Không phải sầu riêng, Campuchia vừa đón tin cực vui ở mặt hàng đang cạnh tranh với Việt Nam - Trung Quốc góp công lớn

Campuchia ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của ngành lúa gạo trong 4 tháng đầu năm 2026, với tổng doanh thu từ xuất khẩu gạo xay xát và lúa tươi đạt khoảng 840 triệu USD, theo báo cáo công bố ngày 7/5 của Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF).

Trong đó, quốc gia này xuất khẩu 469.909 tấn gạo xay xát sang 60 thị trường quốc tế, thu về khoảng 226 triệu USD. Gạo thơm tiếp tục là mặt hàng chủ lực, chiếm khoảng 58% tổng lượng xuất khẩu. Các dòng sản phẩm còn lại gồm gạo trắng hạt dài, gạo tấm, gạo đồ và gạo hữu cơ.

Về thị trường tiêu thụ, nhóm 5 quốc gia ASEAN hiện là khách hàng lớn nhất của gạo Campuchia, nhập khẩu 177.761 tấn với tổng giá trị khoảng 72,15 triệu USD. Trung Quốc đứng thứ hai, mua 129.332 tấn trị giá 75,88 triệu USD.

Châu Âu xếp thứ ba với 126.108 tấn, tương đương 85,44 triệu USD. Ngoài ra, các thị trường tại châu Phi và Trung Đông cũng nhập khẩu hơn 36.700 tấn gạo Campuchia.

Song song với gạo xay xát, Campuchia còn xuất khẩu khoảng 2,68 triệu tấn lúa tươi sang các nước láng giềng, mang về thêm hơn 576 triệu USD doanh thu.

Theo CRF, xuất khẩu gạo xay xát trong giai đoạn đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu ổn định tại các thị trường chủ lực cũng như năng lực chế biến được cải thiện. Năm 2025, xuất khẩu gạo của Campuchia lần đầu vượt mốc 900.000 tấn sau nhiều năm duy trì quanh mức 600.000 tấn.

Ông Lay Chhun Hour, Chủ tịch CRF, cho biết các chính sách hỗ trợ của chính phủ trong lĩnh vực thủy lợi, logistics và chế biến đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho gạo Campuchia trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo giá nhiên liệu leo thang đang tạo áp lực lớn lên toàn bộ chuỗi cung ứng lúa gạo.

Theo ông, chi phí vận tải tăng không chỉ làm giảm lợi nhuận của nông dân mà còn đẩy giá thành sản phẩm lên cao tại các thị trường tiêu thụ. Giá dầu diesel tăng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động canh tác, xay xát và vận chuyển.

Về cơ cấu sản phẩm, gạo thơm tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo với hơn 60% tổng lượng xuất khẩu. Đáng chú ý, giống gạo Malys Angkor (Phka Rumduol) của Campuchia tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường cao cấp sau khi được trao danh hiệu “Gạo ngon nhất thế giới 2025” tại hội nghị quốc tế tổ chức ở Phnom Penh hồi tháng 11 năm ngoái.

Gạo ngày càng đóng vai trò lớn đối với tăng trưởng kinh tế và sinh kế nông thôn của nước này. Các chuyên gia đánh giá, với đà tăng trưởng hiện nay cùng xu hướng mở rộng thị trường xuất khẩu, Campuchia đang tiến gần hơn tới mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo mỗi năm, đồng thời củng cố hình ảnh là nhà cung cấp gạo chất lượng cao tại châu Á.