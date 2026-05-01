Ca sĩ hot nhất thế giới hiện tại: 1 tháng thu 14,8 triệu người nghe toàn cầu, cái giá của 263 tỷ quá xứng đáng

Kỷ lục mới của Justin Bieber trên Spotify

Justin Bieber tiếp tục khẳng định sức hút toàn cầu trong năm 2026 thông qua hàng loạt thống kê vô tiền khoáng hậu trên các nền tảng trực tuyến. Trong đợt công bố dữ liệu kỷ niệm 20 năm thành lập của Spotify, hệ thống ghi nhận có tới 14.821.955 tài khoản hiển thị Justin Bieber là nghệ sĩ được họ nghe nhiều nhất mọi thời đại. Điều này đồng nghĩa với việc đối với gần 15 triệu người dùng, tổng số lượt phát và thời lượng thưởng thức âm nhạc của nam ca sĩ người Canada đạt mức cao nhất, áp đảo hoàn toàn các tên tuổi khác trong suốt quá trình họ nghe nhạc trên nền tảng này.

Tính đến đầu tháng 5 năm 2026, anh đã chính thức thiết lập một kỷ lục mới khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử Spotify cán mốc hơn 140 triệu người nghe hàng tháng, mức cao nhất toàn nền tảng trên thế giới. Con số này là minh chứng rõ nét cho sự trở lại đầy bùng nổ sau màn trình diễn ấn tượng tại lễ hội âm nhạc Coachella, giúp anh vượt qua những đối thủ nặng ký như The Weeknd hay Bruno Mars để dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu về lượng người dùng nghe hàng tháng.

Justin Bieber hiện sở hữu gia tài đồ sộ với hơn 75 tỷ lượt stream trên toàn hệ thống. Thành tích này được củng cố bởi hàng loạt bản hit đình đám liên tục duy trì phong độ trong thời gian dài. Ca khúc Stay hợp tác cùng The Kid Laroi hiện đang tiến sát cột mốc 4 tỷ lượt phát, giữ vững vị trí trong danh sách những bài hát được nghe nhiều nhất mọi thời đại. Bên cạnh đó, danh sách các tác phẩm đạt trên 1 tỷ lượt nghe của anh vẫn không ngừng nối dài với những cái tên tiêu biểu như Love Yourself, Sorry, Let Me Love You, Peaches, Ghost hay Despacito .

Cát-xê cao kỷ lục lịch sử Coachella

Sức hút của Justin Bieber trong năm 2026 tiếp tục được khẳng định qua vai trò nghệ sĩ biểu diễn chính tại lễ hội âm nhạc Coachella vừa qua. Sự xuất hiện của anh tạo ra cơn sốt truyền thông diện rộng, đi kèm những kỷ lục về doanh thu. Theo số liệu ghi nhận, Justin Bieber nhận mức cát-xê lên tới 10 triệu USD (khoảng 263 tỷ đồng) cho hai tuần biểu diễn. Con số khổng lồ này xô đổ kỷ lục trước đó do Beyoncé thiết lập, đưa anh trở thành nghệ sĩ được trả thù lao cao nhất lịch sử sự kiện này.

Mức đãi ngộ kỷ lục này hoàn toàn tương xứng với vị thế và những thành tích khó xô đổ mà nam ca sĩ đã xây dựng từ những ngày đầu bước chân vào làng nhạc. Nhìn lại hành trình từ một hiện tượng mạng, Justin Bieber đã vươn lên thành thần tượng tuổi teen toàn cầu với dự án My World và bản hit Baby . Ca khúc này từng phá Kỷ lục Guinness Thế giới về lượt xem trực tuyến ở thời điểm ra mắt và hiện cán mốc hơn 3,6 tỷ lượt xem, trở thành một trong những video âm nhạc biểu tượng của thập kỷ.

Justin Bieber sở hữu bảng thành tích dày đặc, thống trị làng nhạc toàn cầu

Sau giai đoạn đầu gắn liền với chất liệu pop tươi sáng, sự nghiệp của nam ca sĩ bước sang trang mới với album Purpose phát hành năm 2015. Đây là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình từ ca sĩ thần tượng sang nghệ sĩ trưởng thành, kết hợp thành công các dòng nhạc pop, R&B và EDM. Kỷ nguyên Purpose tạo ra chuỗi kỷ lục lượt xem khổng lồ trên YouTube. Điển hình, ca khúc Sorry gặt hái hơn 4,1 tỷ lượt xem, trở thành video ca nhạc được xem nhiều nhất sự nghiệp của anh. Các đĩa đơn cùng thời điểm như What Do You Mean hay Love Yourself cũng lần lượt gia nhập câu lạc bộ tỷ view, nâng tổng số video đạt trên 1 tỷ lượt xem của Justin Bieber lên con số 11.

Justin Bieber vẫn luôn giữ vững phong độ của một ngôi sao hàng đầu sau gần 2 thập kỉ

Các dự án phát hành những năm sau đó như Changes hay Justice tiếp tục củng cố khả năng đa dạng hóa thể loại âm nhạc. Sau đỉnh cao của kỷ nguyên Justice , Justin Bieber từng phải tạm ngừng hoạt động một thời gian dài do biến cố sức khỏe nghiêm trọng khi mắc hội chứng Ramsay Hunt gây liệt nửa mặt. Vượt qua giai đoạn điều trị khó khăn, nam ca sĩ đã đánh dấu màn tái xuất đầy bùng nổ bằng việc trình làng liên tiếp hai album phòng thu Swang và Swag II vào đầu năm 2026.

Sự ra mắt của bộ đôi dự án này tiếp tục minh chứng cho sức sáng tạo bền bỉ khi anh không ngần ngại thử sức với nhiều chất liệu âm thanh mới mẻ. Vượt qua những thăng trầm, nam ca sĩ vẫn giữ vững phong độ của một ngôi sao hạng A, duy trì cộng đồng người hâm mộ trung thành lẫn vị thế thống trị thị trường âm nhạc toàn cầu.

