NSƯT Chí Trung mắc "bệnh lạ”: Có nguy hiểm?

NSƯT Chí Trung chia sẻ trên trang cá nhân rằng ông mắc phải "bệnh lạ". Nam nghệ sĩ cho biết ban đầu ông nghĩ nguyên nhân đến từ gan hoặc chế độ sinh hoạt. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng nghiêm trọng, cơ thể nhiều lần đỏ ửng “như tôm luộc”, khiến ông quyết định đi khám chuyên sâu.

Sau khi làm các xét nghiệm, trong đó có xét nghiệm ký sinh trùng, bác sĩ xác định ông nhiễm ấu trùng giun đũa chó mèo Toxocara. Chí Trung cho biết bản thân khá bất ngờ vì luôn chú ý vệ sinh cá nhân, thường xuyên vận động và bơi lội. Dù vậy, chỉ sau vài ngày điều trị theo phác đồ, các triệu chứng đã giảm rõ rệt.

Theo nam nghệ sĩ, nguồn lây có thể đến từ rau sống, thực phẩm tươi sống, nước bể bơi hoặc thú cưng trong nhà. Ngay sau khi phát hiện bệnh, ông cũng cho chó cưng đi tẩy giun để hạn chế nguy cơ tái nhiễm.

Nghệ sĩ Chí Trung nổi mẩn ngứa.

Trao đổi về căn bệnh này, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho biết nhiễm ấu trùng giun đũa chó mèo là bệnh khá phổ biến tại các nước nhiệt đới, đang phát triển, đặc biệt ở khu vực nông thôn hoặc nơi điều kiện vệ sinh còn hạn chế.

Tác nhân gây bệnh là trứng giun đũa chó (Toxocara canis), giun đũa mèo (Toxocara cati) và một số loại giun tròn ở động vật khác. Trứng giun theo phân chó mèo ra môi trường, tồn tại trong đất, cát hoặc nguồn nước ô nhiễm. Con người có thể nhiễm bệnh khi ăn rau sống chưa rửa sạch, thực phẩm nhiễm bẩn, hoặc tiếp xúc gần với chó mèo mang mầm bệnh.

Sau khi vào cơ thể, ấu trùng xuyên qua thành ruột rồi di chuyển đến gan, phổi, hệ thần kinh, mắt hoặc nhiều cơ quan khác. Chúng không phát triển thành giun trưởng thành như ở chó mèo nhưng có thể gây viêm và kích hoạt phản ứng miễn dịch kéo dài.

Theo bác sĩ Hoàng, triệu chứng của bệnh thường không điển hình nên rất dễ bị bỏ qua. Phổ biến nhất là tình trạng mẩn ngứa kéo dài, nổi mề đay, dị ứng tái phát, kèm theo mệt mỏi, đau đầu, sốt nhẹ hoặc rối loạn tiêu hóa.

“Nhiều người bị ngứa nhiều năm chỉ nghĩ là bệnh da liễu. Tuy nhiên, nếu ngứa kéo dài trên 6 tuần, dùng thuốc chống dị ứng không hiệu quả thì cần nghĩ đến khả năng nhiễm ký sinh trùng”, bác sĩ Hoàng cảnh báo.

Ở thể ấu trùng di chuyển nội tạng, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như nổi cục dưới da, ho kéo dài, sốt không rõ nguyên nhân, mệt mỏi dai dẳng hoặc gan lách to. Xét nghiệm máu thường ghi nhận bạch cầu ái toan tăng cao.

Nguy hiểm hơn, nếu ấu trùng di chuyển lên mắt (thường gặp ở trẻ em) người bệnh có thể bị mờ mắt âm thầm, không đau, không đỏ mắt nên rất khó phát hiện sớm. Một số trường hợp dễ bị nhầm với bệnh lý u võng mạc và có nguy cơ để lại di chứng thị lực, bác sĩ Hoàng cảnh báo.

Để phòng bệnh, bác sĩ Hoàng khuyến cáo người dân cần giữ vệ sinh ăn uống, rửa sạch rau sống và trái cây trước khi sử dụng, không ăn thực phẩm tái sống. Gia đình nuôi thú cưng nên tẩy giun định kỳ cho chó mèo, hạn chế để trẻ nhỏ tiếp xúc với đất cát ô nhiễm, đồng thời tập thói quen rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi tiếp xúc với vật nuôi.