Đang hot lúc này: "Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng hẹn hò"

Vừa qua, Tóc Tiên đã tổ chức buổi tiệc riêng tư đón tuổi mới với sự góp mặt của nhiều sao đình đám như Minh Hằng, Quốc Anh, Đồng Ánh Quỳnh, Cara, Hứa Kim Tuyền,... Gây chú ý, hậu tiệc độc thân này, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thêm một chủ đề gây bàn tán không kém, đó là nghi vấn mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và diễn viên Trần Ngọc Vàng.

Cụ thể, loạt clip và hình ảnh ghi lại khoảnh khắc tại buổi tiệc đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên khắp các diễn đàn. Trong đó, chi tiết khiến netizen đặc biệt chú ý là khoảnh khắc Trần Ngọc Vàng chăm chú dùng điện thoại ghi lại hình ảnh Tóc Tiên thổi nến sinh nhật. Nam diễn viên liên tục hướng ánh mắt về đàn chị với biểu cảm được nhiều người nhận xét là khá "tình".

Không chỉ vậy, qua loạt hình ảnh do khách mời đăng tải, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng còn bị soi nhiều khoảnh khắc xuất hiện cạnh nhau trong suốt buổi tiệc. Cả hai thoải mái tương tác, nhảy chung và trò chuyện khá vui vẻ. Một số đoạn clip của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng sau khi lan truyền trên mạng xã hội nhanh chóng được cư dân mạng "đẩy thuyền", thậm chí xuất hiện hàng loạt bài đăng nghi vấn cả hai đang hẹn hò.

Từ đây, cụm từ khóa "Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng hẹn hò" bắt đầu được tìm kiếm trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản còn đào lại những lần cả hai từng xuất hiện chung trước đó tại các sự kiện, show thời trang hay hội bạn thân trong giới giải trí để bàn luận thêm về mối quan hệ hiện tại.

Trên Threads, nhiều bài đăng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem với nội dung như: "Tui biết Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên có cái gì đó nhưng không thể chứng minh" hay "Tui nghi Trần Ngọc Vàng với Tóc Tiên quá nha",...

Tuy nhiên bên cạnh những bình luận hào hứng “ship couple”, không ít netizen cho rằng cư dân mạng đang suy diễn hơi xa chỉ từ vài khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật. Một số ý kiến nhận định Trần Ngọc Vàng vốn có mối quan hệ thân thiết với hội bạn của Tóc Tiên nên việc xuất hiện cạnh nhau hoặc tương tác vui vẻ là điều bình thường.

Sau khi khép lại cuộc hôn nhân, hàng loạt nghi vấn tình cảm của Tóc Tiên liên tục xuất hiện. Hồi tháng 4 vừa qua, cụm từ "Tóc Tiên và bạn trai mới" bất ngờ leo top tìm kiếm, khiến dân tình không khỏi xôn xao. Nhiều nghi vấn tiếp tục được đặt ra xoay quanh chuyện tình cảm của nữ ca sĩ, dù trước đó cô gần như không chia sẻ gì thêm về đời sống riêng tư.

Trong khi dân tình còn đang đoán già đoán non thì chính chủ đã nhanh chóng nhập cuộc theo cách không ai ngờ tới. Cụ thể, Tóc Tiên chụp màn hình luôn từ khóa đang viral, rồi quăng thẳng vào broadcast như đang "bóc phốt" netizen. Không dừng lại ở đó, cô còn truy vấn ngược kiểu ai tìm kiếm mà đẩy tôi lên hot search vậy, đính kèm là một bức ảnh filter lầy lội.

Trước đó, cư dân mạng còn réo tên dàn thí sinh Tân Binh Toàn Năng trong nghi vấn tình cảm với nữ ca sĩ. Không lâu sau đó, Tóc Tiên liền rủ luôn hai học trò là Hồ Đông Quan và LEZII xuất hiện chung trong clip nhảy bắt trend TikTok. Tuy nhiên, điểm khiến dân tình chú ý nhất lại nằm ở dòng trạng thái đi kèm trên Threads. Cô viết gọn một câu: "TócTin và tin đồn của cô í". Bài đăng ngắn, gọn nhưng đủ khiến những đồn đoán về chuyện tình cảm của Tóc Tiên bị "dập tắt".

Trần Ngọc Vàng sinh năm 1998, đang là gương mặt diễn viên được chú ý bởi visual lẫn khả năng diễn xuất. Chỉ trong năm 2026, Trần Ngọc Vàng trở thành cái tên phủ sóng khắp các nền tảng khi liên tiếp xuất hiện trong hai dự án gây chú ý: phim truyền hình Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay và điện ảnh Heo Năm Móng .

Bên cạnh sự nghiệp đang trên đà khởi sắc, chuyện tình cảm của Trần Ngọc Vàng cũng là chủ đề khiến netizen không khỏi tò mò. Tuy nhiên, nam diễn viên lại chọn cách giữ kín đời tư, hiếm khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến các mối quan hệ cá nhân.

Trước đó, anh từng vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với Kaity Nguyễn khi cả hai có nhiều khoảnh khắc thân thiết, thậm chí còn gây xôn xao với màn tương tác táo bạo tại buổi ra mắt phim Friendzone . Dẫu vậy, mọi đồn đoán cũng chỉ dừng ở mức suy đoán từ phía khán giả, bởi người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác nhận. Cả hai sau đó vẫn giữ tinh thần thoải mái đóng cặp tiếp trong Tử Chiến Trên Không.

