Phương Linh tuổi 42: Sắc vóc trẻ trung, sống như phú bà nhàn tản

Theo An Nguyên | 15-05-2026 - 08:34 AM | Lifestyle

Không xuất hiện quá nhiều ở các show ca nhạc nhưng Phương Linh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống sang chảnh và sắc vóc trẻ trung.

Trên trang cá nhân, Phương Linh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường sang chảnh và đầy cảm hứng. Từ những chuyến du lịch nước ngoài, các buổi cà phê thư giãn cho đến những lần dạo phố nhẹ nhàng, nữ ca sĩ luôn toát lên hình ảnh một phú bà nhiện đại, độc lập và biết tận hưởng cuộc sống.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù đã ở tuổi 42, Phương Linh vẫn giữ được làn da mịn màng, vóc dáng cân đối cùng phong cách thời trang trẻ trung không hề kém cạnh các đàn em.

Bên cạnh nhan sắc trẻ trung, cuộc sống tự do và phóng khoáng của nữ ca sĩ cũng là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ. Phương Linh thường xuyên có những chuyến đi đến nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản hay các địa điểm nổi tiếng khác trên thế giới.

Không chỉ khám phá cảnh đẹp, nữ ca sĩ còn dành nhiều thời gian trải nghiệm văn hóa và ẩm thực địa phương. Những bài đăng về các món ăn đặc trưng, góc phố bình yên hay khoảnh khắc tự do giữa thiên nhiên của Phương Linh luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Song, đẳng cấp phú bà của Phương Linh thể hiện ở những việc như chị không hài lòng với việc thuê một bộ hanbok giá 4 triệu đồng/4 tiếng nên đã chi tiền mua thẳng chỉ để "ăn diện cho đã đời, đi loanh quanh diễu dạo phố xá".

Trước đó, Phương Linh cho biết, chị chăm chỉ xây kênh mạng xã hội, bán đồ hiệu đã qua sử dụng để lấy tiền xây quỹ từ thiện. Với hình ảnh phú bà sang chảnh, dí dỏm, cùng năng lượng tích cực, Phương Linh thu hút được rất nhiều người ủng hộ những hoạt động này.

Chị cũng thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống bình lặng hiện tại: "Ăn uống ngon miệng là hạnh phúc rồi. Cuộc sống vui vẻ nữa thì là thần tiên rồi", "Em thích một cuộc sống bình minh đi làm, tối tối nghỉ ngơi"...

Thông báo quan trọng từ Vietjet: Hành khách đi từ Nội Bài chú ý

5 loại cây thơm phức, rất nên trồng trong vườn nhà: Mang lại vận may, hạnh phúc

23 năm qua chưa thấy đám cưới nào đẹp vậy: Cô dâu visual đi trước thời đại, chú rể chuẩn bạch mã hoàng tử

08:10 , 15/05/2026
Miu Lê bị xử phạt hành chính, quản lý tại địa phương trong 1 năm

07:13 , 15/05/2026
NSƯT Chí Trung mắc "bệnh lạ”: Có nguy hiểm?

06:55 , 15/05/2026
Ca sĩ hot nhất thế giới hiện tại: 1 tháng thu 14,8 triệu người nghe toàn cầu, cái giá của 263 tỷ quá xứng đáng

00:25 , 15/05/2026

