5 loại cây thơm phức, rất nên trồng trong vườn nhà: Mang lại vận may, hạnh phúc

Một khu vườn đẹp không chỉ được cảm nhận bằng mắt. Hương thơm cũng là yếu tố quan trọng, có thể thay đổi cảm giác của con người về một không gian sống. Theo Times of India , mùi hương dễ chịu từ các loại cây có thể khiến ban công, sân vườn, thậm chí một góc phòng trở nên yên tĩnh và thư thái hơn.

Không chỉ vậy, nhiều cây có hoa thơm còn thu hút các loài thụ phấn như ong và bướm, giúp khu vườn thêm sinh động. Tùy từng loại, hương thơm có thể thanh mát, nhẹ nhàng hoặc ngọt ngào, tạo nên bầu không khí rất riêng cho ngôi nhà.

Dưới đây là 5 loại cây vừa có hương thơm, vừa có ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy nhà ở mà bạn có thể tham khảo để trồng.

Cây hoa nhài: Hương thơm quen thuộc, rõ hơn vào buổi tối

Cây hoa nhài

Hoa nhài là một trong những loại cây có hương thơm phổ biến nhất. Cây nổi bật với những bông hoa nhỏ màu trắng và mùi hương dễ chịu, thường trở nên rõ hơn vào buổi tối. Hoa nhài được xem là loại cây mang lại tài lộc và thịnh vượng.

Theo Times of India , hoa nhài thích hợp với vùng khí hậu ấm, có thể trồng trong chậu ở ban công hoặc trồng viền trong vườn. Không chỉ có giá trị làm đẹp, hương thơm của hoa nhài còn giúp không gian trở nên bình yên, thư giãn hơn, đặc biệt vào ban đêm.

Để cây ra hoa nhiều, người trồng nên đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng và thỉnh thoảng cắt tỉa. Việc này giúp cây thông thoáng, giữ dáng và kích thích ra hoa tốt hơn.

Hoa oải hương: Sắc tím thanh lịch, hương thơm thư giãn

Cây hoa oải hương

Oải hương được yêu thích nhờ sắc tím đặc trưng và hương thơm thường gắn với cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng. Đây là loại cây có thể mang lại vẻ tinh tế cho khu vườn, đặc biệt phù hợp với những vị trí có nhiều nắng.

Trong phong thủy, oải hương là biểu tượng của sự bình yên, may mắn và chữa lành, giúp xua tan năng lượng tiêu cực. Màu tím của hoa còn tượng trưng cho tình yêu thủy chung, sự gắn kết gia đình.

Hoa hồng: Loại hoa truyền thống làm bừng sáng khu vườn

Cây hoa hồng

Hoa hồng là loài cây quen thuộc trong nhiều khu vườn. Nhiều giống hoa hồng không chỉ đẹp mà còn có hương thơm mạnh, giúp không gian ngoài trời trở nên cuốn hút hơn. Trong phong thủy, hoa hồng được ví như "nữ hoàng" của các loài hoa, không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại năng lượng tích cực, sự may mắn, thịnh vượng và tình yêu nồng cháy.

Cây dạ lý hương: Tỏa hương khi trời tối

Dạ lý hương

Dạ lý hương là loại cây đặc biệt vì hương thơm thường nổi bật vào buổi tối. Khác với nhiều cây hoa tỏa hương ban ngày, dạ lý hương bắt đầu lan mùi rõ hơn khi trời tối.

Theo Times of India , loại cây này phù hợp để trồng ở sân thượng, ban công hoặc khu vực thư giãn ngoài trời. Chỉ một cây dạ lý hương cũng có thể khiến không khí trong vườn trở nên thơm dễ chịu.

Cây cần khí hậu ấm để phát triển tốt. Vì vậy, trước khi trồng, gia đình nên cân nhắc điều kiện thời tiết và vị trí đặt cây cho phù hợp.

Cây bạc hà: Hương thơm tươi mát, có thể dùng trong sinh hoạt

Cây bạc hà

Bạc hà khác với nhiều cây cảnh có hoa thơm. Cây không nổi bật nhờ hoa, nhưng lại được yêu thích nhờ mùi hương tươi mát từ lá, đặc biệt rõ khi vò nhẹ hoặc chạm vào.

Mùi hương bạc hà giúp khu vườn có cảm giác sạch, mát và sảng khoái hơn. Cây phát triển nhanh, phù hợp trồng trong chậu hoặc thùng nhỏ, rất tiện cho ban công, sân thượng hay những góc vườn hạn chế diện tích.

Ngoài giá trị tạo hương thơm, bạc hà còn có thể được dùng để pha đồ uống, giúp cây trở thành lựa chọn vừa làm đẹp không gian, vừa có tính ứng dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Trồng cây có mùi thơm cũng cần chú ý

Dù đều là những loài cây đẹp và có hương thơm dễ chịu, hiệu quả trồng còn phụ thuộc vào khí hậu, chất lượng đất, ánh sáng và cách chăm sóc ở từng nơi. Một số cây cần nhiều nắng, một số cây phù hợp khí hậu ấm, trong khi cây trồng chậu cần được chú ý khả năng thoát nước.

Times of India cũng lưu ý, một số cây có hương thơm có thể gây dị ứng hoặc nhạy cảm với một số người. Vì vậy, trước khi trồng, gia đình nên chọn cây phù hợp với môi trường sống, diện tích và sức khỏe của các thành viên trong nhà.

Nguồn: Times of India