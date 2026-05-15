90 phút khiến khán giả đi từ choáng ngợp đến lặng người giữa Nhà hát Hồ Gươm

Tối 14/5 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt “true Concert 2026 - Tình Đất” đã diễn ra với quy mô dàn dựng công phu, mang đến một hành trình cảm xúc về thiên nhiên, sự sống và mối gắn kết giữa con người với cội nguồn. Không đơn thuần là một concert âm nhạc, chương trình được xây dựng như một tác phẩm sân khấu giàu tính nghệ thuật, nơi “đất” trở thành điểm tựa xuyên suốt để kể câu chuyện về thiên nhiên và những giá trị bền bỉ nuôi dưỡng con người qua thời gian.

Tiếp nối hành trình từng được mở ra với “Nước” năm 2019 và “Thanh âm của thiên nhiên” năm 2021, “Tình Đất” là chương thứ ba của chuỗi “true Concert”, đưa mạch cảm xúc trở về với nơi khởi sinh của sự sống. Ở đó, đất không chỉ là hình ảnh biểu tượng mà còn đại diện cho sự chở che, nuôi dưỡng và kết nối.

Ngay từ khu vực sảnh Nhà hát Hồ Gươm, tinh thần của chương trình đã được gợi mở bằng những chi tiết bài trí gần gũi như chậu cây kim ngân nhỏ, hoa nhài gói trong túi cói hay không gian ngập tràn sắc hoa. Sự chỉn chu ấy khiến khán giả như bước vào một khu vườn nghệ thuật trước khi chính thức bước vào hành trình cảm xúc của đêm diễn.

Một hành trình sân khấu giàu tính kể chuyện

Điểm khác biệt của “Tình Đất” nằm ở cách dàn dựng theo cấu trúc kể chuyện thay vì ghép nối các tiết mục đơn lẻ. Chương trình được chia thành 5 chương gồm “Cánh đồng”, “Hoa trái”, “Nước”, “Rừng” và “Tình đất”, tạo thành dòng chảy xuyên suốt về thiên nhiên và sự sống.

Mạch cảm xúc bắt đầu từ đất đai và cánh đồng, nơi mọi sự sống nảy mầm; tiếp nối bằng mùa hoa trái rực rỡ; rồi chuyển sang nước và rừng - những yếu tố nuôi dưỡng thiên nhiên - trước khi khép lại ở “Tình đất” như một vòng trở về với cội nguồn.

Một trong những điểm nhấn giàu chiều sâu của chương trình là tác phẩm “Mãi nương tựa bên Người” của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ. Ca khúc xuất hiện như khoảng lặng giữa dòng chảy nghệ thuật, mang đến thông điệp về lòng biết ơn và sự kết nối giữa con người với thiên nhiên.

Dấu ấn sân khấu của “Tình Đất” được tạo nên từ sự kết hợp giữa âm nhạc, visual, ánh sáng và chuyển động hình thể. Dưới bàn tay của Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, Giám đốc âm nhạc Thanh Phương và biên đạo Tấn Lộc, toàn bộ chương trình vận hành liền mạch như một tác phẩm sân khấu tổng thể. Nhiều đoạn chuyển tiếp gần như không cần lời dẫn nhưng khán giả vẫn cảm nhận rõ sự dịch chuyển của không gian và cảm xúc.

Sự giao thoa giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau. Từ danh ca Bảo Yến, Phan Mạnh Quỳnh, Thùy Chi, Nguyễn Hùng đến các gương mặt trẻ như Oplus, Hà An Huy, PiaLinh hay Marzuz, mỗi nghệ sĩ đều mang đến một sắc thái riêng nhưng vẫn hòa vào tinh thần chung của đêm diễn.

Ở chương mở đầu “Cánh đồng”, sân khấu hiện lên như khoảnh khắc bình minh nơi miền quê Nghĩa Đàn (Nghệ An), với hình ảnh giọt sương, ngọn cỏ và nhịp lao động quen thuộc. Không khí ấy tiếp tục được đẩy lên trong chương “Hoa trái” với gam màu rực rỡ và khoảnh khắc 1.000 quả bóng tượng trưng cho mùa bội thu được tung lên khắp khán phòng.

Phan Mạnh Quỳnh

Nguyễn Hùng

Trong phần này, Phan Mạnh Quỳnh mang đến hai ca khúc “Hoa mặt trời” và “Từ đó”. “Hoa mặt trời” được làm mới bằng bản phối giàu chất tự sự của nhạc sĩ Thanh Phương, gợi liên tưởng tới những cánh đồng hoa hướng dương nổi tiếng ở Nghệ An.

Ở chương “Nước”, Marzuz tạo dấu ấn với “Nước sâu” của Nguyễn Xinh Xô, đặc biệt là đoạn dân ca được đưa vào cuối bài hát, tạo nên khoảng lặng mềm mại nhưng giàu nội lực. Trong khi đó, mashup “Ngồi tựa mạn thuyền - Người ở người về” do Hà An Huy và Thùy Chi thể hiện mang đến cảm giác bảng lảng và giàu chất thơ.

Thùy Chi

Lâm Bảo Ngọc

Một trong những phần trình diễn được đánh giá giàu cảm xúc nhất thuộc về Nguyễn Hùng trong chương “Rừng”. Mashup “Ở trong khu rừng - Phép màu - 5 ngón bàn tay” được thể hiện mộc mạc nhưng sâu lắng, như một cuộc đối thoại với thiên nhiên và nội tâm.

Khi âm nhạc trở thành lời nhắc về thiên nhiên và cội nguồn

Ở chương cuối “Tình đất”, sự xuất hiện của danh ca Bảo Yến với ca khúc “Tình cây và đất” mang đến chiều sâu cảm xúc đặc biệt. Giọng hát giàu trải nghiệm của nữ danh ca khiến không gian sân khấu trở nên lắng đọng hơn, đồng thời gợi cảm giác tiếp nối giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán giả.

Danh ca Bảo Yến

Đêm diễn khép lại bằng màn đồng ca “Và hoa sẽ nở (Hana wa Saku)”, để lại dư âm về một chương trình nghệ thuật được đầu tư chỉn chu cả về nội dung lẫn hình thức.

Không chỉ là một concert âm nhạc, “true Concert 2026 - Tình Đất” còn là lời nhắc về sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, với đất đai và những giá trị bình yên đã âm thầm nuôi dưỡng đời sống qua thời gian.