Mỹ nhân Việt duy nhất 2 lần đọ sắc bất phân thắng bại với Phạm Băng Băng: Visual lộng lẫy như kim cương châu báu

Liên hoan phim Cannes đang diễn ra tại miền Nam nước Pháp từ ngày 12 đến 23/5, biến nơi đây trở thành tâm điểm của điện ảnh và thời trang toàn cầu. Không chỉ là nơi quy tụ những đạo diễn, ngôi sao và tác phẩm được mong chờ nhất năm, Cannes 2026 còn gây chú ý bởi bầu không khí sôi động khi cuộc đua Cành Cọ Vàng được đánh giá vô cùng khó đoán, cùng sự đổ bộ của hàng loạt tên tuổi lớn từ Hollywood đến châu Á.

Nhờ sức nóng từ mùa phim năm nay, loạt ngôi sao đình đám được mệnh danh là "nữ hoàng thảm đỏ" cũng nhận về nhiều sự chú ý. Bên cạnh Chompoo Araya hay Phạm Băng Băng, Việt Nam còn có một đại diện sở hữu sắc vóc xuất sắc không kém - đó chính là Lý Nhã Kỳ. Mỗi lần xuất hiện tại thảm đỏ Cannes, người đẹp sinh năm 1982 đều thu hút mọi ống kính nhờ những tạo hình được đầu tư công phu. Đặc biệt, dân tình không thể quên khoảnh khắc Lý Nhã Kỳ hội ngộ với Phạm Băng Băng, tạo nên khung hình visual không những 1 mà 2 lần.

Lý Nhã Kỳ là "nữ hoàng Cannes" của Việt Nam

Ở lần gặp mặt tại Cannes 2015, nếu Phạm Băng Băng mang thần thái sắc sảo như minh tinh cổ điển với mái tóc rẽ ngôi giữa cùng gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, thì Lý Nhã Kỳ lại nổi bật nhờ hình ảnh quý phái và đậm chất "phú bà". Diện bộ váy trắng ôm sát kết hợp áo choàng ren dài, Lý Nhã Kỳ tạo cảm giác sang trọng và quyền lực. Kiểu tóc búi cao cùng makeup sắc nét giúp cô trông cực kỳ nổi bật dù cho đứng cạnh “đệ nhất mỹ nhân Hoa ngữ”. Trong khung hình chung, cô không hề bị Phạm Băng Băng lấn át mà ngược lại tạo cảm giác ngang cơ về độ hào nhoáng.

2 người đẹp bất phân thắng bại cả nhan sắc lẫn khí chất

Đến Cannes 2017, cả hai lại tiếp tục tạo nên combo tràn ngập nhan sắc nhưng với phong cách hoàn toàn trái ngược. Phạm Băng Băng năm đó gây ấn tượng với vẻ ngoài thanh lãnh, kín đáo hơn như một tiểu thư tài phiệt với chiếc váy xanh xám bay nhẹ, tóc bob ngắn cùng son đỏ trầm, thì Lý Nhã Kỳ lại ghi điểm bởi vẻ đẹp mềm mại và nữ tính hơn nhiều.

Năm 2017, cả hai tạo nên khung hình tràn ngập nhan sắc nhưng với phong cách hoàn toàn trái ngược so với 2015

Điều khiến nhiều người nhớ về hai khoảnh khắc này không chỉ là dung mạo của hai mỹ nhân châu Á đình đám, mà còn vì khí chất rất khác nhau nhưng lại đứng cạnh nhau cực kỳ hài hòa. Một người sắc sảo, quyền lực như bước ra từ phim điện ảnh Hoa ngữ; một người sang trọng, quyến rũ. Nhìn vào 2 hình ảnh trên, người hâm mộ khó có thể chọn ra ai đẹp hơn ai.

Dành cho ai chưa biết, vào những năm 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 và 2022, Lý Nhã Kỳ đều thu hút sự quan tâm khi đổ bộ tại sự kiện lớn này. Mỗi dịp lộ diện, nữ diễn viên đều mặc váy áo lộng lẫy và đeo trang sức kim cương bạc tỷ. Nổi bật nhất là vào năm 2022, Lý Nhã Kỳ chuẩn bị trang phục cực hoành tráng, mức chi phí lên đến 50 tỷ đồng khiến dân tình choáng ngợp.

Lý Nhã Kỳ luôn chơi lớn với nhiều bộ cánh khi tham gia Cannes

Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982 tại Vũng Tàu. Cô bắt đầu được biết đến qua loạt phim truyền hình những năm 2000 như Kiều Nữ Và Đại Gia, Gió Nghịch Mùa, Mùa Hè Lạnh… Với gương mặt sắc sảo, thần thái sang trọng và hình tượng “quý cô giàu có”, Lý Nhã Kỳ nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật của màn ảnh Việt một thời, dù diễn xuất từng gây nhiều tranh luận.

Sau giai đoạn hoạt động phim ảnh, Lý Nhã Kỳ dần chuyển hướng sang kinh doanh, đầu tư và xây dựng hình ảnh biểu tượng xa xỉ của Vbiz. Cô từng đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam, đồng thời gây chú ý nhờ cuộc sống sang trọng, bộ sưu tập kim cương và mối quan hệ rộng trong giới thời trang - giải trí quốc tế. Từ khoảng 2015 trở đi, Lý Nhã Kỳ gần như trở thành gương mặt quen thuộc tại Liên hoan phim Cannes, nổi tiếng với những bộ váy couture cầu kỳ và phong thái quyền lực.

Đến năm 2026, Lý Nhã Kỳ vẫn là một trong những nhân vật có độ nhận diện đặc biệt của showbiz Việt dù không hoạt động nghệ thuật quá thường xuyên. Ở tuổi ngoài 40, cô tiếp tục duy trì hình ảnh sang trọng, quý phái như kim cương đá quý, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế và giữ sức hút nhờ visual trẻ trung cùng khí chất rất riêng.