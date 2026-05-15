23 năm qua chưa thấy đám cưới nào đẹp vậy: Cô dâu visual đi trước thời đại, chú rể chuẩn bạch mã hoàng tử

Nhắc đến những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn Quốc, Go Soo và Kim Hee Sun chắc chắn là hai cái tên mà nhiều khán giả sẽ nghĩ đến. Cặp đôi từng nên duyên với nhau trong bộ phim My Fair Lady.

Cảnh đám cưới đẹp như cổ tích của Kim Hee Sun và Go Soo trong phim My Fair Lady.

Dù đã 23 năm trôi qua, thế nhưng mỗi khi nhìn lại những hình ảnh của họ ở thời đỉnh cao nhan sắc, công chúng vẫn không khỏi xiêu lòng. Đặc biệt phải kể đến cảnh đám cưới của hai người. Đó là một đám cưới đơn giản, không cầu kỳ xa hoa, nhưng nó vẫn có vẻ đẹp cổ tích vô cùng khó quên nhờ nhan sắc như thiên thần của Kim Hee Sun, dáng vẻ chuẩn bạch mã hoàng tử của Go Soo, cũng như là phản ứng hóa học giữa hai người. Họ dường như không phải đang đóng phim, mà thực sự trở thành nhân vật, trở thành một cặp cô dâu - chú rể trong ngày hạnh phúc và trọng đại nhất đời mình.

Go Soo mang vẻ đẹp như một chàng bạch mã hoàng tử. Anh là người tình trong mộng của hàng triệu khán giả.

Kim Hee Sun ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc thực sự quá đẹp. Mọi đường nét trên gương mặt cô đều hoàn hảo, xinh đẹp như một thiên thần vậy.

Bình luận của netizen về cảnh đám cưới của Kim Hee Sun và Go Soo trong phim My Fair Lady:

- Mê cái nhan sắc này quá.

- Bà chị đẹp quá trời quá đất.

- Go Soo đẹp trai thật sự.

- Xinh không nét nào chê được luôn.

- Đẹp tuyệt vời cả hai người.

- 2 chiếc nhan sắc nét thực sự.

Nói thêm về My Fair Lady, đây là phim lãng mạn xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Shin Young Ho và Ha Min Kyung. Nữ chính Ha Min Kyung từng ám ảnh vì nợ nần cờ bạc của cha. Chính vì thế, cô tự hứa với lòng sẽ tìm cho bản thân một người đàn ông giàu có để có thể sống hạnh phúc.

3 năm sau ngày tốt nghiệp, cô trở thành tiếp viên hàng không. Cô gặp gỡ nhiều chàng trai cùng lúc, tham gia các buổi hẹn hò giấu mặt với đồng nghiệp, để rồi phải lòng Shin Young Ho vì lầm tưởng anh là một trong các thành viên của một câu lạc bộ du thuyền - nơi tụ họp của những người giàu có nhất nhì đất nước.

Dẫu vậy, Shin Young Ho chỉ là người còn của một gia đình làm bánh gạo nghèo. Khi phát hiện ra sự thật, Ha Min Kyung đã chia tay anh và quay lại với người đàn ông giàu có từng cầu hôn cô. Thế nhưng rồi, cô đã thức tỉnh và nhận ra mình phải làm gì để có được hạnh phúc thực sự.

