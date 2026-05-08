Máy giặt dùng xong nên mở nắp hay đóng nắp? Giật mình biết đáp án

Máy giặt là một trong những thiết bị được sử dụng thường xuyên nhất trong gia đình. Sau khi chu trình giặt kết thúc, phần lớn người dùng thường lấy quần áo ra phơi rồi tiện tay đóng nắp máy lại. Thói quen này thoạt nhìn có vẻ hợp lý: máy được đóng kín sẽ tránh bụi bẩn, trông gọn gàng hơn và hạn chế trẻ nhỏ nghịch phá.

Thế nhưng, máy giặt không giống nhiều thiết bị gia dụng khác. Sau mỗi lần hoạt động, bên trong lồng giặt vẫn còn hơi ẩm, nước đọng, cặn chất giặt, nước xả và xơ vải. Nếu đóng kín ngay khi máy còn ẩm, môi trường bên trong dễ trở nên bí, tạo điều kiện cho mùi hôi và nấm mốc xuất hiện.

Dùng xong máy giặt, nên mở hay đóng nắp?

Câu trả lời được nhiều hãng máy giặt đưa ra là: nên mở hé nắp hoặc cửa máy giặt sau khi dùng, không nên đóng kín ngay.

Theo hướng dẫn của Samsung, sau khi giặt xong, người dùng nên để cửa máy giặt và ngăn chứa chất giặt mở. Hãng cũng lưu ý chỉ nên đóng lại sau khi lồng giặt đã khô, nhằm hạn chế nấm mốc hình thành bên trong thiết bị.

LG USA cũng đưa ra giải thích tương tự. Theo hãng, nếu cửa máy giặt luôn đóng kín, hơi ẩm sau quá trình giặt không thể khô đi, từ đó nấm mốc có thể hình thành ở phần gioăng cửa. Đây là tình trạng thường gặp hơn ở máy giặt cửa trước, do thiết kế cửa kín và có gioăng cao su để ngăn nước rò rỉ khi máy hoạt động.

Whirlpool cũng khuyến nghị với máy giặt cửa trước, người dùng nên để cửa hé sau chu trình giặt để không khí lưu thông. Maytag thì cho rằng việc để cửa hoặc nắp máy giặt mở sẽ giúp phần bên trong được hong khô hoàn toàn.

Điều này không có nghĩa là phải mở toang máy giặt cả ngày. Người dùng chỉ cần mở hé trong một khoảng thời gian đủ để hơi ẩm thoát ra, lồng giặt, gioăng cửa và khay chứa chất giặt khô thoáng hơn. Khi bên trong máy đã khô, có thể đóng lại để tránh bụi hoặc đảm bảo an toàn trong gia đình có trẻ nhỏ.

Vì sao đóng kín ngay có thể khiến máy nhanh có mùi?

Sau mỗi lần giặt, nước không biến mất hoàn toàn khỏi máy. Một lượng hơi ẩm vẫn còn bám trong lồng giặt, cửa máy, khay chứa bột giặt, nước giặt và đặc biệt là phần gioăng cao su ở máy cửa trước. Đây cũng là nơi dễ giữ lại tóc, xơ vải, cặn chất giặt và bụi bẩn từ quần áo.

Theo Whirlpool, thiết kế kín của máy giặt cửa trước có thể giữ hơi ẩm bên trong. Southern Living cũng lưu ý độ ẩm có thể đọng lại trong gioăng cao su, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Các chuyên trang gia dụng như The Spruce và Better Homes & Gardens đều khuyến nghị để cửa máy và khay chứa chất giặt mở sau khi dùng để không khí lưu thông, giúp hơi ẩm còn lại bay hơi.

Nói cách khác, đóng nắp máy giặt ngay sau khi dùng không khiến thiết bị hỏng lập tức, nhưng về lâu dài có thể khiến máy dễ có mùi ẩm, mùi hôi, xuất hiện mảng bám hoặc vết mốc ở các vị trí khuất. Khi máy giặt đã có mùi, quần áo sau khi giặt cũng có thể bị ám mùi khó chịu, dù người dùng vẫn dùng nước giặt và nước xả như bình thường.

Những việc nên làm sau mỗi lần giặt để máy bền và sạch hơn

Bên cạnh việc mở hé nắp hoặc cửa máy giặt, người dùng nên lấy quần áo ra càng sớm càng tốt sau khi chu trình giặt kết thúc. Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị gia dụng Mỹ (AHAM) khuyến nghị không nên để đồ ướt trong máy quá lâu, bởi môi trường kín và ẩm dễ làm phát sinh mùi hôi, nấm mốc.

Với máy giặt cửa trước, sau khi lấy đồ ra, nên dùng khăn khô lau nhanh phần gioăng cao su. Đây là khu vực dễ đọng nước và cặn bẩn nhất. Whirlpool và Maytag đều khuyến nghị người dùng chú ý làm sạch, lau khô gioăng cửa để hạn chế mùi khó chịu.

Ngoài ra, nên mở cả khay chứa nước giặt, nước xả sau mỗi lần dùng. Bosch và LG Australia đều khuyến nghị để ngăn chứa chất giặt hé mở nhằm giúp lượng nước còn sót lại bay hơi, tránh cặn nhớt và mùi hôi tích tụ.

Một thói quen nhỏ khác cũng rất quan trọng là kiểm tra nhanh lồng giặt và phần gioăng cửa sau khi giặt. Tiền xu, giấy vụn, kẹp tóc, xơ vải hoặc vật lạ còn sót lại có thể gây tắc, làm xước lồng giặt hoặc ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của máy.

Người dùng cũng không nên cho quá nhiều nước giặt, bột giặt hay nước xả với suy nghĩ “càng nhiều càng sạch”. AHAM lưu ý dùng quá nhiều chất giặt không giúp quần áo sạch hơn, ngược lại bọt và cặn dư có thể bám lại trong máy, tạo điều kiện sinh mùi.

Về lâu dài, nên vệ sinh lồng giặt, bộ lọc và các bộ phận liên quan theo hướng dẫn của từng nhà sản xuất. Whirlpool khuyến nghị chạy chu trình vệ sinh máy định kỳ hằng tháng, trong khi một số hãng như Beko lưu ý bộ lọc bị tắc có thể khiến máy thoát nước kém, tích tụ vi khuẩn và gây mùi.