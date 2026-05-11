Tin buồn cho người dùng 3 mẫu điện thoại Samsung

Trong khi bản cập nhật One UI 8.5 đang được Samsung mở rộng cho nhiều thiết bị Galaxy, hãng cũng đồng thời chấm dứt hỗ trợ phần mềm đối với ba mẫu smartphone đời cũ.

Theo danh sách cập nhật mới công bố trong tháng 5/2026, Samsung đã chính thức loại bỏ Galaxy A13, Galaxy A23 LTE và Galaxy M33 5G khỏi chương trình hỗ trợ cập nhật phần mềm định kỳ. Đây đều là những mẫu máy đã được phát hành nhiều năm và hoàn tất vòng đời hỗ trợ theo chính sách của hãng.

Đáng chú ý, Galaxy A23 phiên bản LTE không còn xuất hiện trong danh sách thiết bị được cập nhật, trong khi bản Galaxy A23 5G vẫn tiếp tục được hỗ trợ. Tương tự, dòng Galaxy A13 cũng bị loại bỏ hoàn toàn, còn dòng M3x hiện chỉ duy trì hỗ trợ từ Galaxy M34 5G trở lên.

Samsung cho biết các thiết bị sau khi kết thúc vòng đời sẽ không còn nhận được bản vá bảo mật định kỳ. Trước đây, một số mẫu máy cũ có thể được duy trì cập nhật 2 lần/năm sau khi rời lịch cập nhật hàng quý, tuy nhiên chính sách này hiện đã bị hãng loại bỏ.

Việc dừng cập nhật không khiến điện thoại mất khả năng hoạt động, nhưng các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng hạn chế sử dụng cho những tác vụ nhạy cảm như giao dịch ngân hàng, lưu trữ dữ liệu cá nhân hay xác thực tài khoản. Nguyên nhân là các lỗ hổng bảo mật mới phát sinh sẽ không còn được vá, tạo nguy cơ bị tin tặc khai thác.

Theo Samsung, bản vá bảo mật tháng 5/2026 đã khắc phục 29 lỗ hổng trên nền tảng Android cùng 10 lỗ hổng liên quan đến One UI. Tuy nhiên, quá trình triển khai đang chậm hơn dự kiến do ảnh hưởng từ One UI 8.5.

Trước đó, ngày 6/5, Samsung bắt đầu phát hành One UI 8.5 cho loạt thiết bị cao cấp như Galaxy S25, Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7. Hãng dự kiến tiếp tục mở rộng cập nhật toàn cầu cho nhiều mẫu Galaxy khác từ ngày 11/5.