Hệ quả dễ thấy nhất là thời gian giặt kéo dài, máy rung lắc mạnh hoặc phát ra tiếng ồn lớn bất thường.

Về lâu dài, các bộ phận như dây curoa, bạc đạn, mô-tơ hay lồng giặt sẽ nhanh xuống cấp hơn. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, máy còn có nguy cơ bị kẹt lồng giặt, chập điện hoặc giảm tuổi thọ đáng kể.

Nhiều người có thói quen ngâm quần áo trước rồi mới cho vào máy giặt, hoặc bỏ luôn đồ đang ướt sũng vào máy. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến thiết bị hoạt động kém hiệu quả.

Các dòng máy giặt hiện đại hiện nay thường được trang bị hệ thống cảm biến tải trọng và tự động điều chỉnh mực nước. Tuy nhiên, hệ thống này mặc định quần áo được đưa vào máy ở trạng thái khô.

Nếu người dùng cho quần áo đã ngấm nhiều nước vào máy, cảm biến có thể hiểu nhầm rằng lượng đồ đang vượt mức tải trọng thực tế, từ đó cấp nhiều nước hơn cần thiết. Khi nước quá nhiều, hiệu quả giặt chưa chắc tăng lên, thậm chí còn giảm vì quần áo không tạo đủ ma sát trong quá trình quay.

Đây cũng là lý do nhiều người cảm thấy quần áo “giặt mãi không sạch” dù máy vẫn hoạt động bình thường.

Chọn tải trọng máy giặt thế nào cho phù hợp?

Hiểu đúng ý nghĩa của thông số kg không chỉ giúp sử dụng máy giặt hiệu quả hơn mà còn hỗ trợ người dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu gia đình.

Theo các chuyên gia điện máy:

- Gia đình từ 2-3 người thường chỉ cần máy giặt khoảng 7kg.

- Gia đình 4-6 người phù hợp với máy từ 8-10kg.

- Những gia đình đông thành viên hơn hoặc có nhu cầu giặt nhiều chăn ga, rèm cửa nên cân nhắc các dòng máy dung tích lớn hoặc máy giặt công nghiệp.

Ngoài tải trọng, người mua cũng nên chú ý đến khả năng tiết kiệm điện nước, độ bền động cơ và tần suất sử dụng thực tế thay vì chỉ chọn máy càng lớn càng tốt.

Bên cạnh đó, các loại đồ cồng kềnh như chăn, ga giường, rèm cửa hay áo khoác dày cũng không nên giặt chung với quần áo thông thường. Những vật dụng này cần nhiều không gian trong lồng giặt hơn để nước và chất tẩy có thể len vào từng lớp vải.

Việc phân loại đồ trước khi giặt không chỉ giúp quần áo sạch hơn mà còn giảm áp lực cho máy giặt trong quá trình vận hành.

( Theo Baijiahao)