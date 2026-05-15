"Dùng nhẹ nhàng 4 ngày vẫn còn 91% pin": Mẫu điện thoại Trung Quốc này thực sự khiến Samsung, iPhone "muối mặt"

Trong năm qua, đã có rất nhiều cuộc thảo luận về việc pin silicon-carbon chính là tương lai của công nghệ năng lượng trên smartphone, đặc biệt là khi nó đang được các nhà sản xuất Trung Quốc như Honor, OnePlus, Oppo và Xiaomi áp dụng ngày càng rộng rãi.

Phần lớn những tranh luận này xoay quanh sự vắng bóng của nó trên các dòng điện thoại cao cấp mới nhất từ những "ông lớn" như Apple, Samsung và Google.

Một số mẫu máy gần đây như OnePlus 15 và Oppo Find X9 Pro đã bứt phá qua cột mốc 7.000mAh mà không biến thành những "con quái vật" thô kệch, báo hiệu một sự thay đổi thực sự về những gì công nghệ có thể đạt được.

Honor Magic8 Pro tiếp tục là một ví dụ khác trở thành lời cảnh tỉnh cho những ông lớn như Apple và Samsung về việc họ đã dậm chân tại chỗ quá lâu.

Cây bút Stephen Lambrechts từ Tom’s Guide đã thử nghiệm mẫu máy có viên pin silicon-carbon khổng lồ 7.100mAh này và cảm thấy kinh ngạc với những gì nó đạt được.

Dưới đây là chia sẻ của anh.

Gần như không hao hụt điện năng ở chế độ chờ

Trong tuần đầu tiên đồng hành cùng Honor Magic8 Pro, vì quá bận rộn nên tôi chưa thể trải nghiệm hết công suất, do đó tôi chưa lắp SIM hay dùng nó làm thiết bị chính.

Tuy nhiên, tôi vẫn để máy bật liên tục và kết nối với mạng Wi-Fi để nhận email cũng như thông báo từ mạng xã hội và các ứng dụng khác.

Sau 4 ngày sử dụng nhẹ nhàng để kiểm tra tính năng camera và lướt mạng xã hội, tôi đã thực sự kinh ngạc khi phát hiện ra rằng Magic8 Pro chỉ giảm từ mức sạc đầy xuống còn 91%.

Tất nhiên, đây không phải là cách hầu hết mọi người sử dụng điện thoại, nhưng nó cho thấy con tàu này có khả năng "chạy đường trường" tốt hơn hẳn thiết bị chính thường ngày của tôi là Galaxy S26 Ultra – chiếc máy vốn đã tụt 4% pin chỉ trong một giờ qua dù chẳng hề đụng đến.

Ngày đầu tiên trải nghiệm với vai trò thiết bị chính

Dĩ nhiên, bài kiểm tra thực tế nhất phải là khi có kết nối di động hoạt động. Không có gì bí mật khi việc kết nối với mạng di động – đặc biệt là 5G – tiêu tốn một lượng năng lượng đáng kể.

Phần lớn nguyên nhân đến từ quá trình "polling" (dò tìm), khi điện thoại của bạn phải liên tục kiểm tra kết nối với tháp di động gần nhất hoặc săn tìm tín hiệu tốt hơn khi sóng yếu.

Khi đã lắp SIM và dùng làm máy chính, tôi vẫn bị ấn tượng bởi thời lượng pin của Magic8 Pro. Sau một ngày dài sử dụng với cường độ trung bình – bao gồm lướt mạng xã hội, duyệt web, nghe nhạc trên Spotify và xem video YouTube – máy vẫn còn tới 72% pin vào thời điểm tôi đi ngủ.

Tuyệt vời hơn nữa, sau khi quyết định không sạc pin qua đêm (điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới với bất kỳ chiếc điện thoại nào trước đây), tôi thức dậy và thấy pin của Magic8 Pro chỉ giảm xuống còn 71%.

"Thử lửa" mạnh hơn vào ngày thứ hai

Việc còn dư lại nhiều năng lượng như vậy giúp tôi tự tin mang Honor Magic8 Pro ra ngoài vào ngày thứ hai mà không cần sạc thêm. Lần này, tôi quyết định thử thách máy bằng cách tải và cài đặt tựa game bắn súng PvP và PvE trực tuyến The Division Resurgence , cùng với nhiều gói tài nguyên nặng qua Wi-Fi. Ngay cả sau tất cả những tác vụ đó, pin vẫn không sụt một phần trăm nào. Mọi thứ vẫn rất ổn.

Dù không chơi game trong thời gian quá dài, tôi ước tính tổng thời gian chơi của mình vào khoảng 1 giờ 30 phút trong suốt cả ngày ở mức đồ họa 'Very High' (Rất cao), và hoàn toàn chạy trên kết nối 4G và 5G. Cộng với các tác vụ thông thường khác, pin của Magic8 Pro dừng lại ở mức 28% vào cuối ngày thứ hai.

