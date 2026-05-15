Phương Linh tuổi 42: Sắc vóc trẻ trung, sống như phú bà nhàn tản

Trên trang cá nhân, Phương Linh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường sang chảnh và đầy cảm hứng. Từ những chuyến du lịch nước ngoài, các buổi cà phê thư giãn cho đến những lần dạo phố nhẹ nhàng, nữ ca sĩ luôn toát lên hình ảnh một phú bà nhiện đại, độc lập và biết tận hưởng cuộc sống.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù đã ở tuổi 42, Phương Linh vẫn giữ được làn da mịn màng, vóc dáng cân đối cùng phong cách thời trang trẻ trung không hề kém cạnh các đàn em.

Bên cạnh nhan sắc trẻ trung, cuộc sống tự do và phóng khoáng của nữ ca sĩ cũng là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ. Phương Linh thường xuyên có những chuyến đi đến nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản hay các địa điểm nổi tiếng khác trên thế giới.

Không chỉ khám phá cảnh đẹp, nữ ca sĩ còn dành nhiều thời gian trải nghiệm văn hóa và ẩm thực địa phương. Những bài đăng về các món ăn đặc trưng, góc phố bình yên hay khoảnh khắc tự do giữa thiên nhiên của Phương Linh luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Song, đẳng cấp phú bà của Phương Linh thể hiện ở những việc như chị không hài lòng với việc thuê một bộ hanbok giá 4 triệu đồng/4 tiếng nên đã chi tiền mua thẳng chỉ để "ăn diện cho đã đời, đi loanh quanh diễu dạo phố xá".

Trước đó, Phương Linh cho biết, chị chăm chỉ xây kênh mạng xã hội, bán đồ hiệu đã qua sử dụng để lấy tiền xây quỹ từ thiện. Với hình ảnh phú bà sang chảnh, dí dỏm, cùng năng lượng tích cực, Phương Linh thu hút được rất nhiều người ủng hộ những hoạt động này.

Chị cũng thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống bình lặng hiện tại: "Ăn uống ngon miệng là hạnh phúc rồi. Cuộc sống vui vẻ nữa thì là thần tiên rồi", "Em thích một cuộc sống bình minh đi làm, tối tối nghỉ ngơi"...