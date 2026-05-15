Giới tính thứ 3 hay 30 cũng phải đổ gục trước mỹ nhân này: Dáng đẹp mặt sang, khí chất minh tinh toát ra ngùn ngụt

Nhân ngày sinh nhật thứ 57 của Cate Blanchett, 1 người hâm mộ đã chia sẻ lại loạt khoảnh khắc những ngôi sao hàng đầu của làng điện ảnh thế giới thể hiện sự ngưỡng mộ đối với nhan sắc, sức hút của nữ minh tinh.

Trong đó, Sir Ian McKellen từng nói rằng "Lần đầu gặp Cate, tôi đã nghĩ chắc mình thẳng lại. Phải thẳng lại thôi". Còn với Anne Hathaway, cô lại khẳng định "Em sẽ cong vì Cate Blanchet. Chắc chắn". Tất nhiên, đây chỉ là những lời nói đùa, thế nhưng về ý khen ngợi của cả Sir Ian McKellen và Anne Hathaway dành cho nữ diễn viên gạo cội người Úc là thật 100%.

Cate Blanchett là một minh tinh với sức hút cực lớn (ảnh: fanpage Ở đây có Cate Bé Liên Chett nè).

Nhan sắc thời trẻ của Cate Blanchett thực sự là một tuyệt tác.

Không chỉ Sir Ian McKellen hay Anne Hathaway, tài tử Chris Hemsworth cũng từng dành những lời có cánh khi nhắc về Cate Blanchett: "Tôi làm việc với chị ấy trong Thor 3. Đồng hương nước Úc, tượng đài khó theo kịp. Phim thì hay, người thì duyên dáng, chân thật, hài hước, ấm áp, tử tế, giúp đỡ mọi người. Tinh hoa hội tụ".

Ngoài ra, 2 ngôi sao nổi tiếng Kristen Stewart và Angelina Jolie cũng từng dùng ánh mắt thưởng thức khi nhìn minh tinh 57 tuổi. Rõ ràng, Cate Blanchett sở hữu nhan sắc đỉnh cao, vóc dáng tuyệt đẹp, khí chất ngút ngàn đủ sức chinh phục bất cứ ai, bất cứ giới tính nào dù là giới tính thứ 3 hay 30 đi chăng nữa.

Kể cả khi không còn trẻ, Cate Blanchett vẫn rất thu hút. Cô vừa xinh đẹp, sang trọng và cả người đều toát ra khí chất minh tinh.

Nói thêm về Cate Blanchett, cô không chỉ có ngoại hình thuộc hàng top đầu làng điện ảnh mà sự nghiệp của cô cũng vô cùng lẫy lừng. Nữ minh tinh từng được xướng tên ở những giải thưởng danh giá bậc nhất như Quả Cầu Vàng, BAFTA, Oscar, Screen Actors Guild và có ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Cate Blanchett từng thể hiện những vai diễn xuất sắc như nữ hoàng Elizabeth I của Anh trong Elizabeth, nàng tiên Galadriel trong The Lord Of The Rings, Katharine Hepburn trong The Aviator hay Jasmine trong Blue Jasmine. Jasmine cũng là vai diễn giúp cô nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2014.

Cate Blanchett trong tựa phim kinh điển The Lord Of The Rings.

Còn đây là trong Blue Jasmine, bộ phim đã giúp cô đoạt được tượng vàng Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Những năm gần đây, Cate Blanchett vẫn duy trì lửa nghề, hoạt động nghệ thuật một cách sôi nổi ở nhiều vai trò khác nhau. Cho những ai chưa biết, Cate Blanchett đóng vai khách mời và xuất hiện trong tập cuối của Squid Game 3.

nguồn: IMDb