Không cần phải nói thêm, thời lượng pin 2 ngày đã là một bước ngoặt, nhưng việc vẫn còn đủ pin để trụ sang ngày thứ ba? Đó thực sự là một đẳng cấp khác. Dù rất trân trọng phần pin còn lại và biết rằng máy hoàn toàn có thể trụ vững đến giữa ngày thứ ba, tôi quyết định đã đến lúc phải sạc đầy lại cho chiếc điện thoại.

Tốc độ sạc nhanh hơn

Nếu bạn từng thắc mắc tại sao iPhone hay Galaxy không theo đuổi tốc độ sạc cực nhanh, thì lý do là vì việc đẩy công suất lên cao sẽ tạo ra nhiệt, và nhiệt là cách nhanh nhất làm chai các viên pin lithium-ion gốc than chì mà những chiếc điện thoại này vẫn đang dựa vào.

Vấn đề đó ít nghiêm trọng hơn đối với pin silicon-carbon, vốn có thể tiếp nhận tốc độ sạc cao hơn nhiều mà không gây ra áp lực tương tự lên viên pin. Trong trường hợp của Honor Magic8 Pro, máy hỗ trợ tốc độ sạc có dây lên đến 100W và sạc không dây 80W.

Điều đáng tiếc là Magic8 Pro không tặng kèm củ sạc trong hộp, và tôi cũng không sở hữu bộ sạc Honor SuperCharge nên không thể kiểm chứng tốc độ 100W tối đa. Củ sạc UGREEN 65W của tôi cũng thiếu hỗ trợ chuẩn Programmable Power Supply (PPS), nên điện thoại đã chuyển về tốc độ chuẩn USB-PD, đạt mức tối đa khoảng 25W trong thử nghiệm của tôi.

Nếu sạc nhanh là ưu tiên của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn sở hữu một bộ sạc hỗ trợ giao thức SuperCharge độc quyền của Honor – vì chỉ riêng chuẩn PPS sẽ không thể kích hoạt được tốc độ tối đa của máy.

Đánh giá hiệu năng trong điều kiện thực tế

Để có thước đo thực tế về độ bền bỉ của pin Honor Magic8 Pro, tôi đã chạy bài kiểm tra pin Work 3.0 của PCMark. Bài test này liên tục thực hiện các tác vụ hàng ngày cho đến khi pin xuống dưới mức 20%.

Tôi để nguyên các thiết lập màn hình, không giảm độ sáng hay hạ tần số quét một cách gượng ép. Trong điều kiện đó, Magic8 Pro vẫn đạt được thời gian sáng màn hình ấn tượng là 15 giờ 36 phút. Để so sánh, chiếc Samsung Galaxy S26 Ultra của tôi chỉ trụ được 11 giờ 43 phút.

Theo nghiên cứu từ Reviews.org vào năm 2021, trung bình một người dùng sử dụng khoảng 5,5 giờ mỗi ngày. Chiếu theo đó, kết quả benchmark này tương đương với khoảng 2,8 ngày sử dụng thực tế, khá sát với trải nghiệm cá nhân của tôi.

Nghe có vẻ tuyệt vời — Vậy "nút thắt" nằm ở đâu?

Dù pin silicon-carbon sở hữu những ưu điểm vượt trội, vẫn có nhiều lý do khiến các nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới chưa vội áp dụng công nghệ này. Thứ nhất, các công ty Trung Quốc đang dẫn đầu trong việc sản xuất và triển khai pin silicon-carbon, khiến các thương hiệu ngoài Trung Quốc gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung với số lượng lớn.

Hiện tượng phồng pin cũng là một đặc tính của pin silicon-carbon. Mặc dù vấn đề này đã được tính toán kỹ lưỡng trong quá trình sản xuất, nhưng đây vẫn là một nguyên nhân gây lo ngại dễ hiểu.

Ngoài ra, các tế bào pin silicon-carbon xuống cấp nhanh hơn, có khả năng làm giảm dung lượng pin của máy sau vài năm đầu sử dụng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng với dung lượng ban đầu vốn đã lớn hơn rất nhiều, ngay cả khi bị hao hụt, chúng vẫn có khả năng mang lại thời lượng tổng thể dài hơn so với pin lithium-ion trên hầu hết các điện thoại hiện nay.

Bất chấp những nhược điểm này, các thương hiệu lớn như Samsung và Apple chắc chắn đang theo dõi sát sao tiến trình của công nghệ silicon-carbon. Sau tất cả, sự tồn tại của những chiếc điện thoại như Honor Magic8 Pro – với khả năng hoạt động bền bỉ hơn hai ngày chỉ với một lần sạc – chắc chắn là một "lời cảnh tỉnh" gửi đến những nhà sản xuất smartphone lớn nhất hành tinh.