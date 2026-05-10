Lynk & Co 900 xuất hiện trên đường phố Việt Nam: Bỏ một chi tiết so với xe trưng bày, dễ là bản thương mại sắp bán ra thị trường

Hai chiếc Lynk & Co 900 đã bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Điểm đáng chú ý là sự khác biệt về trang bị so với xe từng trưng bày năm ngoái, cho thấy nhiều khả năng đây sẽ là xe mở bán chính thức trong nước thời gian tới.

Chiếc Lynk & Co 900 tại trung tâm kiểm tra khí thải ở Hà Nội. Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Cụ thể, hai chiếc bắt gặp ở Hà Nội không còn trang bị dải màn hình LED kéo dài ngang cản trước như xe trưng bày hồi tháng 10/2025. Thay vào đó, khu vực này trở thành khe hút gió thông thường để tản nhiệt cho động cơ. Điều này là hợp lý bởi việc bỏ đi màn hình LED để phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam. Chưa kể, chi tiết này chỉ nhằm mục đích trang trí, tạo điểm nhấn cho đầu xe trong khi không có tác dụng tới quá trình vận hành, nên nếu tình huống xảy ra va chạm hay hỏng hóc, chi phí sửa chữa cũng giảm đi đáng kể.

Đầu xe không còn màn hình LED. Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Theo một số thông tin từ tư vấn bán hàng, Lynk & Co 900 dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 6 tới. Mức giá và trang bị chi tiết chưa được tiết lộ.

Dựa vào xe xuất hiện ở Hà Nội, một số chi tiết có thể thấy bao gồm cụm LiDar ở trên nóc vẫn được giữ nguyên đóng vai trò trong việc vận hành các tính năng hỗ trợ lái ADAS. Hay bộ mâm đa chấu 21 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, cụm màn hình 30 inch trên táp-lô,...

Về kích thước, Lynk & Co 900 sở hữu thông số dài 5.240 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.810 mm và trục cơ sở 3.160 mm. Những con số này đặt mẫu xe vào nhóm SUV cỡ lớn, tương đương nhiều dòng full-size như Lexus LX 600 hay Mercedes-Benz GLS.

900 sẽ là mẫu xe có giá cao nhất của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Điểm nhấn lớn nhất của Lynk & Co 900 nằm ở hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Xe sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới 724 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.038 Nm, ngang ngửa siêu xe. Bộ pin dung lượng 52,38 kWh cho phép xe di chuyển thuần điện tới 220 km.

Không gian nội thất của Lynk & Co 900 cũng được nhiều người chú ý. Xe trang bị màn hình giải trí kích thước 30 inch, độ phân giải 6K, kết hợp hệ thống âm thanh 31 loa Harman Kardon. Nội thất có cấu hình ghế ngồi 6 chỗ, ghế trước massage 16 điểm. Điểm nhấn là hai ghế hàng thứ hai có khả năng xoay 180 độ, hướng tới nhóm khách hàng gia đình hoặc doanh nhân cần không gian linh hoạt, tiện nghi cho các chuyến đi dài.

Một số hình ảnh Lynk & Co 900 từng được trưng bày: