"MC quốc dân" cưới vợ Hàn xinh như mộng: Sở hữu tài sản hơn 1.000 tỉ, sống trong căn hộ sang hơn resort

Trấn Thành được biết đến là một trong những gương mặt "đắt show" bậc nhất Vbiz khi vừa là MC quốc dân, vừa ghi dấu ấn mạnh mẽ ở vai trò đạo diễn với loạt bộ phim đạt doanh thu nghìn tỷ. Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, nam nghệ sĩ còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Hari Won, nữ nghệ sĩ, MC gốc Hàn quen thuộc của nhiều gameshow Việt. Sau nhiều năm bên nhau, cả hai vẫn được xem là một trong những cặp đôi vàng của showbiz Việt nhờ sự đồng hành và gắn bó trong cuộc sống lẫn công việc.

Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2006, Trấn Thành đã có hai thập kỷ làm nghề và hiện là một trong những nghệ sĩ quyền lực, giàu có hàng đầu Vbiz. Nam MC sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, ước tính lên đến hơn 1.000 tỉ đồng, với loạt xe sang, hàng hiệu và nhiều bất động sản giá trị. Trước đây, anh và Hari Won từng khiến nhiều người trầm trồ khi sống trong căn hộ 20 tỷ đồng tại TP.HCM. Đến đầu năm 2026, cặp đôi tiếp tục chuyển sang một cơ ngơi mới đẳng cấp gấp nhiều lần, ước tính có giá trị lên đến 60 tỷ đồng. Căn hộ này nằm trong một chung cư cao cấp, mỗi căn hộ đều có thang máy riêng và sảnh riêng để dẫn thẳng vào nhà.

Khám phá một số không gian trong căn hộ hạng sang của Trấn Thành

Chỉ qua vài hình ảnh và video được Trấn Thành chia sẻ trên mạng xã hội, khán giả cũng phần nào hình dung được độ sang xịn và tinh tế trong không gian sống của nam MC. Căn hộ gây ấn tượng nhờ phong cách hiện đại, rộng rãi và tràn ngập cảm giác ấm cúng. Một trong những khu vực đầu tiên được Trấn Thành hé lộ là không gian bếp. Khu vực này nổi bật với hệ tủ gỗ sang trọng kết hợp đảo bếp hiện đại, tạo cảm giác vừa tiện nghi vừa đẳng cấp. Điểm nhấn nằm ở phần kệ trưng bày được bài trí khéo léo với bình gốm, ấm trà và nhiều món đồ decor tinh tế, cho thấy gu thẩm mỹ chỉn chu của chủ nhân căn hộ.

Ngay phía trước khu vực bếp là bộ sofa màu xám kích thước lớn, được bố trí như một góc nghỉ ngơi và thư giãn. Cách sắp xếp liền mạch giữa phòng khách và bếp giúp tổng thể căn hộ thêm thoáng đãng, đồng thời tạo cảm giác gần gũi, thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày.

Trấn Thành rất kỹ lưỡng trong từng chi tiết của căn hộ, nam MC đầu tư hẳn hệ thống tủ quần áo dài được thiết kế riêng theo đúng sở thích và nhu cầu sử dụng. Không gian này gây ấn tượng với hệ đèn cảm ứng hiện đại, di chuyển đến đâu đèn sẽ tự động bật sáng đến đó, kể cả bên trong tủ khi mở cửa lấy đồ cũng có ánh sáng cảm ứng sang trọng và đẹp mắt. Dọc theo dãy tủ kính trưng bày quần áo là lối dẫn vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Bên trong phòng, nam MC hé lộ thêm hệ tủ nguyên cánh bọc da màu trắng ngà cao cấp, mang phong cách sang trọng, tinh tế và đồng bộ với tổng thể căn hộ.

Phòng vệ sinh là một trong những khu vực được Trấn Thành đầu tư mạnh tay nhất trong căn hộ. Không gian phòng tắm được thiết kế rộng rãi, hiện đại với loạt thiết bị công nghệ cao mang lại cảm giác như đang ở resort cao cấp. Nam MC lắp đặt hệ đèn LED đổi màu cùng trần đèn hiệu ứng bầu trời sao, tạo không gian thư giãn cực chill mỗi khi sử dụng. Bên trong phòng tắm tích hợp đầy đủ vòi sen đa chế độ, bồn vệ sinh cảm biến và rèm tự động hiện đại. Đặc biệt, chiếc bồn tắm đặt cạnh cửa kính lớn trở thành điểm nhấn nổi bật, giúp Trấn Thành có thể vừa ngâm mình thư giãn vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.