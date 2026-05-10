Doanh số bán xe hơi hạng sang của các thương hiệu Đức đang ghi nhận sự sụt giảm đáng kể tại thị trường Trung Quốc. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do các đối thủ nội địa liên tiếp tung ra nhiều mẫu xe tích hợp công nghệ cao, phù hợp với mong muốn của người mua bản địa.

Ghi nhận thực tế cho thấy, trong quý I/2026, BMW, Mercedes-Benz cùng các thương hiệu Audi và Porsche thuộc Volkswagen Group chỉ bán được khoảng 380.000 xe tại Trung Quốc, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

Đà suy yếu tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới cũng kéo doanh thu toàn cầu của BMW giảm 8%, còn khoảng 31 tỷ euro (36,4 tỷ USD). Volkswagen và Mercedes-Benz cũng ghi nhận kết quả kinh doanh đi xuống.

Triển lãm ô tô Bắc Kinh vừa diễn ra, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về các thương hiệu xe hơi nội địa Trung Quốc.

Trong khi đó, các hãng xe Trung Quốc đang nhanh chóng nâng tiêu chuẩn của phân khúc xe sang bằng loạt sản phẩm tích hợp công nghệ cao. Điển hình là mẫu Maextro S800 ra mắt tháng 5/2025, được phát triển bởi Huawei và JAC Motors.

Mẫu sedan này có giá khởi điểm hơn 700.000 nhân dân tệ (khoảng 103.000 USD), nhưng vẫn nhanh chóng tạo sức hút lớn trên thị trường.

Theo dữ liệu từ Huayuan Securities, doanh số S800 trong tháng 12 đã vượt tổng lượng bán của Mercedes-Maybach S-Class, BMW 7 Series và Audi A8 cộng lại tại Trung Quốc.

Nhìn qua nội, ngoại thất của Maextro S800, cũng đủ để khiến những "vì tinh tú" xe Đức phải trầm trồ.

Giới phân tích cho rằng người tiêu dùng Trung Quốc hiện ưu tiên trải nghiệm công nghệ và không gian nội thất hơn giá trị thương hiệu truyền thống.

Maextro S800 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến của Huawei, buồng lái thông minh cùng nhiều tính năng như điều khiển cửa bằng cử chỉ.

Không chỉ Huawei, các hãng xe điện nội địa như Li Auto, NIO và Zeekr thuộc Geely cũng đang đẩy mạnh phát triển phần mềm và hệ sinh thái thông minh cho xe cao cấp.

Trong khi đó, các hãng xe Đức bị đánh giá chậm thích nghi với xu hướng mới. Theo bà Beatrix Keim thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ô tô Đức, sức mạnh thương hiệu của xe Đức vẫn còn ở phân khúc động cơ đốt trong, nhưng khả năng cạnh tranh ở mảng xe điện và công nghệ đang suy yếu rõ rệt.

Mẫu xe điện đầu bảng Mercedes-Benz EQS là ví dụ điển hình. Trong năm 2025, hãng chỉ bán được khoảng 200 xe EQS tại Trung Quốc, tương đương khoảng 10% doanh số của năm 2023.

Ngoài áp lực công nghệ, các hãng xe Đức còn chịu bất lợi từ chính sách thuế. Từ tháng 7/2025, Trung Quốc hạ ngưỡng áp thuế 10% đối với xe siêu sang từ 1,3 triệu nhân dân tệ xuống còn 900.000 nhân dân tệ.

Nhiều mẫu xe Đức nhập khẩu từ châu Âu còn phải chịu thêm thuế nhập khẩu 15%, khiến giá bán kém cạnh tranh hơn xe sản xuất nội địa.

Giám đốc tài chính Mercedes-Benz Harald Wilhelm cho biết hãng đang ưu tiên duy trì lợi nhuận thay vì chạy theo doanh số trong ngắn hạn.

Trước áp lực ngày càng lớn, các hãng xe Đức đang đẩy mạnh chiến lược thích nghi với thị trường Trung Quốc. BMW đã chọn Bắc Kinh làm nơi ra mắt toàn cầu cho phiên bản nâng cấp của BMW 7 Series vào tháng 4/2026.

CEO Oliver Zipse nhận định Trung Quốc là thị trường “định hình tương lai ngành ô tô”. BMW hiện mở rộng hợp tác với Alibaba Group và Tencent, đồng thời làm việc với startup xe tự lái Momenta để phát triển trợ lý AI và hệ thống hỗ trợ lái dành riêng cho khách hàng Trung Quốc.

Trong khi đó, Audi cũng đã quyết định tích hợp hệ thống hỗ trợ lái của Huawei trên các dòng xe động cơ đốt trong bán tại thị trường này, cho thấy các hãng xe Đức đang buộc phải thay đổi để giữ vị thế tại Trung Quốc.