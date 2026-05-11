Loạt xe sang Đức và Nhật giảm giá mạnh gần 400 trăm triệu đồng

Bước sang tháng 5, thị trường ô tô Việt Nam trở nên sôi động hơn khi không chỉ các hãng phổ thông mà nhiều thương hiệu xe sang đồng loạt tung ưu đãi mạnh tay nhằm kích cầu khách hàng. Nhiều mẫu sedan, SUV hạng sang và xe điện được điều chỉnh giá bán với mức giảm lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đầu tiên là Lexus , hãng này vừa công bố giá mới của mẫu MPV hạng sang hybrid Lexus LM 500h từ 7,53 tỷ xuống còn 7,21 tỷ đồng. Theo đó, mẫu xe này được giảm 320 triệu đồng, áp dụng từ ngày 8/5.

Cùng thời điểm, phiên bản Lexus LS 500h Semi-aniline cũng được thêm vào danh sách ưu đãi với mức giảm 360 triệu đồng, đưa giá bán từ 8,28 tỷ xuống còn 7,92 tỷ đồng.

Trước đó hồi tháng 3/2026, Lexus Việt Nam đã thực hiện đợt điều chỉnh giá đối với dải sản phẩm hybrid nhờ đạt điều kiện hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt.. Trong đó, Lexus LS 500h L-aniline giảm 360 triệu đồng, còn 8,03 tỷ đồng.

Ở nhóm SUV hybrid, Lexus RX 350h Luxury CE được giảm 190 triệu đồng, giá bán còn 4,14 tỷ đồng. Phiên bản Lexus RX 350h Premium CE giảm 150 triệu đồng, xuống còn 3,35 tỷ đồng, trong khi Lexus NX 350h cũng được điều chỉnh giảm 150 triệu đồng, còn 3,27 tỷ đồng.

Không chỉ Lexus, Audi cũng vừa công bố chương trình ưu đãi quy mô lớn áp dụng trong tháng 5 và 6 cho nhiều mẫu xe sản xuất năm 2024 và 2025. Mức hỗ trợ dao động từ 100-300 triệu đồng tùy phiên bản và năm sản xuất.

Trong đó, Audi Q8 là mẫu xe có mức giảm cao nhất, tối đa 300 triệu đồng, đưa giá bán thực tế từ 4,399 tỷ xuống khoảng 4,099 tỷ đồng.

Nhóm SUV tiếp tục chiếm phần lớn danh sách ưu đãi của Audi. Audi Q3 được giảm tối đa 200 triệu đồng, còn khoảng 1,69 tỷ đồng. Audi Q7 nhận hỗ trợ tới 150 triệu đồng, trong khi Audi Q2 giảm tối đa 125 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Audi Q3 Sportback được điều chỉnh giảm khoảng 150 triệu đồng. Ở nhóm sedan, Audi A5 giảm tối đa 200 triệu đồng, còn khoảng 2,049 tỷ đồng. Audi A7 Sportback và Audi A8 cũng lần lượt nhận ưu đãi 100-150 triệu đồng.

Đáng chú ý, mẫu SUV thuần điện Audi Q6 e-tron cũng nằm trong diện ưu đãi với mức giảm tối đa 200 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn khoảng 2,999 tỷ đồng.

SUV điện Audi Q6 e-tron.

Cũng ở nhóm xe Đức , nhiều đại lý Mercedes-Benz hiện triển khai ưu đãi cho các dòng xe như C-Class, GLC, E200 hay S450 dưới hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng quà hoặc giảm giá trực tiếp. Mức ưu đãi thực tế sẽ phụ thuộc vào phiên bản, số lượng xe còn tại đại lý cũng như năm sản xuất của từng mẫu xe.

Trước đó trong tháng 4, BMW cũng áp dụng ưu đãi cho toàn bộ dải sản phẩm tại Việt Nam. Trong đó, BMW 3 Series giảm tối đa 330 triệu đồng, BMW X3 được hỗ trợ tới 400 triệu đồng, còn BMW 5 Series nhận ưu đãi cao nhất trong nhóm xe lắp ráp trong nước với mức giảm lên tới 650 triệu đồng.

Ở nhóm xe nhập khẩu, BMW X4 giảm 630 triệu đồng, BMW X6 giảm khoảng 610 triệu đồng. Các mẫu xe thể thao như BMW Z4 hay BMW 430i Convertible cũng có ưu đãi từ 50-263 triệu đồng. Các dòng cao cấp gồm 7 Series và X7 được ưu đãi từ 300-850 triệu đồng.

Đáng chú ý, nhóm xe điện của BMW ghi nhận mức ưu đãi lớn. Mẫu SUV iX3 giảm hơn 1 tỷ đồng so với giá niêm yết, trong khi BMW i4 và BMW i7 cũng lần lượt nhận ưu đãi 849 triệu và 350 triệu đồng.

Giới chuyên gia đánh giá, việc hàng loạt thương hiệu xe sang đồng loạt giảm giá cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong bối cảnh sức mua thị trường vẫn chưa phục hồi.

Xu hướng giảm giá mạnh diễn ra ở cả phân khúc xe phổ thông lẫn xe sang, phản ánh thực tế rằng các hãng gần như phải có ưu đãi mới bán được hàng. Nhiều doanh nghiệp đến nay vẫn còn xe tồn kho từ 2024 và 2025 chưa tiêu thụ hết, buộc phải giảm giá sâu nhằm sớm giải phóng lượng xe tồn kho.